L’Europe organise un forum contre l’ubérisation, avec le créateur de Rider Law en tête de file

La question de l’ubérisation de l’emploi et de l’économie est une fois de plus sous le feu des projecteurs au Parlement européen. Du moins de la part des députés européens qui sont historiquement contre l’activité des plateformes internationales et, expliquent-ils, l’intense activité de lobbying qu’elles exercent sur les institutions publiques européennes et nationales. « Ils sont toujours à Bruxelles, agissant comme des lobbyistes », ont-ils déclaré. Comme il ne pouvait en être autrement, les fameux Uber Papers ont de nouveau été mis en lumière et le lien entre le président de la France, Emmanuel Macron, et l’entreprise technologique et sa défense en France.

Le groupe de parlementaires, composé principalement de dirigeants de Podemos à Bruxelles, et de partisans de l’entreprise de taxis également présents à la réunion a célébré les dernières victoires en matière de travail au sein des plateformes en Europe et contre l’ubérisation. Un secteur qui, selon les données de l’UE, passera de 28 millions d’habitants européens employés aujourd’hui à 43 millions en 2025. Et s’ils défendent la création de nouveaux emplois, ils soulignent qu’avec les conditions actuelles, il y a un risque de tomber dans la précarité des plateformes.

Leïla Chaibi, députée européenne française, a souligné le changement de paradigme concernant l’ubérisation européenne. « Là où les plateformes pensaient que leurs travailleurs ne pouvaient pas s’organiser, nous sommes arrivés et nous avons réussi », a-t-elle souligné. S’en est suivie la participation de Yolanda Díaz, ministre du travail et désormais en passe de créer son propre parti.

En tant que créateur de la loi Rider et très opposé à l’ubérisation, la première du genre en Europe, le ministre est intervenu par vidéo. « L’innovation est au service du bien commun, elle doit parler d’un nouveau contrat avec la société numérique », a-t-elle déclaré. Dans le cas de la loi sur les avenants, elle a souligné qu’il s’agit d’une adaptation du droit du travail au 21e siècle ». Et, ajoute-t-il, « la loi protège les droits des travailleurs, même si le patron est un algorithme ».

Désormais limité au secteur de l’aviron, lié au monde des livraison et son ubérisation totale, M. Díaz a confirmé ce qu’il avait annoncé lorsqu’il a présenté la loi il y a presque un an. L’intention est d’étendre ce règlement au reste des groupes liés aux plateformes. Avec des textes ayant leurs propres spécifications c’est pourquoi aucun profil n’a été ajouté au règlement actuel .

Le problème de l’Europe avec les plateformes et la soi-disant ubérisation

Si la théorie est assez claire, la pratique est à des années-lumière des décisions politiques de lutte contre l’ubérisation. Yolanda Díaz elle-même a le problème à la porte de sa propre loi. À un an de l’entrée en vigueur, les deux plus grandes plateformes du secteur ont déjà annoncé qu’elles suivraient leur propre voie. Glovo, quelques jours après avoir pris connaissance du texte juridique, a décidé de poursuivre son modèle de travail indépendant. Uber Eats a adopté le modèle de la sous-traitance. La proposition a duré un an. Or, à la fin de l’été, l’entreprise américaine a annoncé qu’elle allait mélanger le modèle de la sous-traitance avec celui du freelance. Les autres entreprises ont également privilégié l’externalisation.

Le problème au-delà de l’ubérisation ? La loi Rider visait la passation de contrats directs par les entreprises technologiques du monde entier livraison. Ce n’est pas arrivé. Il est peu probable que cela se produise dans un avenir proche. Il est vrai que le ministère du Travail a annoncé que si Uber ou Glovo décidaient d’enfreindre la réglementation, ils prendraient des mesures. L’entreprise espagnole n’a jamais modifié son modèle et les syndicats n’ont jamais pris de mesures. Maintenant, nous devons attendre et voir si Uber Eats va changer.

Mais Trabajo, et aussi à la demande de l’Europe, a un plus gros problème avec l’ubérisation. Dont ils sont pleinement conscients. Les inspections ne suffisent pas à contrôler ce qui, dans la sous-traitance également, est réalisé de manière irrégulière. Aujourd’hui, alors que le secteur est en plein essor, l’Europe est confrontée à un problème bien plus important.