Les anneaux du pouvoir , entretien avec les acteurs et les producteurs : Ce n’est pas une imitation, c’est une évolution

Les anneaux de pouvoir est sur le point d’être diffusé, mais il fait déjà partie de l’histoire de la série. La production Amazon Prime Video a surpris par son ampleur majestueuse. La série parvient à capturer l’univers de J.R.R. Tolkien avec un niveau de détail qui force l’admiration. En même temps, il montre un voyage sans précédent dans l’œuvre de l’écrivain britannique.

Pour la première fois, il y aura une histoire qui ne fait pas partie de la grande trilogie ou de ses appendices ultérieurs. Il s’agit également d’un projet dont le principe est de raconter l’histoire « que Tolkien n’a jamais écrite ».

Une expérience narrative qui a inquiété les fans pendant des mois. Cependant, selon showrunners JD Payne et Patrick McKayd dans une interview avec les acteurs et les réalisateurs de Les anneaux de pouvoir à laquelle vous avez eu accès. la création de chaque aspect de la série vient du respect. Un avis partagé par la productrice exécutive Lindsey Weber.

Les anneaux de pouvoir: recréer un univers avec des millions de fans



L’équipe créative, qui a participé à une longue interview pour la presse internationale, a souligné que chaque décision est le fruit d’un débat et d’une collaboration. Un point qui leur a permis de comprendre l’œuvre dans son ensemble et ses personnages comme les fils de plusieurs idées à la fois. D’une part, Les anneaux de pouvoir a souhaité rendre hommage aux livres dont il est issu. Mais en même temps, il voulait avoir sa propre personnalité.

« Nous nous rencontrons souvent, juste pour planifier. Nous avons un département incroyable composé d’esprits brillants », a commenté M. Weber. « Nous avons eu beaucoup de réunions pour (discuter) de la manière de donner vie à tous les personnages en même temps. Tant les traditionnelles que les nouvelles », a-t-elle expliqué. De son point de vue, il s’agit d’une vision globale d’une histoire dont l’intrigue repose sur des détails. Un élément qui, a-t-elle souligné, a été pris en compte pour reproduire l’univers complexe imaginé par Tolkien.

« Tout dans la Terre du Milieu est faite à la main », a souligné Weber. « Une grande partie de ce que vous voyez est artisanale et il y a une équipe considérable de personnes pour réaliser ce qui sera montré à l’écran. » D’autre part, le showrunners Les anneaux de pouvoir a souligné que, bien que la série sera comparée à la trilogie de Peter Jackson est, par essence, quelque chose de très différent.



« Nous ne voulions pas l’imiter, mais créer le sentiment qu’il s’agit d’une évolution », explique Patrick McKayd. Ce que l’équipe des coulisses s’est efforcée de réaliser en accordant une attention énorme aux références centrales de l’œuvre du film. Une méthode qui leur a permis de construire un monde à part entière qui, tout en faisant référence à celui de Jackson, n’en dépend pas.

Un voyage dans un monde créé par l’imagination

L’aventure consistant à raconter de nouvelles histoires tirées de l’une des œuvres les plus appréciées de la littérature fantastique a nécessité l’intervention d’un groupe d’acteurs convaincus de cette idée. Parmi eux, l’actrice galloise Morfydd Clark, qui a la lourde responsabilité d’incarner Galadriel dans le film de la Commission européenne Les anneaux de pouvoir. Le personnage est l’un des plus respectés de la mythologie de Tolkien. Au cinéma, il a déjà été interprété par Cate Blanchett et arrive sur Amazon Prime avec un nouveau point de vue.

Pour Clark, donner un visage à une version plus jeune de la dame elfe nécessitait une préparation physique rigoureuse. Au-delà de sa beauté légendaire, en Les anneaux de pouvoir elle est aussi un leader naturel, destiné à commander un combat contre le mal. « J’ai fait beaucoup d’entraînement comme la natation, l’escalade (pour atteindre) la force. Mais il s’agit aussi d’apprendre les armes que (Galadriel) utiliserait. Comment les utiliser et les faire tomber rapidement. »

Clark a souligné qu’une partie de son travail était pour rendre hommage au personnage, un héritage qu’il a reçu avec émotion et affection. « J’ai été inspiré par les livres et la performance (de Cate Blanchett), (les films précédents) m’ont aidé à savoir où allait mon personnage. Je l’ai gardé dans ma tête comme une inspiration, tout le temps. »

Derrière la caméra, il y avait également un enthousiasme et un engagement considérables pour offrir une aventure à la hauteur des attentes des fans. Clark a souligné le travail du réalisateur espagnol J. A. Bayona, responsable du générique des deux premiers épisodes. « Son travail est merveilleux. Son imagination est très sauvage et fantastique. Tout comme son ambition. Mais il peut vous faire rire et (remplir) le plateau de drôlerie et de légèreté. C’était agréable de travailler avec lui.

Au final, une promesse tenue pour les fans de J.R.R. Tolkien



Les premières critiques Les anneaux de pouvoir mettre en évidence sa portée technique. En même temps, la manière dont le scénario tente d’embrasser plusieurs histoires qui n’étaient qu’effleurées dans l’œuvre originale. Et il y parvient avec justesse. Un spectacle qui ne rend pas un hommage mérité à une saga littéraire fondatrice dont il s’inspire.

Pour la productrice Lindsey Weber et son équipe, le chemin à parcourir est encore long. « Nous voulons plusieurs saisons. Nous avons travaillé si dur sur ce projet, cela fait des années que tout a commencé. Nous pouvons saisir les occasions de donner vie à beaucoup plus de personnages et de lieux. » Tout porte à croire que ce sera le début d’un long voyage vers un spectacle complet. Une qui est sûre d’entrer dans l’histoire du showbiz.