Les AirPods Pro 2 seront dévoilés lors de l’événement Apple, en même temps que l’iPhone 14

Le site AirPods Pro 2 sera annoncé lors de la note d’orientation à l’occasion de l’événement Apple qui se tiendra ce 7 septembre en même temps que les iPhone 14 et le Apple Watch Series 8 selon Mark Gurman de Bloomberg. La présentation aura lieu en personne pour la première fois depuis 2019 au Steve Jobs Theatre d’Apple Park.

Gurman a expliqué, dans sa lettre d’information dominicale intitulée Mise sous tension qu’Apple devrait faire l’annonce officielle de la nouvelle et très attendue mise sous tension AirPods Pro 2. Bien qu’elle n’ait pas indiqué quand les écouteurs seront mis en vente. Elle n’a pas non plus donné d’informations concernant le prix, même s’il devrait rester à 249 dollars ou 279 euros.

Apple travaille sur les AirPods Pro 2 depuis 2020 lorsque la fuite a révélé qu’ils auraient un nouveau design plus compact, éliminant pratiquement les tiges, comme les Beats Studio Buds. Mais la rumeur a récemment couru qu’il n’y aurait pas de changements esthétiques significatifs.



Toutes les améliorations qui viendraient avec les AirPods Pro 2

Le site AirPods Pro 2 arriverait avec un certain nombre d’améliorations importantes, notamment une nouvelle puce sans fil H2 qui pourrait offrir une meilleure qualité sonore, une latence plus faible, des améliorations à la suppression active du bruit, au mode transparence, à l’interaction avec Siri et à la qualité de la connexion Bluetooth.

Il arriverait également avec des améliorations de la batterie, intégrant les améliorations et les innovations que nous avons vues dans la AirPods 3 qui ont jusqu’à 6 heures d’autonomie. Les AirPods Pro avec l’annulation du bruit désactivée offrent 5 heures d’autonomie.

Le cas serait également différent avec un haut-parleur qui permet de les localiser en cas de perte. Bien qu’actuellement les AirPods Pro hors de leur étui puissent être localisés avec la Recherche quand ils sont dedans et en charge, non. Quant à l’adoption d’un port USB-C pour la recharge, elle ne se fera probablement pas. Il conserverait le port Lightning et changerait en 2023, selon les rumeurs de sources fiables.

Un autre aspect de l’amélioration dans le cas de la AirPods Pro 2 offre une protection IPX-4 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Quelque chose que, dans le cas des AirPods 3, elle offre déjà.

Il intégrerait également la détection de la peau dans les oreillettes. De cette façon, ils sont capables de discerner s’ils sont dans les oreilles d’une personne, ou simplement rangés dans la boîte, dans une poche ou sur une surface. Cela aussi est déjà disponible dans le AirPods 3.

Il existe également la possibilité, si les rumeurs publiées par Mark Gurman sont vraies, que la AirPods 2 Pro intégrer des fonctions de suivi de l’activité physique. Rappelons que Les AirPods Pro sont déjà dotés d’un accéléromètre. Si Apple parvient à affiner sa précision et à augmenter la durée de vie de la batterie des appareils, elle pourrait être utilisée pour suivre les appareils elle pourrait devenir une méthode active de suivi.

Cette dernière serait liée à la possibilité qu’iOS 16 offre la possibilité d’activer l’app Workout sans que l’iPhone soit couplé à une Apple Watch.

S’ils restent probablement les meilleurs écouteurs de tous les jours actuellement disponibles, les AirPods Pro ont besoin d’un rafraîchissement plus tôt que prévu. Ils ont été annoncés par communiqué de presse fin octobre 2019 et mis en vente deux jours plus tard. Il est possible que la nouvelle version des oreillettes soit présentée au note d’orientation mais disponible à l’achat en octobre ou novembre.