L’hiver du métavers est en route, et il arrive plus tôt que prévu

Le métavers est probablement le mot à la mode de ces derniers mois. Du moins depuis que Zuckerberg, dans sa présentation il y a un peu plus d’un an, a annoncé que l’entreprise se lançait à la conquête de ce monde numérique parallèle. A partir de ce moment, le boom des métavers est né. À partir de ce moment, les graines de l’hiver du métavers ont également commencé à être semées. Celle qui a déjà balayé un premier lot d’entreprises dans l’écosystème de la réalité virtuelle aussi lorsque Facebook s’est lancé avec Oculus- et qui s’observe désormais dans le monde des crypto-monnaies.

Suivant une loi de base de la physique : tout ce qui monte, doit redescendre. Alors les meilleurs resteront, ou ceux qui peuvent survivre. Pour Facebook, c’est clair : il faudra encore 10 à 15 ans avant de voir un métavers tel qu’ils l’envisagent. Ce qui existe maintenant, ce sont les prémices du monde qu’ils veulent créer. « Pour atteindre des expériences optimales pour les utilisateurs, il faut beaucoup de technologies qui n’existent pas encore », explique José Luis Zimmerman, directeur de la politique publique de Meta en Espagne, dans le cadre de la réunion annuelle d’Ametic, les ressources doivent encore être optimisées.

Peut-être parce que l’hiver précédent de la réalité virtuelle a été initié par Facebook, il ne parle pas de cet hiver du métavers en tant que tel, mais il garde un profil bas. A cause de ce qui pourrait arriver Meta a déjà annoncé une réduction des investissements suite à une baisse des revenus dans ses comptes annuels. Et aussi à cause de l’idée qu’ils ont de ce que sera le métavers.

Les versions actuelles du métavers ressemblent à des révisions de quelque chose qui existe depuis longtemps. Avec un Second Life rénové qui est devenu plus fort que jamais et Fornite qui a transcendé les frontières du monde jeu. On dirait qu’il y a des métaverses à tous les coins de rue en ce moment. Est-ce qu’elles servent à quelque chose ? Il y a ici des avis pour tous les goûts. Eduard Martín, de Mobile World Capital, préfère les appeler jumeaux numériques ou mondes immersifs. Il a une vision plus conservatrice de ce que nous voyons aujourd’hui.

Les utilisations les plus intéressantes, comme dans l’enseignement ou les soins de santé, restent à voir. Pour l’instant, le métavers est devenu une vitrine de vente et de marketing pour les marques. Un moyen d’atteindre de nouvelles niches générationnelles pour les marques déclare Álvaro de la Mora, directeur de la division metaverse de Globant. Et ce qui, selon lui, s’avère le plus efficace, ce sont les NFT. « Nous pouvons les remettre en question, mais ils sont là en tant que technologie coûteuse et immature qui fonctionne », ajoute-t-il.



L’histoire est cyclique. Un cliché qui, pourtant, est répété avec une certaine assiduité. Les revers du passé ont tendance à se répéter. Et ce qui s’est passé avec la réalité virtuelle se répète dans le métavers. C’est déjà arrivé avec la simple existence de l’Internet. La bulle Internet a été la conséquence du succès massif d’un nouveau marché de niche.

Qu’est-ce qui est différent maintenant ? « Nous avons vécu une période où l’argent était très bon marché et où le secteur était très atomisé », explique M. de la Mora. Après l’annonce de Facebook, l’intérêt pour le secteur est monté en flèche. Le fondateur de Second Life est revenu à l’entreprise qu’il a fait grandir face à son nouveau succès. Les grandes entreprises ont commencé à s’intéresser à ce que le metaverse pouvait offrir. Telefónica ayant annoncé son investissement dans les start-ups du secteur, Lanzadera a commencé à chercher des exemples viables de celles-ci. Les grandes entreprises technologiques ont dépoussiéré leurs produits de réalité virtuelle, avec plus ou moins de succès.

En somme, et quant à savoir quand l’hiver promis du métavers arrivera, ils ne veulent pas faire d’avances, mais ils sont clairs qu’il arrivera. Après tout, Il est difficile de le prévoir, car il va toujours de pair avec les cycles économiques ajoute de la Mora.

Ce qui est clair pour tout le monde, c’est que l’hiver décidera de ce que sera le métavers dans quelques années. « Une bulle qui viendra de la main de l’unification », souligne-t-il, d’où découlera une question essentielle : qui gardera tout cela et sera capable d’unifier tout ce qui a été créé ?

Ce qui restera après l’hiver



L’essence restera et beaucoup d’autres choses disparaîtront », explique Álvaro de la Mora. Personne ne veut répondre à la question de savoir ce qu’il restera de tout cela. Au-delà des approximations constatées à ce jour, on ne sait pas où mènera ce que l’on dit être l’avenir de la technologie. Ou, pour reprendre les termes de M. Zimmerman, « la plus grande révolution de l’internet depuis la naissance de l’internet lui-même ».

Au-delà de l’éducation, des soins de santé et des niches qui arriveront dans quelques années, Globant continue de se concentrer sur le secteur de l’éducation détail. C’est celui qui leur rapporte le plus en ce moment « parce que s’il n’y a pas de monétisation, ça ne marche pas »de la Mora, elle est aussi l’une des rares à faire les premiers pas.

Pour l’avenir, ils soulignent qu’ils ont déjà des contrats du moins dans le cas de Globant avec une longue liste d’entreprises. Sans pouvoir révéler les noms de ces entreprises, ils affirment qu’il existe des clubs sportifs nationaux qui travaillent déjà à connecter le monde d’une manière différente.

Egalement le monde des concerts. Ce qui, pendant les confinements de Covid, était « l’avenir de la musique » est passé au second plan. 2022 a été l’été des festivals, des festivals 100% en face à face, sans distance interpersonnelle. Le virus a disparu avec l’arrivée des centaines de nouveaux titres de festivals qui ont proliféré cette année. Toutefois, le virus a disparu avec l’arrivée des centaines de nouveaux titres de festivals qui ont proliféré cette année, Globant voit toujours l’avenir de ce monde dans le métavers. À condition que l’espace physique et virtuel soit utilisé de la bonne manière. « Il y aura une poussée pour les événements en face à face et une grande niche pour les événements numériques », expliquent-ils, mais seuls ceux qui n’existent pas dans le monde physique et qui apportent quelque chose de plus à la table survivront.