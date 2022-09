Le trou noir des droits d’auteur pour les images d’intelligence artificielle de Dall-e

Toutes les images que vous verrez dans cet article ont été créées avec Dall-e, une plateforme d’intelligence artificielle. Toutes les images de cet article circulent actuellement sur l’internet sans aucun droit de propriété intellectuelle et, même si je le voulais, je ne pourrais pas tirer un profit financier de leur création la raison ? Simple. Ils ne sont pas considérés comme une œuvre (générée par un être humain, dans ce cas), de sorte que la loi sur la propriété intellectuelle d’un pays ne les protège pas. En d’autres termes, les machines ne sont pas encore dignes de ce droit, et donc d’être payées pour celui-ci.

Les humains impliqués dans leur création ne sont, en fin de compte, que des pions dans un processus qui a encore beaucoup à légiférer. Le simple fait d’avoir entré une phrase dans un logiciel et d’attendre le résultat ne fait pas de moi le propriétaire de quoi que ce soit. Et si plusieurs pays acceptent déjà les brevets d’IA, ils ne sont pas le tonique d’un débat beaucoup plus large.

L’intelligence artificielle et ses millions d’utilisations et d’options ont ouvert une nouvelle porte dans le domaine juridique. Une qui a bouleversé quelque chose qui était établi depuis plusieurs siècles. Dans le domaine des images et de leurs créateurs, la question se complique : comment comparer le produit créé par un système d’IA qui puise dans une base de données visuelle configurée par des algorithmes avec les grands artistes ? Depuis les premières lois sur la propriété intellectuelle sont nées à l’aube de la Révolution française, en 1789 en réponse à la sauvegarde de la pensée éclairée et au rôle émergent de l’être humain en tant que créateur de valeur il avait rarement été nécessaire de repenser l’idée.

L’arrivée du Dall-e, du Dall-e 2, du Midjourney et d’une longue liste de variantes de logiciels de création d’images par l’IA, a mis ce débat sur la table. Celle où le rôle entre créateur et propriétaire est dilué par les données et les acteurs que représentent Internet et la technologie.

Aujourd’hui, sans solution sur la table au-delà du règlement sur l’intelligence artificielle attendu de l’Union européenne à un moment donné en 2023 un nouveau terrain s’ouvre, que beaucoup commencent déjà à envisager. Et le fait est que quand l’argent est impliqué, les choses ont toujours tendance à devenir beaucoup plus importantes.

Mon image créée avec l’intelligence artificielle n’est pas une œuvre et ne le sera jamais

Qu’est-ce qu’une œuvre ? Cette question pourrait provenir de la première année de philosophie, mais dans ce cas, elle fait directement appel à la manière dont on comprend les droits de propriété intellectuelle d’une image. Et plus particulièrement de ceux créés avec l’intelligence artificielle.

Au-delà de la beauté et de la qualité de l’image, une œuvre est considérée comme toute œuvre qui a été générée par un être humain. Ou, à défaut, il y a le choix libre et créatif d’un être humain à travers une plateforme ou un système technologique. Si elle répond à ces exigences, elle sera couverte par toute loi sur la propriété intellectuelle.

Dall-e ou Midjouney sont, en somme, des réseaux neuronaux qui apprennent des images sans limite. Perdant l’originalité du créateur (humain, dans ce cas), ils ne répondent qu’à des demandes très spécifiques. Qu’ils fassent mieux ou moins bien dépend largement de l’ingéniosité de la demande mais rien d’autre.

Quoi qu’il en soit, c’est l’état actuel des choses et il doit faire face à un règlement qui, au moins, rende les choses claires à partir de maintenant. « Nous parlons d’un élément essentiel pour le développement de notre économie (l’intelligence artificielle), donc au moins nous aurons des règles initiales plus ou moins définies avec lesquelles la gérer », explique-t-il. Albert Agustinoy spécialiste de la propriété intellectuelle chez Cuatrecasas. Leandro Núñez, associé du cabinet Audens spécialisé en technologie et propriété intellectuelle, explique que « le plus probable et le plus raisonnable est que cela change à court ou moyen terme, car il n’est pas juste que ceux qui développent ces outils n’aient aucune protection ».

Le contexte : un singe photographe et un designer aux États-Unis



Beaucoup se souviendront du macaque qui, dans l’insouciance d’un photographe animalier, a pris un selfie d’elle-même avec un… selfie. Il s’agit probablement du selfie le plus célèbre de la courte histoire de ce terme. Le singe, qui jouait logiquement avec sa récente découverte, a réussi à se prendre en photo avec un résultat plus que remarquable. Et ce qui n’était au départ qu’une anecdote dans les réseaux le moment où le photographe a publié la photo et où l’histoire derrière elle s’est répandue comme une traînée de poudre a fini par devenir un problème juridique avec sa propre entrée dans Wikipédia.

Avec l’objectif clair de tirer profit de tout ce qui était né à la suite de la guerre de Corée selfie le photographe voulait percevoir les droits d’image pour le document. La réalité, comme l’a prouvé un tribunal, est que la photo avait été prise par un singe. Le fait qu’il ne s’agisse pas d’un humain, et la non-intervention du photographe dans ce cas, ont laissé une voie libre : il ne s’agissait pas d’une œuvre protégée par le droit d’auteur et, par conséquent, ses droits étaient techniquement libres.

« Comme elle n’est pas le fruit de l’intellect humain, elle n’a pas de protection », explique Núñez, qui utilise l’exemple du singe pour comprendre une situation qui touche désormais les images par l’intelligence artificielle. Une question très différente, souligne-t-il, serait celle d’un photographe qui programme un appareil pour prendre une photo dans des circonstances spécifiques ; dans ce cas, il serait le propriétaire du résultat.

Il n’est pas non plus nécessaire de remonter aussi loin. De retour en 2018, dans un processus juridique qui a duré une année entière, le programmeur Stephen Thaler a tenté d’enregistrer une œuvre créée par un système d’IA. Bien que Thaler ait voulu le mettre sous la propriété de l’algorithme qui était intervenu, la réponse de l’office de la propriété intellectuelle a été la même que pour le singe influenceur : il n’y avait pas de main humaine, donc il n’y avait rien à enregistrer.

Système de base de données pour gérer l’intelligence artificielle

Bien sûr, le fait qu’il n’existe actuellement aucune réglementation couvrant tout ce qui provient de l’intelligence artificielle ne signifie pas que c’est la bonne voie à suivre. Il y a déjà beaucoup de débats sur quelque chose qui devra se produire dans un court laps de temps. Et, comme le souligne M. Núñez, la seule exception à l’actuelle propriété intellectuelle pourrait être la clé : les bases de données.

Dans les années 1980, avec la naissance des premières bases de données numériques, la question de la gestion de leur propriété s’est posée. Il ne s’agissait pas d’œuvres, car elles se nourrissaient d’informations provenant de tiers sous forme d’inscriptions, Ce n’était pas non plus quelque chose qui était certainement humain puisqu’il y avait une main numérique impliquée. En rupture avec ce qui était né de la révolution française et dont personne n’imaginait qu’il irait si loin est apparu le droit sui generis des bases de données, qui protège l’effort de création et de fabrication de celles-ci. Avec seulement 10 ans de protection (par rapport à la protection vitale plus 70 ans de l’original), c’est une façon de protéger les fabricants. Dans ce groupe se trouvent toutes les applications ou systèmes numériques qui sont nés à cette époque. Microsoft n’allait pas céder les droits mondiaux pour quoi que ce soit dans le monde.

C’est précisément cette scission qui ouvre la voie à certains experts. Ils sont largement d’avis que les droits de propriété de l’intelligence artificielle devraient aller dans ce sens. Protéger les fabricants, mais pas beaucoup. Le défi, en tout cas, est d’unifier tout cela, tout comme la Convention de Berne le fait pour rendre le droit d’auteur mondial.

Néanmoins, vous ne serez probablement jamais le propriétaire des droits

Si l’on considère que mes images produites par l’intelligence artificielle ne sont pas considérées comme des œuvres d’art et que, comme le soulignent les experts, il reste à voir de quel côté la balance de la réglementation finira par pencher, une autre question se pose. Qui serait le propriétaire final des images ? Probablement, moi qui ai fait la demande à une plateforme pour un média ne le serai jamais. Ce sera cette plateforme -Dall-e, en l’occurrence- ou la base de données qui alimentera son réseau neuronal.

Et le point est très clair. Mon effort, en tant que chercheur d’images concrètes, a été minime. Encore une fois, cela dépend beaucoup de mon aptitude à trier quelque chose et à obtenir le résultat que je souhaite. Mais c’est la base de données, et les algorithmes qui en tirent des enseignements, qui génèrent l’effort de calcul.

La logique est que le créateur de la plateforme doit être davantage protégé. qui a formé l’IA parce qu’il y a plus d’effort que celui qui entre la phrase, explique Núñez, ou, à défaut, ceux qui alimentent le système. Et il ajoute l’exemple des œuvres commandées, qui est, à ce jour, ce qui se rapproche le plus de cette circonstance : C’est l’auteur qui détient les droits parce qu’il a créé l’œuvre, même si je lui ai dit quoi faire.