LG à l’IFA 2022 : un téléviseur qui passe de l’incurvé au plat, le plus grand OLED du monde et plus encore

LG est arrivé à Berlin avec des valises chargées de publicités pour IFA 2022. Nous avons pu en découvrir plusieurs ces derniers jours, car, fidèles à leur habitude, les Sud-Coréens ont publié leurs lancements au compte-gouttes. Nous profitons donc de l’occasion pour rassembler en un seul article les annonces les plus importantes de l’entreprise.

Dans les lignes qui suivent, vous trouverez les produits les plus remarquables que LG a apportés à l’IFA 2022. Des écrans OLED d’une taille impressionnante aux moniteurs pour joueurs avec une fréquence de rafraîchissement élevée, sans parler d’autres sorties assez folles, comme un nouveau téléviseur avec une courbure d’écran réglable, et plus encore.

LG 97G2, le plus grand téléviseur OLED du monde, fait ses débuts à l’IFA 2022



La première chose à mentionner est que LG profitera de sa présence à l’IFA 2022 pour présenter le 97G2, le plus grand téléviseur OLED du monde. En fait, son nom complet est TV LG OLED evo Gallery Edition modèle 97G2. Mais il est impossible de s’en souvenir de cette façon.

L’appareil est doté d’un écran de 97 pouces et sera très bientôt disponible sera mis en vente sur certains marchés. La société sud-coréenne n’a pas encore révélé dans quels pays il sera disponible, ni quel sera son prix, mais promet des informations dans les semaines à venir.

LG a profité de sa présence à l’IFA 2022 pour s’assurer qu’il reste le « leader incontesté » sur le marché mondial des téléviseurs prime en conservant sa position en tête du classement des ventes pendant neuf années consécutives.

Dans le cas précis du 97G2, les Sud-Coréens ont expliqué que le téléviseur affiche des images vives et génère une expérience immersive grâce à la technologie evo OLED, associée à des algorithmes d’image avancés et au processeur d’intelligence artificielle Alpha 9 Gen5.

UltraGear 45GR95QE, un moniteur OLED incurvé avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz



Les moniteurs pour jeu ont également leur place à l’IFA 2022, et LG a proposé un lancement très intéressant. Le site UltraGear 45GR95QE de 45 pouces est le premier du genre de la marque, puisqu’il arrive avec écran OLED incurvé et un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

L’appareil présente un rapport d’aspect de 21:9 et une résolution WQHD de 3440 x 1440 pixels. Il prend également en charge DisplayPort 1.4 et HDMI 2.1, ce dernier permettant de profiter de la fréquence de rafraîchissement variable (VRR), ce qui est toujours apprécié des amateurs de jeux.

Un autre aspect important à noter concernant le nouveau moniteur OLED incurvé de LG est qu’au-delà de la fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, il bénéficie d’une couverture de l’espace colorimétrique DCI-P3 de 98,5 %.

UltraFine Display Ergo AI, un moniteur qui ajuste automatiquement sa position



Au-delà des propositions des jouers LG a également dévoilé à l’IFA 2022 l’affichage UltraFine Ergo AI. Il s’agit d’un moniteur destiné aux environnements de production qui peut être utilisé dans un large éventail de situations ajuster automatiquement sa hauteur et sa position pour éviter que l’utilisateur ne reste longtemps dans la même position.

Il est doté d’une caméra qui analyse en permanence la posture de la personne devant l’écran, et grâce à l’intelligence artificielle, il peut apporter des modifications subtiles mais très bénéfiques. Le moniteur comprend trois modes de suivi et d’optimisation, et est capable de modifier la hauteur de l’écran entre 0 et 160 millimètres, ainsi que de l’incliner de 20° vers le haut ou le bas.

Au-delà de l’ergonomie, l’UltraFine Display Ergo AI se distingue par sa dalle IPS de 31,5 pouces avec une résolution de 3840 x 2160 pixels. Il présente également une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et couvre 95 % de l’espace colorimétrique DCI-P3.

LG OLED Flex, le premier téléviseur OLED capable de modifier sa courbure



Une autre nouveauté de LG à l’IFA 2022 a été la présentation de OLED Flex son premier téléviseur OLED de 42 pouces avec écran flexible. La marque sud-coréenne en fait la promotion comme un article spécialement conçu pour jeu et il a ses raisons.

Le point fort de cet équipement est qu’il peut être utilisé soit complètement à plat, soit régler la courbure de l’écran à l’aide d’un bouton dédié sur la télécommande. Une fonction que la firme avait déjà montrée début 2021 au CES.

Le LG OLED Flex est livré avec deux réglages de courbure par défaut, ou les utilisateurs peuvent choisir de l’ajuster manuellement de 5 % à la fois sur 20 niveaux différents. La société asiatique affirme que la courbure maximale de son téléviseur à écran flexible est similaire à celle d’un moniteur fixe incurvé 900R.

Autre point intéressant, l’appareil permet de redimensionner l’image pour qu’elle n’occupe qu’une partie de l’écran. Cela vous permet de jouer comme si vous utilisiez un moniteur de 27 ou 32 pouces. En termes de qualité d’image, il utilise la même technologie que le 97G2 et prend en charge Dolby Vision pour les jeux en 4K à 120 images par seconde. Mais ce n’est pas tout. Il fonctionne avec VRR (taux de rafraîchissement variable) grâce à l’adoption de la norme HDMI 2.1, et prend également en charge les technologies G-Sync de NVIDIA et FreeSync d’AMD.

L’engagement à simplifier la maison intelligente est également présent à l’IFA 2022



Bien que cela ne concerne pas spécifiquement le lancement d’un nouveau produit, il est intéressant de le noter. Avant le début de l’IFA 2022, LG a annoncé son adhésion à la Home Connectivity Alliance (HCA). Il s’agit d’une alliance entre différentes entreprises visant à simplifier l’interopérabilité des appareils domestiques intelligents.

Elle a été créée cette année et bénéficie déjà du soutien d’autres grands noms du secteur. Outre LG, il s’agit de Samsung, Electrolux et General Electric, par le biais de GE Appliances.

Comme l’ont expliqué les Sud-Coréens, leur adhésion à la Home Connectivity Alliance permettra, entre autres, aux utilisateurs d’utiliser l’application LG ThinQ pour contrôler les appareils domestiques d’autres marques. LG devrait présenter les efforts d’interopérabilité entre les appareils connectés de différentes entreprises lors de l’IFA 2022.