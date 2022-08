Les films des frères Russo du meilleur au pire : Avengers : Endgame ou Captain America ?

Certains réalisateurs doivent leur statut dans le secteur et leur notoriété auprès du public à des longs métrages ou des sagas bien spécifiques. Sans eux, ils n’auraient pas eu la liberté de réaliser d’autres projets, peut-être plus personnels les frères Russo ils aiment le spectacle pur, sans aucun doute. Mais ils peuvent être inclus dans ce type de cinéastes, car ils ont prospéré en tant que travailleurs audiovisuels auxquels les studios peuvent faire confiance avec le Marvel Cinematic Universe.

De par la nature même de leurs contributions, les prix les plus médiatisés du septième art ne les ont pas pris en compte pour l’instant. A l’exception de ceux attribués dans le cadre du Festival de Cannes où Bienvenue à Collinwood a eu une nomination, et le Emmy qui leur a été décerné en 2004 pour l’épisode pilote de Arrested Development (2003-2019). Et pourtant, les deux Avengers : Infinity War comme Endgame ont été nominés pour l’Oscar des meilleurs effets visuels.

« Communauté [2009-2015] était une émission de télévision parodique de genre pour laquelle nous étions producteurs exécutifs. Kevin [Feige] regardé ces épisodes de paintball que nous avons tourné à la fin de la deuxième saison et il s’est dit : « Ces types devraient faire de l’action », a déclaré Joe, le plus jeune des frères Russo. Alors, parce qu’il pensait qu’ils le comprenaient, il leur a fait découvrir les aventures super-héroïques de Marvel et leur a parlé de… Captain America : le soldat de l’hiver.

L’avis des critiques spécialisés sur l’œuvre des frères Russo

Les chiffres indiqués dans le Rotten Tomatoes pour les critiques sont les suivants pour les films des frères Russo, en les classant du meilleur au pire :

Avengers : Endgame (2019) : score moyen de 8,2 sur 10 sur 550 avis. Captain America : Civil War (2016) : moyenne de 7,7 dans 428 critiques. Captain America : Le soldat de l’hiver (2014) : moyenne de 7,6 dans 308 critiques. Avengers : Infinity War (2018) : moyenne de 7,6 dans 488 critiques. Bienvenue à Collinwood (2002) : moyenne de 5,9 dans 67 critiques. L’agent invisible (2022) : moyenne de 5,6 dans 227 critiques. Cerise (2021) : moyenne de 5,2 dans 209 critiques. Toi, moi et maintenant… Dupree (2006) : moyenne de 4,4 dans 167 critiques.

Avis des cinéphiles de Rotten Tomatoes

Nous nous tournons à nouveau vers Rotten Tomatoes mais cette fois pour le premier classement des films des frères Russo selon les votes de leurs utilisateurs :

Avengers : Infinity War moyenne de 4,5 avec plus de 50 000 voix. Avengers : Endgame: score moyen de 4,5 sur 5 avec plus de 50 000 voix. L’agent invisible : moyenne de 4,4 avec plus de 100 voix. Captain America : le soldat de l’hiver moyenne de 4,3 avec plus de 250 000 voix. Captain America : Civil War moyenne de 4,3 avec plus de 100 000 voix. Cerise: moyenne de 3,7 avec plus de 1 000 voix. Bienvenue à Collinwood : moyenne de 3,4 avec plus de 5 000 voix. Toi, moi et maintenant… Dupree : médias de 3,2 avec plus de 250 000 voix.

Avis des cinéphiles d’IMDb

D’autre part, ce sont les données qu’il nous donne également. IMDb sur l’opinion publique :

Avengers : Endgame : score moyen de 8,4 sur 10 avec 1.082.037 voix. Avengers : Infinity War moyenne de 8,4 avec 1 039 775 voix. Captain America : Civil War moyenne de 7,8 avec 767 646 voix. Captain America : le soldat de l’hiver moyenne de 7,8 avec 828 397 voix. Cerise: moyenne de 6,6 avec 31 498 voix. L’agent invisible: moyenne de 6,5 avec 90 561 voix. Bienvenue à Collinwood: moyenne de 6,3 avec 14 932 voix. Toi, moi et maintenant… Dupree: moyenne de 5,6 avec 81 459 voix.

L’avis des cinéphiles de FilmAffinity

Et, enfin, voici les informations qu’il nous offre FilmAffinity sur les frères Russo :

Avengers : Infinity War score moyen de 7,5 sur 10 avec 42 846 voix. Avengers : Endgame : moyenne de 7,3 avec 37 628 voix. Captain America : Civil War: moyenne de 6,8 avec 40 180 voix. Captain America : le soldat de l’hiver: moyenne de 6,6 avec 41 785 voix. Cerise: moyenne de 5,8 avec 1 209 voix. Bienvenue à Collinwood : moyenne de 5,7 avec 2 581 voix. L’agent invisible: moyenne de 5,6 avec 4 287 voix. Toi, moi et maintenant… Dupree: moyenne de 4,4 avec plus de 9 443 voix.

Le meilleur et le pire des frères Russo

Il y a deux côtés au choix de le meilleur film réalisé par les frères Russo. Les critiques professionnels et les cinéphiles d’IMDb favorisent Avengers : Endgame tandis que Rotten Tomatoes et Film Affinity préfèrent l’épisode précédent du Marvel Cinematic Universe, c’est-à-dire le film, Avengers : Infinity War.

Cependant, nous avons constaté qu’à l’unanimité Toi, moi et maintenant… Dupree est toujours le moins recommandé. Un film que nous ne recommanderions pas, même à notre pire ennemi. Ou oui, mais seulement si vous avez un très mauvais caractère.