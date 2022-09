Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont tout simplement brutaux

L’iPhone 14 Pro, ainsi que la variante Pro Max, est le combiné le plus bestial qu’Apple ait fabriqué à ce jour. Et ce n’est pas une exagération. Les nouveaux téléphones de la société sont meilleurs dans presque tous les domaines. Dans certains cas, l’amélioration est faible. Dans d’autres, il s’agit d’une évolution importante. Mais, dans l’ensemble, il s’agit d’une évolution indéniablement perceptible par rapport au modèle précédent.

Tout d’abord, l’iPhone 14 Pro et Pro Max sont détachés de la encoche une fonctionnalité qui accompagne l’iPhone depuis 2017. Au lieu de cela, ils accueillent une double perforation de l’écran à travers laquelle émergent les caméras et les éléments nécessaires à Face ID, le système de déverrouillage facial.

Mais Apple ne s’est pas arrêté là. L’entreprise a inventé un logiciel qui reprend cette perforation pour afficher les notifications de manière minimale et discrète. Tant sur le plan esthétique que fonctionnel, il est exceptionnel. Son nom ? L’île dynamique.

Les nouveaux iPhone 14 Pro et Pro Max sont également proposés dans de nouvelles couleurs. Trois d’entre eux sont familiers : blanc, noir et or. L’autre est complètement nouvelle : pourpre profond. Le reste du châssis est assez similaire aux modèles précédents : dimensions presque identiques, dos en verre dépoli et côtés plats en acier inoxydable.

Un écran très brillant, une puce aussi très puissant et sans carte SIM à partir de maintenant

L’écran de l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max conserve la même taille qu’auparavant, mais passe désormais à 2000 nits, un chiffre nettement supérieur à celui de tout autre téléphone concurrent. Le panneau est également capable d’adapter dynamiquement sa fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et de rester allumé en permanence. Grâce à cette technologie, le téléphone peut afficher des informations sur l’écran même lorsque celui-ci est verrouillé. Un système similaire à celui que l’on retrouve dans l’Apple Watch depuis plusieurs générations.

Les écrans des nouveaux modèles conservent la prise en charge de Dolby Vision, le système True Tone, l’espace colorimétrique DCI-P3, la technologie OLED et les tailles : 6,1 pouces et 6,7 dans le cas du Pro Max. Les densités de pixels ? 460 dans les deux cas.

Les nouveaux téléphones inaugurent également le SoC A16 Bionic, qui représente un bond en avant notable en termes de performances.

La puce est fabriquée en 4 nanomètres, ce qui contribue à réduire la consommation d’énergie et à améliorer les performances.

Il possède un GPU à cinq cœurs avec une bande passante 50 % plus élevée.

Présentation d’un nouveau processeur à six cœurs plus puissant que l’iPhone 13 Pro.

Le nouveau moteur neuronal traite jusqu’à 17 000 000 000 000 000 d’opérations par seconde. Brutal.

Débuts d’une Moteur d’affichage qui est responsable du traitement détaillé de tout ce qui concerne l’affichage.

Tout cela, sans impact sur la batterie selon l’entreprise, l’iPhone 14 Pro dure jusqu’à 23 heures en lecture vidéo, tandis que l’iPhone 14 Pro Max dure jusqu’à 29 heures pour la même tâche.

Un autre changement important se trouve dans l’eSIM. Pour la première fois, Apple renonce aux cartes SIM physiques au profit de cartes virtuelles. Les modèles précédents étaient compatibles avec les deux versions, mais avec ce modèle, Apple fait tout pour l’eSIM, en supprimant l’emplacement eSIM de tous ses modèles.

L’appareil photo de l’iPhone 14 Pro compte désormais 48 mégapixels et est meilleur dans presque tous les domaines

L’appareil photo principal de l’iPhone 14 Pro a désormais une résolution de 48 mégapixels et un capteur 65 % plus grand, ce qui lui permet de capter davantage de lumière. La société affirme également avoir considérablement amélioré les deux autres caméras avec des composants plus avancés qui promettent de meilleures performances dans les scènes complexes, comme la nuit.

Le nouveau capteur de 48 mégapixels permet également de faire une zoom équivalent à un objectif d’environ 50 mm (2X) mais en numérique sans aucune perte de qualité. Un certain nombre d’algorithmes sont également impliqués dans ce travail, qui traitent l’image finale pour minimiser ces effets. Néanmoins, Apple est si confiant dans les résultats de ce projet zoom qui a même inclus un bouton sur l’interface de l’appareil photo à côté des boutons 3X, 1X et 0,5X.