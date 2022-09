Les premières images du Sonos Sub Mini, le caisson de basse le plus abordable de la marque, ont fuité

Sonos, malheureusement, a été victime de multiples fuites au cours des derniers mois. À cette occasion, le fabricant a fait fuiter des images de la Sub Mini le plus petit et le plus abordable des subwoofers de la marque. Si les rumeurs d’un tel produit courent depuis un certain temps, c’est la première fois que nous avons pu le voir sous différents angles.

La séquence, d’ailleurs, a été partagée par Win Future de Le Sonos Sub Mini est doté d’un conception cylindrique avec un espace libre en forme de pilule dans la partie centrale. Ce détail n’est pas sans rappeler son grand frère, le Sub Subwoofer de Sonos. Il convient toutefois de préciser que ce dernier a une forme carrée et des dimensions nettement supérieures.

Malheureusement, le média susmentionné ne fournit pas d’autres détails. Cependant, étant donné que nous regardons des images promotionnelles du Sonos Sub Mini, nous pouvons deviner que son dévoilement est tout proche. En fait, la société est susceptible de le dévoiler avant la fin de cette année.

On soupçonne que le Sonos Sub Mini aura des fonctions très similaires à celles du Subwoofer, mais avec une puissance moindre. Sur The Verge mentionnent que les deux sont susceptibles de partager une disposition similaire des composants, c’est pourquoi ils ont opté pour un design clairement inspiré par le haut-parleur de plus haute performance.

On peut supposer que le Sonos Sub Mini sera choisi par les consommateurs qui souhaitent améliorer les basses de leur système audio, mais… sans casser le porte-monnaie. Le subwoofer Sonos Sub est certainement vendu à un prix élevé dans la plupart des pays. En Espagne, vous pouvez l’obtenir pour environ 800 euros, tandis qu’au Mexique, vous devez débourser 18 000 dollars.

Donc, si Sonos veut faire un gros coup avec le Sub Mini, elle devra offrir un prix compétitif. Il est intéressant de noter que le fabricant a déjà misé sur un produit moins cher récemment ; peut-être après avoir constaté que d’autres marques réussissent avec des appareils moins chers. Je fais référence à la Sonos Ray, une barre de son dont le prix est révolutionnaire compte tenu de sa qualité sonore exceptionnelle.

Et pour en revenir au segment supérieur, la Sonos Optimo 2 a récemment fait l’objet d’une fuite, son enceinte la plus ambitieuse à ce jour et dont le design est très différent de ce à quoi nous sommes habitués. L’idée du fabricant est de créer une famille d’enceintes Optimo pour conquérir le salon. Ce produit et le Sonos Sub Mini seront très probablement dévoilés lors d’un prochain événement.