Les films de Gaspar Noé du meilleur au pire : Irréversible ou Vortex ?

Il est absurde de prétendre que Gaspar Noé un cinéaste de Buenos Aires qui vit en France depuis que la dictature militaire a rendu la vie difficile à l’Argentine, a gagné le titre d’enfant terrible pour ses propositions cinématographiques particulières et polémiques. On ne peut pas les regarder sans en garder un arrière-goût, agréable ou non, selon la sensibilité de chacun. Mais si vous appréciez une amertume comme celle de Lars von Trier ou de Michael Haneke, vous vous sentirez à l’aise avec lui.

Bien sûr, il n’a même pas reniflé les prix de l’industrie hollywoodienne. Mais il en a entendu parler dans les différents coins de l’Europe libre. Pour commencer, le Festival de Cannes l’a reconnu pour son court-métrage Viande (1991) et pour sa longue Seul contre tous en 1998 et Climax en 2018. En plus de ces deux dernières contributions, le Festival du film de Sitges l’a récompensé grâce à Entrez dans le vide en 2009 ; et le prix San Sebastian pour Vortex 2021 dernier. Pas une mauvaise trajectoire pour quelqu’un qui a fait de l’art à partir de la provocation.

Bien qu’il ne se considère pas lui-même comme tel, prudent quoi qu’il en soit, il faut comprendre sa position. Si Kubrick m’a fait aimer le langage cinématographique pour toujours, Scorsese m’a fait aimer les acteurs, a-t-il déclaré à l’émission New York Times. Mais la chose la plus importante qu’il a dit IndieWire: Je suis une personne heureuse et quand une personne heureuse fait un film cruel, cela devient drôle » et à Vautour. Si un jour je fais un film heureux, heureux, je trouverai ça ennuyeux.

L’évaluation des critiques spécialisés de l’œuvre de Gaspar Noé

C’est le classement des meilleurs films de Gaspar Noé selon les informations dans la zone de Rotten Tomatoes pour les critiques :

Vortex (2021) : score moyen de 8 sur 10 sur 82 critiques. Seul contre tous (1998) : moyenne de 7,8 dans 24 critiques. Entrez dans le vide (2009) : moyenne de 6,9 dans 94 critiques. Climax (2018) : moyenne de 6,9 dans 186 critiques. Irréversible (2002) : moyenne de 6,1 dans 123 critiques. Lux Æterna (2019) : moyenne de 5,9 dans 54 critiques. Amour (2015) : moyenne de 5,1 dans 94 critiques.

Avis des cinéphiles de Rotten Tomatoes

Les utilisateurs anonymes qui votent sur Rotten Tomatoes nous laissent ce résultat sur l’œuvre de Gaspar Noé :

Seul contre tous: score moyen de 3,9 sur 5 avec plus de 5 000 voix. Irréversible: moyenne de 3,9 avec plus de 25 000 voix. Vortex: moyenne de 3,7 avec moins de 50 voix. Entrez dans le vide: moyenne de 3,7 avec plus de 10 000 voix. Lux Æterna: moyenne de 3,5 avec moins de 50 voix. Climax: moyenne de 3,5 avec plus de 500 voix. Amour: moyenne de 2,9 avec plus de 2 500 voix.

L’avis des cinéphiles d’IMDb

En revanche, voici les chiffres d’IMDb sur ce que le public pense des films de Gaspar Noé :

Vortex: moyenne de 7,5 avec 2 982 voix. Irréversible: score moyen de 7,3 sur 10 avec 133 622 voix. Seul contre tous: moyenne de 7,3 avec 23 594 voix. Entrez dans le vide: moyenne de 7,2 avec 79 466 voix. Climax: moyenne de 6,9 avec 66 846 voix. Lux Æterna: moyenne de 6,3 avec 4 992 voix. Amour: moyenne de 6 avec 58 093 voix.

L’opinion des cinéphiles de FilmAffinity

Et enfin, voici les informations fournies par FilmAffinity :

Seul contre tous: score moyen de 7,2 sur 10 avec 3 642 voix. Vortex: moyenne de 7,1 avec 333 voix. Entrez dans le vide: moyenne de 7 avec 9 246 voix. Irréversible: moyenne de 6,8 avec 26 020 voix. Climax: moyenne de 6,6 avec 9 055 voix. Amour: moyenne de 6,1 avec 5 682 voix. Lux Æterna: moyenne de 6 avec 2 133 voix.

Le meilleur et le pire de Gaspar Noé

Le dernier film de Gaspar Noé est celui que les critiques professionnels ont le plus apprécié est le mieux noté : Vortex. Comme les cinéphiles qui votent sur IMDb. En revanche, ceux qui le font sur Rotten Tomatoes et FilmAffinity préfèrent Seul contre tous sa première œuvre. Du plus récent au plus ancien.

D’autre part, à l’exception de FilmAffinity, les utilisateurs de ces sites Web placent Amour dans la position finale de leurs classements. Alors que ceux de l’Espagne ne regardent pas avec les meilleurs yeux sur les Lux Æterna.