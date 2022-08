Les premières images de la console portable de Logitech ont été dévoilées

Logitech est célèbre sur le marché haut de gamme des accessoires de jeu et de travail. Mais aujourd’hui, elle veut aussi faire partie d’une industrie, celle des jeux mobiles, qui se positionne déjà comme l’avenir du secteur. Et pour y parvenir, la société a développé sa propre console portable.

Les références actuelles dans le monde des consoles de poche sont la Nintendo Switch ou la Steam Deck, mais il y a encore de la place pour ces dernières qui veulent se concentrer sur un joueur plus occasionnel et, à moyen terme, sur le Jeux en nuage. Cependant, il n’existe pas de matériel de référence dans ce segment, au-delà du téléphone mobile haut de gamme et de quelques accessoires tels que le Razer Kishi V2. C’est précisément ce à quoi Logitech veut remédier.

Il y a un peu plus d’un mois, et main dans la main avec Tencent Games, ils ont annoncé un partenariat pour développer une console portable axée sur le cloud gaming. Plus précisément, les deux parties se sont engagées à mettre sur le marché une nouvelle console qui combinerait l’expertise de Logitech G en matière de matériel et celle de Tencent Games en matière de services logiciels.

La console de Logitech prendrait en charge tous les services de Cloud Gaming

Aujourd’hui, pour la première fois, cette console Logitech a été révélée grâce à l’enquête de la Commission européenne images divulguées que, oui, ont été de courte durée avant d’être retirés de Twitter. Une certaine ressemblance avec la Nintendo Switch, mais avec les caractéristiques matérielles classiques de la ligne G de Logitech.

Les images montrent un design dans lequel la couleur prédominante est le blanc, à l’exception des joysticks, des boutons et des gâchettes (ce qui est bienvenu, étant donné leur tendance à se salir), ainsi qu’un bouton d’accueil avec le logo plus que familier de l’entreprise Logo G de Logitech.

Ses spécifications sont un mystère, mais il est clair qu’il fonctionnerait sous une variante d’Android. En outre, il est fort probable qu’il intègre également le processeur Snapdragon de nouvelle génération. Ou qui sait si Nvidia est la prochaine chose pour les jeux mobiles.

Néanmoins, Logitech semble se lancer à fond dans le jeu, et la console ne se limiterait pas aux titres développés par Android. Il sera également livré avec les services Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now et Steam ainsi que des applications classiques telles que Chrome et YouTube.

Nous n’avons pas non plus d’informations sur le prix et la disponibilité, il faudra donc attendre la fin de l’année.