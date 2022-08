Les anneaux de pouvoir est présenté en avant-première et vous permet de profiter de deux épisodes dès le premier jour

Les anneaux de pouvoir la série tant attendue de Le Seigneur des Anneaux est juste au coin de la rue. En fait, c’est un peu plus proche que ce que vous avez peut-être marqué sur votre calendrier. Le fait est que Amazon Prime Video décidé pour avancer la première légèrement.

Il convient toutefois de mentionner que dans certaines régions, la date originale est maintenue en raison du fuseau horaire. D’autre part, la plateforme a également annoncé que il sera possible de regarder les deux premiers épisodes au lieu d’un seul comme prévu initialement.

En Amérique du Nord et en Amérique latine, vous pourrez en profiter à partir de Jeudi 1er septembre. Au Mexique, par exemple, ils seront disponibles à partir de 20 heures. En Espagne, vous pourrez les regarder à partir de 03h00 le vendredi 2 septembre.

Veuillez noter que ces horaires ne resteront pas les mêmes pour les épisodes suivants de Les anneaux de pouvoir. Au Mexique, ils seront diffusés le jeudi de chaque semaine à 23h00, tandis qu’en Espagne, ils seront diffusés le vendredi à 6h00. Ainsi, dans le premier pays, vous pourrez les regarder avant de vous endormir, et dans l’autre, juste après le réveil. Oui, c’est un peu un moment étrange de la journée pour Amazon, mais c’est comme ça.

Les raisons exactes de ces changements sont inconnues, bien que de plus en plus de services aient recours à ce type de démarche pour susciter davantage de conversations parmi le public – Disney+ le fait de manière récurrente avec les séries Marvel et Star Wars .



Dans ce cas, il s’agit de millions de fans de l’univers de J. R. R. Tolkien ceux qui attendent avec impatience la sortie de l’appareil, donc le temps ne sera sûrement pas un inconvénient pour certains d’entre eux. Il est également clair qu’Amazon est plus que confiant dans la qualité de l’offre d’Amazon. Les anneaux de pouvoir la série la plus chère de l’histoire de la télévision.

A moins d’un autre mouvement de dernière minute, la première saison de Les anneaux de pouvoir se terminera le 13 octobre. Il y aura une certaine partie du public qui préférera attendre la disponibilité de tous les épisodes, cette date les intéressera donc.

Y a-t-il un risque de spoilers ? Oui et non. En réalité, tout dépend de votre connaissance de l’univers de la Terre du Milieu. Si vous avez eu l’occasion de lire les histoires de l’écrivain britannique au-delà de ses romans les plus connus, vous ne serez pas trop surpris sur le plan narratif. Nous savons que la production a pris quelques libertés créatives, car il s’agit d’une adaptation, mais toujours sous la supervision de la succession Tolkien.

Maintenant, si vous êtes une de ces personnes qui n’ont vu que les trilogies de films de Hobbit et Le Seigneur des Anneaux par Peter Jackson, nous vous recommandons de regarder les épisodes des anneaux de pouvoir dès que vous en avez l’occasion. Vous éviterez ainsi les inévitables déceptions que l’on rencontre dans les différents coins de l’internet, notamment sur les réseaux sociaux.