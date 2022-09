Les anneaux de pouvoir et la marque de Sauron, la trace du mal en Terre du Milieu

Dans la série Les anneaux de pouvoir que vous pouvez maintenant regarder sur Prime Video, le symbole de Sauron semble être partout. Il s’agit d’un un lien évident non seulement avec la saga littéraire mais aussi avec la perception du mal de J.R.R. Tolkien. Alors que les ténèbres incarnées semblent arriver en Terre du Milieu, leurs signes sont plus évidents et directs. C’est un point sur lequel le scénario met l’accent dès ses premiers chapitres, même si c’est dans le quatrième chapitre qu’il montre sa véritable importance.

Dans la production, Sauron est une présence menaçante et tapie. Le scénario a, jusqu’à présent, cherché à garder son identité secrète, mais explore la possibilité que… le mal incarné fait déjà partie de l’intrigue. Un point qui est encore accentué en suivant sa trace insaisissable à travers un symbole mystérieux et inexplicable. Une méthode ingénieuse pour faire comprendre que le méchant central est actif et à la recherche d’une confrontation totale.

Mais, la marque de Sauron a-t-elle une signification ? Au-delà de la traînée d’ombres qu’il laisse dans son sillage, il est révélateur de l’avenir de la série. Ce qui est plus intéressant, c’est de savoir comment il va relier les événements qu’il raconte à ceux que l’on connaît déjà sur le personnage de l’ombre : y aura-t-il des parallèles évidents entre la version de Jackson et celle de Prime Video ? ou s’agit-il d’un faux-fuyant et que Sauron est, en fait, moins qu’une ombre ? Ce n’est pas si simple, et c’est peut-être l’un des fils narratifs les plus pertinents de la production.



Une marque pour reconstituer un sinistre puzzle Les anneaux de pouvoir

Dans les deux premiers épisodes de Les anneaux de pouvoir l’empreinte de Sauron est apparue dans les décors à des années d’intervalle. La première fois, c’était sur la peau du cadavre de Finrod, le frère aîné de Galadriel. Le guerrier a affronté le méchant et a été tué. Comme un dernier affront, la créature a laissé une blessure sur son épaule qui s’est avérée être quelque chose de plus. Comme le montre la scène, c’était un schéma de lignes spécifiques. Ce qui n’est pas passé inaperçu auprès de sa sœur. « Le mal a laissé une marque sur sa peau », a dit Galadriel dans la séquence tendue.

En effet, grâce à la dame elfe, nous retrouvons le symbole. Galadriel, qui, selon ses propres termes, a fait sienne la cause de Finrod, parcourt la Terre du Milieu à la recherche de Sauron. Le voyage la mène à Forodwaith, la forteresse en ruines où les orcs se sont cachés après la défaite de Morgoth. Elle y trouve le symbole à plusieurs endroits, et sent également la présence du mal dans sa gravure. Il ne fait aucun doute qu’il ne s’agit pas d’une simple conception aléatoire. La Maia corrompue a une empreinte spécifique qui influence également l’environnement.

Dans le même chapitre, Theo, le fils de Bronwyn, le guérisseur des Southlands, découvre la marque sur la poignée d’une épée brisée. Comme Galadriel dans Forodwaith, la conception lui fait avoir une vision. En elle, elle peut le voir en flammes, flottant dans l’obscurité totale. Une image très similaire à la façon dont Peter Jackson a conçu Sauron pour sa trilogie cinématographique.

Jusque-là, le symbole mystérieux semblait être une sorte d’information isolée parmi les dizaines de références à la mythologie de Tolkien dans la série. Mais les troisième et quatrième épisodes montrent clairement qu’en réalité, Sauron manifeste son pouvoir à travers le dessin crypté. Et, comme si cela ne suffisait pas, cela prouve également que les ambitions de la créature incluent un plan à grande échelle.

Les ténèbres au milieu de la Terre du Milieu

Pour le troisième chapitre de Les anneaux de pouvoir Galadriel découvre que le signe est plus qu’un emblème ou un gage d’appartenance. Pendant son séjour à Númenor, Elendil lui raconte l’expérience d’un espion humain.



C’est un homme qui est resté au pouvoir de Morgoth et qui a réussi à recueillir des informations sur ses plans. Mais il a aussi fait autre chose. Il a écrit ce qu’il a vu pendant son enlèvement et a réussi à créer une chronologie des événements. Qui, à la surprise de Galadriel, comprenait aussi un dessin le symbole de Sauron.

Seulement, ce n’est pas n’importe quelle forme. En fait, c’est une carte des Southlands qui confirme que Morgoth avait des plans précis. D’une part, la stratégie la plus appropriée pour étendre sa domination à partir des lieux éloignés et moins explorés par les Elfes. De l’autre, un plan spécifique pour construire un royaume à lui. Après la défaite du Seigneur des Ténèbres, son lieutenant a été chargé de terminer l’objectif élaboré.

L’horreur incarnée dans Les anneaux de pouvoir

Mais c’est dans le quatrième épisode qu’il devient évident que la marque de Sauron est également liée à son pouvoir. C’est ce que laisse entendre la conversation rapide entre un homme du village du sud et Théo, au milieu d’une situation tendue. Plus tôt, le village entier a été obligé de fuir à cause de l’attaque des orcs et se sont réfugiés, au milieu de leurs épreuves, dans le poste de garde elfique.

Dans une situation de plus en plus précaire, Théo décide de retourner dans les ruines de l’endroit où il vivait pour trouver de la nourriture. C’est là que il fait une découverte inquiétante à propos de la poignée cassée qu’il transporte partout où il va. C’est une épée à la lame flamboyante qui se manifeste dans toute son étrange puissance dès qu’il la touche. Aussi Il laisse sa peau marquée du symbole familier de Sauron.

Tout devient plus sombre quelques heures plus tard. Une fois qu’Arondir l’a sauvé, lui et sa mère, de l’attaque des orcs, Theo se retrouve avec un secret à garder. Mais il n’est pas le seul. Un des hommes de son village le prend par la main et découvre sa peau. Theo prévient alors que est marqué du symbole qu’il porte lui-même à son poignet.

« Tous les signes l’indiquent, il est là, il est venu, avez-vous entendu parler de Sauron ? » dit le vieil homme, devant la terreur de Théo. Il est donc clair que la marque de l’incarnation du mal en Terre du Milieu est une extension de son influence. Pire, une démonstration claire de sa capacité à nuire et à manipuler dans plusieurs directions différentes.