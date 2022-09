Les AirPods et autres accessoires Apple auront également un port USB-C

Apple prévoit de faire le saut vers le port USB-C sur l’iPhone 15. C’est du moins ce que suggèrent les dernières rumeurs, ainsi que le journaliste Mark Gurman (Bloomberg) qui révélait il y a quelques jours que la firme de Cupertino travaillait déjà sur la conception d’un iPhone avec ce connecteur. 2023 sera donc l’année où l’entreprise dira au revoir à son connecteur Lightning emblématique pour passer à un connecteur plus polyvalent et standardisé. Les smartphones, cependant, ne seront pas les seuls appareils à effectuer cette transition. Il en sera de même pour tout l’écosystème des accessoiresy compris les AirPods, a révélé l’analyste Ming-Chi Kuo.

Kuo souligne que l’objectif d’Apple est de mettre à jour tous les produits qui ont actuellement un port Lightning pour inclure le connecteur USB-C. On s’attend donc à ce que le AirPods, AirPods Pro et AirPods Maxsont lancés avec cette technologie à partir de septembre septembre 2023. Aussi la batterie MagSafe, qui dispose d’un connecteur Lightning, ainsi que le périphériques pour Macy compris Magic Mouse, Magic Trackpad et Magic Keyboard.

« D’autres produits à port Lightning (par exemple, AirPods, Magic Keyboard/Trackpad/Mouse, batterie MagSafe) passeraient également à l’USB-C dans un avenir prévisible. »assure Ming-Chi Kuo dans un nouveau reportage partagé par 9to5Mac.

On ignore, oui, si ces accessoires incluront de nouvelles fonctions ou seront simplement relancés avec ce connecteur. Tout en n’incluant qu’un port USB-C sans ajouter de nouvelles fonctionnalités ou sans complètement mettre à niveau le produit pour une nouvelle génération Cela peut sembler une stratégie étrange, c’est quelque chose qu’Apple a déjà fait auparavant. Les AirPods Pro, par exemple, ont été récemment mis à jour avec la technologie MagSafe, mais ont conservé le reste des fonctionnalités publiées avec le modèle 2019.

L’iPhone sans port sur lequel Apple travaille devra attendre

De plus, Kuo s’est assuré que Apple avait l’intention d’annoncer son premier iPhone sans port en 2021. L’entreprise n’a cependant pas été en mesure d’atteindre cet objectif. L’analyste souligne, oui, qu’ils continuent à y travailler.

Un iPhone sans ports, rappelons-le, permettra charger uniquement sans fil, à travers la norme Qi. Également la connexion d’accessoires, tels que des écouteurs, via Bluetooth. Apple, de son côté, prévoit de supprimer le tiroir de la carte SIM en profitant de l’e-SIM de plus en plus populaire, qui ne nécessite qu’un code QR pour être configuré dans le terminal.

L’entreprise pourrait également miser sur une module de transfert de données sans fil sur iPhone. Cela permettrait à l’appareil d’être connecté au Mac pour, par exemple, réinitialiser l’appareil. Ce module est relié par un système magnétique et permettrait également de transférer des fichiers du Mac vers l’iPhone ou inversement.