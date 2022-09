L’IA de DALL-E 2 imagine des personnages du Seigneur des anneaux d’après les romans de Tolkien

Le Seigneur des Anneaux a été une référence dans le genre fantastique avant même que la saga cinématographique ne catapulte son succès à un niveau stellaire. De ce fait, différentes versions de ses personnages les plus emblématiques vivent dans la tête de nombreuses personnes, et ont été façonnées par les descriptions que Tolkien a faites de chacun d’eux. Mais saviez-vous que vous n’êtes pas le seul à pouvoir imaginer des personnages littéraires en chair et en os ? Cette intelligence artificielle l’a fait, et nous montre le résultat.

Dans un post sur Medium, Jim Clyde Monge nous montre les résultats de DALL-E 2 en imaginant les personnages de Le Seigneur des Anneaux. Pour résumer, DALL-E 2 est une intelligence artificielle capable de générer des images en saisissant simplement du texte.

C’est pourquoi Monge a saisi l’occasion de donner vie aux personnages de cette franchise mythique. Et surtout, ils sont très différents de ceux des films, collant beaucoup plus à ce que nous voyons dans les livres. À l’exception de quelques erreurs ou mauvaises interprétations, il faut dire que le résultat est fascinant.

De même, si les films étaient capables d’offrir leur propre vision de chaque personnage de Le Seigneur des Anneaux, pourquoi la série est-elle si punie ? Les anneaux de pouvoir pour avoir fait leur propre truc ?

C’est ce que les personnages de Le Seigneur des Anneaux imaginé par une intelligence artificielle

Frodon Sacquet

Commençons par le protagoniste de La Communauté de l’Anneau le premier livre de la saga. Frodon Sacquet, qui est interprété dans le film par un jeune Elijah Wood, est en fait radicalement différent de ce que l’on voit dans le film.

Dans le premier livre, Frodon est un homme costaud, aux joues roses. Il est aussi plus grand que la plupart des hobbits avec un menton fendu et des yeux pleins d’espoir. Mais le plus surprenant de tous, dans la saga des livres, Frodon Baggins a 50 ans.



Samsagaz Gamyi

Si Frodon était déjà différent en étant le protagoniste du premier volet, on peut imaginer un sort très similaire pour le reste du casting. C’est également le cas de Samsagaz « Sam » Gamyi, qui est décrit comme « petit et trapu », avec des cheveux foncés et un teint légèrement paille. En outre, ses yeux sont assez grands et sombres.



Gandalf le Gris

Gandalf le Gris a également reçu un lifting assez intense. L’un des personnages les plus emblématiques de l’histoire de l’humanité. Le Seigneur des Anneaux il est plutôt étrange que tant de libertés aient été prises pour le dépeindre dans les films. Heureusement, Sir Ian McKellen a fait un excellent travail.

Dans les livres, Gandalf est décrit comme » fort « , mais « plus bas que les hommes mortels vu son dos voûté ». Ses cheveux sont longs et blancs, avec une barbe de la même couleur.

Dans les films, cependant, Gandalf est présenté de manière beaucoup plus élégante. Avec un port « fin » et des vêtements beaucoup plus colorés que ceux décrits dans les livres au fur et à mesure que la saga cinématographique progresse. L’intelligence artificielle, pour sa part, a fait un excellent travail en l’amenant dans le monde réel.



Aragorn

Un autre des personnages les plus importants de la saga des Le Seigneur des Anneaux. À cette occasion, nous constaterons que l’intelligence artificielle et Viggo Mortensen ont fait un excellent travail en donnant vie au fils d’Arathorn.

Aragorn est décrit comme étant « mince et grand », avec cheveux sombres et hirsutes, avec quelques mèches grises. Ses yeux sont de la même couleur que ces mèches, argentés et profonds.

L’intelligence artificielle, d’un autre côté, l’a dessiné avec des yeux bruns. Cependant, le reste de la description semble correspondre assez bien à ce que nous voyons dans le livre.



Legolas

Le loyal archer elfe, Legolas, a également fait créer sa propre version par une intelligence artificielle. Probablement le plus difficile à représenter, étant donné le peu de description du personnage offert par J.R.R. Tolkien dans son œuvre.

De Legolas, nous savons que est agile et immensément fort avec une grande capacité à manier son arc rapidement. Il est également assez grand, léger et très rapide.

Bien que la saga cinématographique dépeigne Legolas comme ayant les cheveux blonds et les yeux bleus, Tolkien n’a jamais vraiment clarifié ce point. En fait, selon les connaisseurs de la franchise, les cheveux de cette couleur claire étaient incroyablement rares, la plupart des elfes ayant des cheveux plutôt foncés, y compris Legolas. Ce dernier est la façon dont l’intelligence artificielle a décidé de représenter le personnage.