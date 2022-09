Lenovo annonce les Glasses T1, un casque de réalité virtuelle idéal pour remplacer votre moniteur ou votre téléviseur

Le site lunettes T1 sont l’une des principales attractions de Lenovo à l’IFA 2022. Les nouvelles lunettes de la marque chinoise explorent le concept de réalité virtuelle, mais pas comme des casques VR classiques. La société les présente comme un écran privé pour regarder des films et des séries, jouer à des jeux ou travailler sans distraction.

Le pari de Lenovo avec les Glasses T1 est de fournir un appareil performant, facile à utiliser et à transporter, et principalement axé sur la consommation de contenu. À une époque où de plus en plus d’entreprises explorent le marché des lunettes intelligentes, les Asiatiques ne veulent pas être laissés de côté. Ce qu’ils proposent n’est certainement pas la chose la plus grandiose que l’on puisse trouver dans le secteur, mais il semble qu’ils soient prêts à tenir leurs promesses.

Selon Lenovo, les T1 Glasses sont un écran privé et modulaire compatible avec la plupart des appareils dotés d’un port USB-C. Cela signifie qu’il suffit de les brancher sur un PC Windows, ou un smartphone ou une tablette Android, pour que les lunettes soient prêtes à être utilisées. Si vous utilisez un iPhone, vous pouvez également en profiter, mais vous devrez acheter un adaptateur de port Lightning distinct.

Lenovo Glasses T1 : ni lunettes intelligentes ni casque VR

Comme nous l’avons dit au début, les Lenovo Glasses T1 ont été conçues à des fins spécifiques : pour profiter de contenus multimédias, jouer à des jeux ou travailler en privé et sans distraction. Cela les place dans une sorte de limbes. Il ne s’agit pas de lunettes intelligentes comme celles mises au point par Meta et Ray-Ban, et elles ne peuvent pas non plus être classées dans la catégorie des lunettes de sécurité casque d’écoute. Et s’ils s’apparentent davantage à ce dernier concept qu’au premier, le constructeur lui-même a marqué ses distances. En fait, le matériel de presse pour ce produit dit : « Contrairement à la RV traditionnelle, ces lunettes vous permettent de rester totalement connecté au monde extérieur ».

Au-delà de cela, il est intéressant de noter certaines des caractéristiques techniques les plus intéressantes de cet appareil. Les Lenovo Glasses T1 intègrent des écrans micro OLED qui offrent une résolution de 1920 x 1080 pixels à chaque œil à 60 images par seconde. Le son est fourni par ses haut-parleurs hi-fi intégrés, et le volume est contrôlé par des boutons situés sous la tempe droite.

Un autre point intéressant à mentionner est que les lunettes ont deux certifications TÜV : Faible lumière bleue pour le filtrage de la lumière bleue, et réduction du scintillement en réduisant le scintillement. De cette manière, l’objectif est de protéger la vision des utilisateurs en cas d’utilisation soutenue.

Lenovo met également en avant la mise en œuvre de charnières à haute résistance, ainsi que l’inclusion de une monture pour ceux qui utilisent des lunettes de vue. Le produit comprend également un étui de protection, un chiffon de nettoyage et trois plaquettes de nez réglables.

En ce qui concerne la disponibilité des T1 Glasses, Lenovo n’a pas fourni de détails supplémentaires. Pour l’instant, la société a seulement mentionné qu’elle pouvait varier selon le marché ou la région.