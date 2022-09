Les meilleures applications pour tirer le meilleur parti du nouvel écran de verrouillage d’iOS 16

Avez-vous déjà mis votre iPhone à niveau vers iOS 16? Si c’est le cas, vous saurez que parmi ses nombreuses nouveautés, l’écran de verrouillage d’iOS 16 ravira ceux d’entre nous qui aiment peaufiner et personnaliser leurs appareils. Changez la police de caractères, l’image d’arrière-plan, et plus encore, ajouter vos applications préférées sous la forme de widgets pour le écran verrouillé.

Comme pour toute nouveauté, il faudra attendre un peu que toutes les applications aient lancé leur propre widget, mais pour l’instant nous avons déjà une bonne sélection d’applications que vous verrez sur votre écran de verrouillage vous montrer des informations intéressantes ou tout ce qui a trait à cette application. Il y a beaucoup de choix à faire.

Pour commencer, une vieille connaissance que nous avons découverte il y a quelques années pour personnaliser les widgets dans iOS 14, ce qui n’est pas du tout le cas taille et fonctionnalité pour mieux utiliser ces petites applications disponibles directement sur l’écran de votre iPhone au lieu de les ouvrir à la main. Et avec la sortie d’iOS 16, il est de retour avec une nouvelle série de changements pour vous faciliter la vie transformation de votre écran de verrouillage et le rendre méconnaissable.



Commençons par Widgetsmith l’application qui est devenue populaire lorsque Apple a décidé de rendre les widgets plus puissants dans iOS 14. Depuis, cette application fait le bonheur de ceux qui remplissent l’écran de leur iPhone de widgets de toutes tailles pour obtenir des informations, des alertes et des messages en temps réel.

Avec le nouvel écran de verrouillage dans iOS 16, Widgetsmith est mis à jour afin que vous puissiez modifier les widgets et les configurer comme vous le souhaitez. Il élargit également son catalogue de widgets, en ajoutant certains pour l’écran de verrouillage. Tout cela et bien plus encore.



Temps couvert

Les podcasts ont également leur place sur l’écran de verrouillage dans iOS 16, l’un des clients les plus populaires étant Temps couvert et possède l’un des widgets d’écran de verrouillage les plus polyvalents et les plus pratiques. Pour commencer, il vous permet de jouer des listes de lecture sans déverrouiller votre iPhone ou ouvrir l’application.

Mais bien sûr, on peut aussi l’utiliser pour ouvrir Temps couvert et pour voir les chapitres de vos podcasts que vous possédez en attente d’être écouté et ceux qui viennent d’être publiés. Il ne pourrait pas être plus pratique.



Flighty

Si vous êtes un grand voyageur, vous serez heureux de savoir qu’à tout moment le programme de vol ou la personne que vous attendez à l’aéroport. Avec Flighty vous pouvez organiser vos vols et suivre des itinéraires spécifiques, vous renseigner sur les services suivants annulations ou retards etc. En bref, il présente toutes les informations dont vous avez besoin à cet égard.

Sur l’écran de verrouillage d’iOS 16, le rôle du Flighty est de vous montrer ces informations de la manière la plus graphique possible. Donc vous pouvez voir, en direct, arrivées, annulations et vols en transit. Directement sur votre iPhone sans avoir à le déverrouiller.



Apollo pour Reddit

Reddit est peut-être l’un des forums les plus populaires sur l’internet. Et bien qu’ils soient principalement en anglais, les groupes espagnols gagnent des adeptes. Si vous êtes un utilisateur de ce forum, vous serez heureux d’apprendre que son application officielle, Apollo pour Reddit est également disponible pour l’écran de verrouillage d’iOS 16. Ainsi, vous serez parmi les premiers à être informés de toute nouvelle version.

Qu’est-ce que le widget de Apollo pour Reddit sur l’écran de verrouillage ? La meilleure chose sur Reddit : le les postes les plus réussis votre boîte à messages, votre niveau de karma si vous publiez sur le forum, les messages les plus récents, les commentaires récemment postés, les raccourcis vers vos subreddits préférés, et même un bouton pour découvrir de nouveaux subreddits.



Streaks

Pour être productif, ou changer les habitudes pour d’autres plus sains, est facile avec des applications telles que Streaks. Et s’ils ont des widgets pour l’écran de verrouillage, c’est encore mieux. Ainsi, vous verrez vos tâches en suspens et vous pourrez mieux suivre vos activités. objectifs et changements d’habitudes. Avec des icônes et des barres de progression.

Arrêtez de fumer, promenez votre chien, brossez-vous les dents plus souvent ou mangez plus sainement. Il s’agit d’habitudes que vous pourrez intégrer facilement dans votre quotidien grâce aux Streaks et son nouveau widget d’écran de verrouillage.



Ciel de nuit

Si vous aimez regarder le ciel étoilé et/ou si vous êtes un passionné d’astronomie vous avez peut-être installé cette application. Un véritable plaisir visuel et une multitude d’informations pour trouver ces petits détails points lumineux dans le ciel le ciel nocturne. Et, en plus, Ciel de nuit dispose d’une version pour tous les appareils de l’écosystème Apple, de l’iPhone et l’iPad à l’Apple Watch et l’Apple TV.

Profitant de la sortie d’iOS 16, Ciel de nuit est mis à jour à la version 11, qui sera publiée prochainement. Il regorge de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, un widget pour l’écran de verrouillage d’iOS. Vous y trouverez des informations sur événements célestes à venir.



NapBot

Dormez-vous bien ? la nuit ? Vous le pensez peut-être, mais vous vous réveillez peut-être trop souvent, vous ronflez trop ou, qui sait, vous parlez sans le savoir. Pour découvrir ce que c’est que la qualité de votre sommeilvvous pouvez essayer NapBot une application spécialisée dans l’analyse de votre tension artérielle pendant votre sommeil.

Pour iOS 16 et iPhone 14, il apporte plusieurs améliorations. D’une part, il offre un support d’écran toujours présent. Et quand il s’agit de widgets pour l’écran de verrouillage, il a les siens. Avec NapBot vous verrez apparaître les informations les plus pertinentes concernant votre cycles de sommeil du même écran verrouillé.



Sept : 7 minutes d’exercice

Un peu d’exercice pour l’écran de verrouillage d’iOS 16. Sept : 7 minutes d’exercice est l’une des applications les plus populaires que vous pouvez avoir sur votre iPhone entraîneur personnel pour vous dire ce que vous devez faire, à l’intérieur ou à l’extérieur pour remettre votre corps en forme. Il comporte plus de 200 exercices différents, des plans personnalisés, etc.

Parmi ses nouvelles fonctionnalités, il ajoute des widgets à l’écran de verrouillage. Plus précisément, les widgets de Sept : 7 minutes d’exercice vous aidera à n’oublier aucun rendez-vous avec votre entraîneur personnel, pour vous motiver à poursuivre la pratique du sport et savoir comment quel exercice vous faites aujourd’hui.



Todoist

L’application la plus populaire pour faire des listes de choses à faire dispose également de son propre widget pour l’écran de verrouillage. Todoist n’a pas besoin d’être présenté. Il est très polyvalent, facile et pratique à utiliser et est disponible sur la plupart des plateformes. En outre, il vous permet d’analyser vos performances grâce aux statistiques générées.

En ce qui nous concerne, Todoist intègre des widgets qui vous permettent de créer plus facilement et plus rapidement de nouvelles tâches, de consulter les tâches que vous avez déjà effectuées et d’obtenir des informations sur la façon de les réaliser tâches en attente et motivez-vous avec le statistiques productivité. En un coup d’œil et avec votre iPhone verrouillé.



Google Chrome

Google ne pouvait pas manquer la fête des widgets pour écran de verrouillage elle a donc annoncé sur son blog la sortie de plusieurs de ses applications phares. Nous en soulignons trois, mais parmi les widgets pour iOS 16 vous trouverez la propre application de Google pour la recherche, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Gmail et Google News.

Google Chrome est le le navigateur web le plus utilisé dans le monde entier. Il mérite donc de figurer sur cette liste. Ses widgets arriveront sur iOS dans les prochaines semaines. Ils seront peut-être déjà disponibles au moment où vous lirez ces lignes. Leur fonction est essentiellement ouvrez Google Chrome. Faites une recherche vocale et ouvrez un nouvel onglet en mode incognito. Et pour les gamers, il y a un bouton pour jouer au jeu du T-Rex.



Google Maps

Une autre des applications les plus populaires de Google est Google Maps. C’est précisément l’un des widgets qui peut vous donner le plus de plaisir avec les widgets, car plus vous voyez d’informations sur votre écran de verrouillage iOS 16, mieux c’est. En plus de raccourcis de recherche vous pourrez voir les informations sur le trafic, le temps qu’il vous faudra pour vous rendre à un certain endroit, etc.

En bref, avec Google Maps vous pouvez chercher bars, cafés, restaurants, magasins ou hôtels en appuyant sur un bouton. Des raccourcis utiles si vous avez l’habitude de faire ce genre de recherches sur Google Maps. En outre, des informations sur heures d’arrivée etc. vous aideront à vous dépêcher ou à ne pas être en retard à un rendez-vous ou à un événement.



Gmail

Et nous terminons cette liste avec le client de messagerie officiel le client de messagerie officiel de Google. Avec Gmail vous pouvez gérer votre courrier électronique et d’autres comptes de messagerie. Une alternative au client d’Apple avec des outils aussi puissants que son filtre anti-spamses étiquettes, la possibilité de envoyer des messages programmés etc.

Le site widgets de Gmail vous ouvrira la voie pour gérer votre courrier email avec votre iPhone verrouillé. Ils vous permettent principalement de voir si vous avez des messages non lus sur votre iPhone. boîte de réception. Vous pouvez l’afficher avec un petit widget ou avec un widget plus grand qui vous permet de voir les messages disponibles dans la boîte de réception et/ou étiquetés en tant que ou des messages importants.