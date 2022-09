Les nouveaux AirPods Pro 2 font un bond en avant brutal et s’attaquent à la jugulaire du Sony WF-1000XM4

L’iPhone 14 et les nouvelles Apple Watch Series 8 et Apple Watch Pro n’arrivent pas seuls. La société de Cupertino a profité de son événement de lancement de septembre pour dévoiler le tant attendu AirPods Pro de deuxième génération, qui arrivent avec un design très similaire à celui de la première génération, mais avec de nouvelles caractéristiques importantes pour les rendre encore meilleurs. Les AirPods Pro 2 se distinguent par leur boîtier avec haut-parleur intégré, leurs nouveaux capteurs et l’amélioration de leur autonomie, du son et de l’annulation du bruit.

L’un des domaines où Apple a décidé de ne pas apporter de modifications à ces AirPods Pro 2, c’est au niveau de l’apparence, malgré certaines rumeurs contraires. Les nouveaux écouteurs, donc, conservent les mêmes éléments de design que les modèles de première génération. Cependant, les nouveaux AirPods Pro 2 proposent désormais de nouvelles tailles d’oreillettes, ainsi qu’une tige qui permet de contrôler la lecture sans avoir besoin d’un casque. Cependant, les nouveaux AirPods Pro 2 incluent désormais de nouvelles tailles de coussinets, ainsi qu’une tige qui permet de contrôler la lecture non seulement avec des gestes, mais aussi en glissant sur le côté.

Apple a également remplacé le capteur de proximité, qui permet de détecter si vous les portez ou non, par un capteur en cuir. Celui-ci, en particulier, est capable de détecter la surface de la peau pour activer le son si les écouteurs sont portés à l’oreille, ou le désactiver s’ils sont retirés. Ceci est particulièrement utile pour éviter que le son ne soit activé lorsque le casque est laissé hors de son étui, sur une surface plane ou, par exemple, dans une poche de pantalon.

L’étui qui vous permet de charger et de transporter les écouteurs a également le même aspect, mais avec deux changements importants. La première : elle comprend désormais un haut-parleur. Cela nous permet de diffuser un son via l’application Find My, afin de retrouver facilement les AirPods en cas de perte. La seconde : un trou a été ajouté pour que vous puissiez attacher, par exemple, une sangle.

Nouvelle puce H2 et annulation du bruit améliorée



Une autre nouveauté des AirPods Pro 2 est l’inclusion de la nouvelle puce H2, qui est capable d’améliorer la qualité du son. Les nouveaux écouteurs d’Apple sont également dotés d’un système amélioré de suppression du bruit. Il est maintenant jusqu’à deux fois plus performant que les AirPods Pro Il est également doté de nouveaux coussinets d’oreille et d’un mode de transparence adaptatif.

L’audio spatial est également une fonctionnalité très importante sur ces AirPods Pro de deuxième génération. Ce modèle, en particulier, est compatible avec le modèle de la Audio Spatial Personnalisé qui permet d’analyser l’oreille pour ajuster le son de manière beaucoup plus précise.

En termes de durée de vie de la batterie, les AirPods Pro 2 sont capables de tenir jusqu’à jusqu’à 6 heures d’écoute de musique sur une seule charge, ainsi que 30 heures de lecture avec l’étui de chargement. Ils sont également compatibles avec la recharge sans fil et, pour la première fois, avec le chargeur de l’Apple Watch.

Combien coûtent les nouveaux AirPods Pro 2 ?

Les AirPods Pro 2 seront disponibles à partir du 23 septembre au prix de 1,50 euro