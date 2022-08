L’économie impressionnante du Tesla Semi par rapport à un camion diesel

Depuis Elon Musk a présenté le Tesla Semi à la fin de l’année 2017, il a fait l’objet d’un véritable buzz. Pour l’instant, le camion électrique est encore à quelques mois d’atteindre les acheteurs, qui attendent maintenant un début en 2023. Ces retards ont valu au premier constructeur mondial de véhicules électriques de vives critiques, mais l’entreprise a tenu sa promesse de rendre les camions à moteur diesel obsolètes en termes de performances et d’économie.

Sur ce dernier point, certaines données ont été mises au jour qui affirment que, dans la seule comparaison du coût du carburant et de l’énergie, un Tesla Semi peut être plus de 83 % moins cher qu’un camion diesel. Le chiffre est brutal et, s’il est vrai, il changera radicalement la donne pour le secteur des transports. Mais est-ce vraiment le cas ?

Récemment, un utilisateur de Twitter appelé Alex Gayer a partagé une comparaison des coûts entre la consommation de carburant d’un camion classique à moteur diesel et d’un Tesla Semi. D’après ses calculs, pour effectuer un trajet de 200 miles, le camion électrique n’aurait besoin que d’une fraction du budget de son homologue.

Plus précisément, le véhicule à moteur à combustion interne aurait besoin d’environ 34 gallons de diesel près de 127 litres pour couvrir le trajet. En moyenne, il peut parcourir environ 9,5 kilomètres avec un gallon. Et étant donné que le prix du gallon de diesel sur les autoroutes est actuellement de 4,99 $, selon l’Administration américaine de l’information sur l’énergie, le calcul aboutirait à un coût de 1,5 million d’euros. 169,76 $ de carburant pour parcourir les 200 miles..

En analysant le cas du Tesla Semi, M. Gayer a pris comme référence la consommation annoncée par le constructeur, à savoir « moins de 2 kWh par kilomètre », et l’a arrondie, pour des raisons pratiques, à 2 kWh. Ainsi, pour couvrir un trajet de 200 miles, il faudrait utiliser 400 kWh, ce qui, multiplié par un prix de 7 cents par kilowattheure, nécessiterait 400 kWh. ne coûterait que 28 dollars pour couvrir la distance..

200 miles * 2kWh per mile = 400 kWh consumed.

400 kWh consumed * $0.07 per kWh = $28.00 fuel cost for this delivery. This is about 14 cents per mile.

In summary:

Diesel cost to move freight 200 miles = $169.76

Electric cost to move freight 200 miles = $28.00

— Al≡x Gay≡r (@alex_gayer) August 11, 2022