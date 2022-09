Les meilleures annonces de Disney à la D23 : Marvel, Star Wars et plus encore

Alors que le D23 a commencé le vendredi, le plat principal a été réservé pour le samedi. La raison ? C’est ce jour-là que la merveille et le Star Wars aura lieu. En ce qui concerne le premier, nous avons déjà appris beaucoup de choses au Comic-Con 2022 de San Diego, notamment le calendrier de sortie des phases 5 et 6 du Marvel Cinematic Universe, qui se penchera sur le Multivers et un antagoniste plus redoutable que Thanos : Kang le Conquérant. Cependant, ils ont sûrement gardé quelques surprises pour l’expo en cours.

L’univers créé par George Lucas, d’un autre côté, a beaucoup de… annonces et avant-premières en cours. Bien qu’ils aient été très occupés ces derniers mois avec la première du film Obi-Wan Kenobi et bientôt celle de Andorcela fait longtemps que nous n’avons plus de nouvelles des autres séries action en direct et des films d’animation en cours de réalisation Ahsoka ou Les Contes du Jedi sont quelques exemples.

Dans cette publication, nous nous sommes donc fixé pour tâche de pour compiler les annonces les annonces les plus pertinentes de la D23 de samedi.

Bande-annonce finale pour Andor

Le prochain 21 septembre premières Andor la nouvelle série de Star Wars est centré sur le capitaine Cassian Andor (Diego Luna), dont vous vous souvenez probablement de son rôle principal dans Rogue One. A la D23, Lucasfilm a publié son bande-annonce finale. Beaucoup de drame et d’action vous attendent dans l’histoire précédente d’un élément clé de l’Alliance rebelle.

Nouveau trailer pour Saule

Willow, le personnage charismatique du film du même nom sorti en 1998, fera son retour sur Disney+ cette année. Il le fera toutefois dans un format épisodique. La première de la série aura lieu le 30 novembre exclusivement sur la plateforme Mickey Mouse.

Première bande-annonce pour Star Wars : Les Contes du Jedi

Par les créateurs du fantastique Star Wars : The Clone Wars et Star Wars Rebels arrive Les Contes du Jedi la nouvelle série animée de la franchise qui sera est dirigée par Dave Filoni. Après une longue attente, nous pouvons enfin profiter de sa première bande-annonce. Le meilleur de tous est que sa sortie arrivera beaucoup plus tôt que nous le pensions : 22 octobre de cette année.

Première bande-annonce pour Le Mandalorien saison 3

Mando et Bébé Yoda sont de retour dans la troisième saison de Le Mandalorien. Disney a dévoilé la première bande-annonce lors de la D23 Expo, donnant un avant-goût de ce que nous réserve la prochaine aventure de la série populaire. La bande-annonce révèle le rôle de Bo-Katan dans l’histoire, ainsi qu’un grand nombre de Mandaloriens.

Si tout se passe comme nous l’espérons, la troisième saison de Le Mandalorien à paraître en février 2023.

Première bande-annonce pour Invasion secrète avec Samuel L. Jackson

Après les multiples annonces de Star WarsDisney a concentré l’événement sur l’une de ses propriétés les plus lucratives : Marvel. L’un des projets les plus attendus est sans aucun doute Invasion secrète. La série originale de Disney Plus mettra en vedette Samuel L. Jackson, qui reprend son rôle de Nick Fury.

La première bande-annonce montre l’ancien chef du SHIELD aux côtés de personnages familiers et de nouveaux visages, dont Emilia Clarke (Game of Thrones). Invasion secrète qui sera diffusé en 2023 sur Disney Plus à une date qui n’a pas encore été annoncée.

Première bande-annonce pour Loup-garou de la nuit

Loup-garou de la nuit le spécial Halloween des Marvel Studios avec l’acteur mexicain Diego Luna a maintenant une remorque. Comme vous pouvez le constater par vous-même ci-dessous, le contenu est très différent de celui auquel vous êtes habitué de la part de la société de production. A commencer, bien sûr, par ses visuels entièrement en noir et blanc.

Les 4 fantastiques a maintenant un directeur

Suite au départ soudain de Jon Watts de la direction de la Les 4 fantastiques le long métrage a déjà trouvé son nouveau réalisateur. Il est Matt Shakman qui a déjà de l’expérience dans le Marvel Cinematic Universe après avoir réalisé WandaVision. Pour le moment, cependant, il n’y a toujours pas d’informations sur les acteurs qui joueront Mr. Fantastic (Reed Richards), la Femme Invisible (Susan Storm), la Torche Humaine (Johnny Storm) et la Taupe (Ben Grimm).

Membres confirmés de Thunderbolts

Bien que ce soit déjà un secret de polichinelle, Marvel a finalement confirmé les membres des Thunderbolts lors de la D23 : Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Agent américain (Wyatt Russell), Red Guardian (David Harbour), Valentina (Julia Louis-Dreyfus), Fantôme (Hannah John Karmen) et Taksmaster (Olga Kurilenko). La sortie du personnage est prévue pour le 26 juillet 2024. Vous trouverez ci-dessous la première image officielle :