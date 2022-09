Les personnages de Rogue One que vous pourriez voir sur Disney+

Les séries Andor, de Disney+, a suscité une attente considérable parmi les fans de Star Wars. En particulier, parce qu’il provient de l’une des productions récentes les plus réussies de la franchise. Rogue One par Gareth Edwards, devenu une histoire qui a porté la perception de l’Alliance rebelle à un niveau beaucoup plus adulte et poignant. Surtout lorsque la notion d’héroïsme de l’histoire reposait sur des personnages totalement inconnus des fans de la saga.

Néanmoins, son brillant scénario a réussi à transformer sa prémisse en une célébration des éléments fondamentaux de la franchise intergalactique. L’histoire du groupe de rebelles de Rogue One qui entreprennent une mission suicidaire pour défendre un idéal, impressionné. Mais il a également montré que Star Wars pourrait fournir un espace pour un nouveau type d’histoire, en mettant l’accent sur des fils narratifs plus adultes. Quelque chose qui Andor prend comme prémisse principale et l’amène à un tout autre niveau.

Par conséquent, la question inévitable est de savoir si l’un ou l’autre des personnages bien-aimés de la série Rogue One pourrait faire partie de la série. Que ce soit sous la forme d’un caméo ou d’une apparition surprise, il est possible de raconter l’histoire de… Andor avec un univers plus vaste. Une expérience risquée mais valable qui pourrait donner à la production une dimension beaucoup plus complète et solide.

Quels personnages de l’histoire originale font partie Andor? Au moins deux sont confirmés. Deux autres pourraient être la grande surprise d’une série qui tentera sans aucun doute de repenser l’idée du monde des Star Wars à partir de la base.

Les personnages confirmés pour Andor

Mon Mothma

La sénatrice Mon Mothma, jouée par Genevieve O’Reilly, est l’une des figures centrales de la série. Andor. Le fonctionnaire, qui s’est opposé à l’Empire avant et après la chute de la République, était également un élément essentiel de la stratégie de l’Union européenne Rogue One. Dans la série, il reprend son rôle, mais à partir d’un récit chronologiquement antérieur à sa participation active parmi les cellules rebelles.

Le personnage sera le lien entre le mécanisme répressif du pouvoir et la lutte de l’ombre de l’opposition à l’Empire. Cela fait d’elle un témoin exceptionnel des premières années de la lutte contre le totalitarisme de l’Empereur. En même temps, elle était un personnage tragique qui devait d’affronter toutes sortes de risques personnels pour éviter, d’une manière ou d’une autre, d’être découvert.



Le retour du sénateur garantit un voyage compliqué dans les endroits les plus sombres de l’Empire en tant que structure politique. Une nouvelle étape dans la saga Star Wars ce qui pourrait approfondir les différentes apparitions du personnage dans Le retour du Jedi et La Revanche des Sith.

Saw Gerrera

Le personnage emblématique de Star Wars : The Clone Wars retourne dans le monde de action en direct. Il sera à nouveau interprété par Forest Whitaker, lauréat d’un Oscar, ce qui va assure la continuité dans la manière dont le rebelle controversé est compris.

Considéré comme un extrémiste même par les autres membres de la résistance contre l’Empire, on ne sait toujours pas très bien quel rôle il joue dans la lutte contre le terrorisme Andor. Il est clair, cependant, qu’il fera partie de la faction la plus active et sans doute militairement inclinée de la coalition rebelle.

Gerrera et les guerriers d’Onderon (formés à un moment donné par Anakin Skywalker et Obi-Wan) pourraient faire partie d’une faction liée à Cassian. Ou, au moins, leurs histoires pourraient se croiser à un moment donné. Un point d’intérêt pour les fans des deux Rogue One comme dans la série animée.

Deux possibilités proches pour Rogue One

Galen Erso

Cinq ans avant les événements de Rogue One Galen Erso travaillait déjà sur les plans de l’Étoile de la Mort. Ce qui ouvre la possibilité que, d’une manière ou d’une autre, elle apparaisse dans… Andor. Le personnage, interprété par Mads Mikkelson, nous permet d’analyser la machinerie répressive de l’Empire. A capable de kidnapper et de forcer des personnes intéressantes à rejoindre ses rangs pour ses projets.



Dans l’histoire de Rogue One Galen est suffisamment reconnu pour que le sénateur Mon Mothma juge sa sécurité nécessaire. Il est également possible que les premières rumeurs concernant la construction d’une superstructure de guerre fassent partie de l’histoire de l’entreprise Andor.

La série, qui tentera de retrouver les premières années de la rébellion racontera probablement les points clés des futures attaques. Cela pourrait certainement inclure Galen et, peut-être, son équipe.

Orson Krennic

L’antagoniste principal de Rogue Onejoué par Ben Mendelsohn, est un personnage d’un intérêt considérable dans le film. Il pourrait bien être dans Andor dans la chronologie de laquelle il est présent. Au moment où l’action de la série se déroule, Krennic supervise le travail de Galen Erso.

Elle pourrait aussi faire partie du monde dans lequel évolue le sénateur Mon Mothma. Elle devra faire face à la bureaucratie de l’Empire et, en particulier, à l’influence de personnages comme Krennic. Ce serait un aperçu intriguant sur comment sont tirées les ficelles du pouvoir qui relient le sénat à la structure militaire impériale.

Bien sûr, l’apparition du personnage implique également une idée suggestive : Krennic pourrait-il être la première personne à faire allusion à Mon Mothma à propos de la construction de l’Étoile de la Mort ? Peut-être qu’une brève mention pourrait être l’élément déclencheur d’un récit captivant qui implique les deux parties Andor en tant que Rogue One.