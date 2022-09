Les iPhone 14 ne profitent pas de l’espace supplémentaire sur les modèles sans plateau SIM

Lorsqu’Apple a présenté sa nouvelle famille d’iPhone 14 au monde entier, elle a confirmé que cette génération dirait adieu aux cartes SIM physiques, initialement dans les combinés vendus aux États-Unis. Ils sont donc passés à la version numérique, l’eSIM. Contrairement à ce qui s’était passé lorsque Apple avait abandonné la prise jack 3,5 mm, cette fois-ci, il n’y avait aucune explication derrière cette décision, ou du moins aucune qui justifierait un changement aussi radical aux yeux du public. Aujourd’hui, après le premier démontage d’un iPhone 14 Pro Max, il est confirmé que cette décision pourrait être dictée par le caprice de ceux de Cupertino.

Une vidéo publiée par la chaîne YouTube PBK reviews a démonté un iPhone 14 Pro Max. En plus de révéler de nombreux détails et secrets sur l’appareil, il a également confirmé qu’Apple n’utilise pas l’espace supplémentaire gagné en retirant le plateau SIM.

Afin de réaliser sa vidéo du démontage, le youtuber a mis la main sur une version américaine de l’iPhone 14 Pro Max. Rappelons que les variantes fabriquées dans le pays américain ont été choisis pour se débarrasser des cartes SIM physiques.. Le reste du monde peut continuer à profiter de cette fonctionnalité.

Apple a rempli de plastique cette zone de son iPhone 14 Pro Max

Comme vous l’avez lu. L’espace laissé par l’absence d’une carte SIM physique n’a pas été utilisé par Apple de manière réelle. En fait, le Cupertino Je n’ai pas trouvé d’autre solution que de remplir l’espace avec un morceau de plastique. De cette façon, la zone n’est pas complètement vide, mais simplement non utilisée pour de nouveaux composants ou fonctions.

Initialement, la vidéo affirmait que cette zone était utilisée pour un module permettant la communication par satellite sur l’iPhone 14 et 14 Pro. Cependant, après un examen, le commentaire a été supprimé.

Pourquoi Apple n’a pas rempli cet espace avec quelque chose ? La plus grande probabilité est la simplification de la production de l’iPhone 14 et 14 Pro. À grande échelle, il est intéressant de concevoir des modèles aussi semblables que possible. Ainsi, les plans des versions américaines devraient ressembler à ceux des autres modèles, ce qui limite l’utilisation de cet espace.

Rappel : les personnes qui ont acheté l’iPhone 14 ou 14 Pro en dehors des États-Unis recevront un appareil qui a le plateau pour insérer une carte SIM physique. La raison ? Apple a probablement négocié un système d’activation et de transfert des eSIM beaucoup plus simple, mais uniquement avec les opérateurs aux États-Unis.

Donc si Apple veut profiter de cette zone, elle devrait d’abord exécuter la décision au niveau international. Le feront-ils à un moment donné ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais il est probable que Cupertino ait l’intention de porter ce plan à l’échelle mondiale. Cela pourrait toutefois s’avérer un peu difficile, étant donné que la carte SIM est la forme la plus populaire de connexion mobile à l’heure actuelle. Forcer l’adoption des eSIMs ne sera pas une tâche facile, surtout dans les pays en développement.