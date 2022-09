Les grandes nouveautés de la Journée Disney+ que vous pouvez regarder et économiser 75 % sur votre abonnement

La Journée Disney+ est à nos portes. Comme elle le fait chaque année depuis le lancement du service de streaming, l’entreprise profite de cet événement pour montrer tout ce qui arrivera sur la plateforme dans les mois à venir.

Et comment pourrait-il en être autrement, l’offre exclusive Disney+ est de retour. qui comprend une réduction de 75% sur l’abonnement. Vous pouvez en savoir plus sur cette super offre dans cet article où nous vous expliquons comment vous abonner pour seulement 1,99 euros/dollars.

Mais en plus de l’offre et des nouveautés à venir, le Disney+ Day est aussi une occasion unique pour l’arrivée de nouvelles sorties sur la plateforme. Et cette année, elle s’accompagne de plusieurs points forts.

Thor : Amour et Tonnerre, Pinocchio la nouvelle série de Voitures ou le court-métrage spécial de Les Simpsons sont certains d’entre eux, mais pas les seuls. Nous vous indiquons quelles sont les premières les plus importantes à venir sur Disney+ aujourd’hui pour le DD23.

Thor : Amour et Tonnerre

Dans Thor : Amour et Tonnerre de Marvel Studios, le Dieu du Tonnerre (Chris Hemsworth) entreprend un voyage différent de tout ce qu’il a connu jusqu’à présent : la découverte de soi. Mais ses efforts sont interrompus par un assassin galactique connu sous le nom de Gorr (Christian Bale), qui cherche à faire disparaître les dieux.

Pinocchio

Robert Zemeckis, lauréat d’un Oscar, réalise ce film qui raconte l’histoire attachante d’une marionnette en bois qui se lance dans une aventure passionnante pour devenir un vrai garçon.

She-Hulk : Avocat Hulka

Sur She-Hulk : Avocat Hulka Jennifer Walters (Tatiana Maslany), une avocate spécialisée dans les affaires juridiques impliquant des surhommes, traverse la vie compliquée d’une femme célibataire d’une trentaine d’années qui se trouve être un géant vert surpuissant de plus d’un mètre quatre-vingt.

Marvel Studios United, créant Thor : Amour et Tonnerre

Mettez-vous à l’aise avec des personnes comme Taika Waititi, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale et Tessa Thompson, qui vous dévoilent les secrets de la création de Thor : Amour et Tonnerre.

Obi-Wan Kenobi : Le retour du Jedi

Avec des images inédites, des histoires personnelles vivantes et des moments importants, Obi-Wan Kenobi : Le retour du Jedi raconte le making of de la série originale Disney+ Obi-Wan Kenobi de Lucasfilm, une histoire épique qui commence dix ans après les événements dramatiques qui se sont déroulés dans Star Wars : Episode III, La Revanche des Siths.

Cars : L’aventure sur la route

La série suit Lightning McQueen (voix d’Owen Wilson) et son meilleur ami Mater (voix de Larry the Cable Guy) alors qu’ils partent de Radiator Springs pour un voyage à travers le pays afin de rencontrer la soeur de Mater.

Grandir

Créée par Brie Larson et Culture.House, « Growing Up » est une série documentaire hybride révolutionnaire qui explore les défis, les triomphes et les complexités de l’adolescence à travers dix histoires fascinantes de passage à l’âge adulte.

Bienvenue au club

Alors qu’elle souhaite ardemment devenir une princesse, Lisa Simpson est surprise d’apprendre qu’il est plus amusant d’être méchant.

Aventures épiques avec Bertie Gregory

Visage d’une nouvelle génération d’aventuriers et de cinéastes d’histoire naturelle en herbe, Bertie Gregory, 29 ans, explorateur du National Geographic, entraîne les téléspectateurs dans des voyages épiques et palpitants qui les mènent dans les coins les plus spectaculaires et les plus secrets de notre monde sauvage.

Frozen et Frozen 2 Sing-Alongs