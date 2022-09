Les Defenders devraient-ils avoir un film dans le Marvel Cinematic Universe ?

Comme le Marvel Cinematic Universe grandit, il devient plus probable que la combinaison de super-héros et d’intrigues sera de plus en plus diversifiée et complexe. Les aventures de certains les mèneront sur d’autres planètes ou terres et les problèmes de tous finiront par s’intégrer les uns aux autres. Comme cela s’est produit dans Avengers : Endgame. Une des alliances possibles qui pourrait se développer dans les prochaines années est celle de Les Défenseurs.

C’est un groupe qui a eu différents personnages en son sein. Par exemple The AvengersThe Avengers, sont renouvelés de temps en temps ou, selon l’histoire, présentent l’un au lieu de l’autre. La fonction est essentiellement la même : protéger la terre de diverses menaces. Rassembler une poignée de compétences pour faire face à des adversaires ou des situations qui, en tant qu’individus, les dépassent.

Bien que Les Défenseurs a déjà un prédécesseur sur Netflix, et Marvel et Disney ont encore besoin de temps pour pouvoir les réunir, si c’est le cas, il y a quelques indices à prendre en compte. La mention de la streamingqui a rassemblé Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist sert d’exemple pour recréer la nature du groupe. Malgré les différences qui les séparent, ils savent s’allier pour une plus grande cause. Au-delà, est-il possible de le voir sur grand écran ?

Les Défenseurs et l’alerte de Dan Slott

Alors que le D23 Expo Dan Slott a tweeté ce qui suit :

En anglais, le message est : « Je viens de réaliser…. Plus le Marvel Cinematic Universe se rapproche de sa version du Surfeur d’Argent, plus nous nous rapprochons d’une possible… Les Défenseurs! ». Même s’il ne s’agit que d’une interprétation possible par rapport au récit, il y a beaucoup de logique dans tout cela.

Le Marvel Cinematic Universe subit une sorte de restructuration. Après Avengers : Endgame plusieurs supérieurs se sont retirés du récit ou ont changé leur feuille de route pour de nouvelles quêtes. En leur sein, une tendance semble se dessiner : des récits particuliers finissent par coïncider. De Hawkeye et Kate Bishop à la future présentation de Thunder bolts. Au milieu des deux projets, la future intégration des histoires de Mme Marvel et Captain Marvel.

Après trois phases durant lesquelles le Marvel Cinematic Universe s’est attaché à poser les bases de son récit, aujourd’hui, elle semble de plus en plus encline à mélanger ses histoires. Ceci, au-delà de l’apparence d’un geste à l’égard de l’Union européenne. La logique est là aussi : dans un monde où tant de super-héros se côtoient, il est normal qu’ils puissent avoir des relations entre eux, comme cela se passe dans les comics grâce à des figures comme Jim Shooter.

L’adaptation est-elle viable ?

Oui. La première formation de Les Défenseurs est composé de Hulk, Doctor Strange, Namor et Silver Surfer. Ce groupe a été présenté dans la bande dessinée Les Defenders dans le reportage de Marvel # 1, publié en 1971, sous la plume de Roy Thomas. Au départ, cette formation portait le nom de « Les Trois Titans » comme son prédécesseur, avec les trois noms mentionnés ci-dessus. Plus tard, dans la bande dessinée susmentionnée, un quatrième membre a été ajouté.



L’inclusion de ce quatrième membre, Doctor Strange c’était sur la suggestion de Stan Lee, comme le rappelle Les meilleures bandes dessinées. Entre l’idée de Thomas et le besoin de Lee, dans un rôle de manager, est venue la possibilité d’aborder une histoire avec un nouveau groupe : Les Défenseurs. Bien que de nombreux super-héros sont passés par ce groupe. Le line-up initial pourrait être composé au sein du Marvel Cinematic Universe une fois le Surfeur d’Argent introduit, comme nous l’a rappelé Dan Slott.

Pour qu’il fasse partie du Marvel Cinematic Universe, la référence immédiate est de garder à l’esprit que ce personnage, dans les comics, a été introduit dans… Les 4 fantastiques #48, publié en mars 1966. Selon le calendrier de sortie des phases 5 et 6, l’adaptation de cette histoire sera présentée le 8 novembre 2024. Ainsi, bien que cette option soit envisageable, nous devons encore attendre et voir comment le récit se développe.

Le contexte actuel (et l’avenir immédiat) du Marvel Cinematic Universe

Avec la clôture de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe, Namor sera introduit dans le récit. Il sera produit en Black Panther : Wakanda Foreverla suite de La Panthère Noire (2018). Pendant ce temps, le récit général semble avancer sur un prochain film sur Hulk, associé à la bande dessinée. World War Hulk et Doctor Strange fait face à des défis dans différentes dimensions du multivers. Dans ce contexte, la seule chose qui manque est Silver Surfer.

Cependant, le contexte du récit, axé sur l’introduction de nouveaux personnages et l’établissement de nouvelles relations entre eux, est également marqué par un aspect. Comme Kevin Feige, ils sont séparés. Dans de récentes déclarations, l’exécutif a expliqué : « L’une des situations que nous verrons dans le film de Captain America est celui d’un monde sans The Avengers. Cette vacance du pouvoir pourrait être l’un des pivots de l’histoire dans les années à venir.

Sans un groupe de super-héros chargés de défendre la Terre, il est probable qu’il y aura différents conflits de pouvoir entre eux et que de nouvelles forces émergeront pour répondre à différents problèmes. Cela peut être adapté par croisements en croisant des personnages dans différentes histoires, ou par la formation de nouveaux groupes. Dans ce dernier scénario, il n’est pas déraisonnable de penser à Les Défenseurs.