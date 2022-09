L’importance de ramener les classiques au cinéma à l’ère du streaming vidéo

L’annonce récente que Avatar sera de retour dans les salles de cinéma et le retour d’autres classiques sur le grand écran le suggère, au-delà des nouveaux formats, l’expérience cinématographique continue de faire la différence. Alors que les grandes sociétés de production avancent sur les plateformes de streaming dans une lutte pour gagner des abonnés, le grand écran s’ouvre de temps en temps à de vieux films, dans un geste commercial qui peut être interprété d’une autre manière.

L’expérience cinématographique implique un processus d’abstraction, l’acceptation du pacte fictionnel, soutenu par un système de vraisemblance, et représente en même temps une rupture avec la routine. Entrer dans un cinéma, c’est laisser de côté la vie quotidienne, faire taire les téléphones, s’éloigner du bruit de la rue, du passage des gens et du paysage urbain, se retrouver dans une boîte noire pendant quelques heures. Une routine qui est à l’opposé de celle proposée par le streaming vidéo reconnu pour son accessibilité : du contenu à portée de clic depuis le canapé de la maison.

Cette immédiateté conditionne une partie de l’expérience car elle a rendu disponible une variété d’options jamais vue auparavant ; même à l’époque des vidéoclubs, on louait une poignée d’alternatives et guère plus. Désormais, chaque plateforme de streaming est une vidéothèque infinie de contenus qui ajoute, à sa base de propositions, des nouveautés au fil du temps. Cette dynamique et ce contexte expliquent en partie la la saturation du secteur. C’est aussi une expérience encore plus individuelle, contrairement au cinéma, où l’histoire est partagée avec des dizaines d’inconnus.

Le retour dans les salles de cinéma

Avec Avatar il y aura des productions d’un autre temps qui sortiront également dans les cinémas de certaines régions du monde. Plusieurs d’entre eux proviennent d’un moment historique très différent du présent. Outre les différences technologiques qui peuvent exister entre l’un et l’autre, il existe de nombreux autres aspects, tels que leur contexte et les différentes habitudes de consommation qui ont été produites dans ce contexte. Bien que cela puisse sembler étranger, vu du présent, ce sont des questions qui ont influencé le plaisir de la production.



Il n’y a pas si longtemps, les listes de films étaient revues quotidiennement. Il n’est pas exclu que plus d’un spectateur se soit rendu sur le grand écran sans avoir vu la bande-annonce du film, ce qui est impensable dans le monde actuel, riche en images et en vidéos. En Argentine, par exemple, Warner Bros. Picture diffusera à nouveau les titres suivants dans les cinémas :

Des miracles inattendus (1999)

Rêves de liberté (1994)

Jeux diaboliques (1982)

Superman (1978)

Mad Max (1979)

Blade Runner (1982)

Casablanca (1942)

L’Exorciste (1972)

Drame, science-fiction, cinéma de super-héros. L’horreur. Il s’agit de productions que l’on peut désormais voir via des plateformes de vidéo en streaming et qui, pourtant, sont susceptibles de déplacer de nombreuses personnes vers les salles de cinéma. S’agit-il d’un geste nostalgique ? Oui. Est-il aussi commercial ? Oui. Mais c’est aussi c’est une façon de garder une tradition vivantese souvenir du cinéma comme d’un espace dans lequel la réalité est mise de côté afin de s’immerger dans l’univers narratif de chaque histoire.

Le cinéma comme projet (et tradition)

L’accessibilité de différents contenus à travers les plateformes de streaming peut également avoir affecté le fait d’aller au cinéma en tant que projet pertinent dans le cadre de l’agenda de divertissement et d’amusement d’une personne. Pour plus d’une famille, aller voir un film sur grand écran pourrait être leur principal espace de divertissement et d’accès à la culture. Pour ceux qui commençaient à se connaître, l’obscurité du cinéma servait aussi à accompagner les premiers rendez-vous.

Le cinéma conserve un air nostalgique. Se préparer à regarder un film bien avant d’être devant l’écran. Se laisser surprendre par ce qu’il a à offrir, dans des dimensions énormes et dans le cadre d’une expérience collective : parfois, alors que certains rient, d’autres ne rient pas et vice versa. L’expérience cinématographique comporte ce paradoxe : même si elle est une affaire individuelle, elle est produite en compagnie d’autres personnes.

À cela s’ajoute sa valeur nostalgique. De la Salida de l’usine Lumière Jusqu’à la prochaine sortie du Marvel Cinematic Universe, se trouver devant l’écran de cinéma, c’est s’approcher d’une surprise, de la jouissance sensorielle de productions qui, pour différentes raisons, peuvent émouvoir le spectateur et, peut-être, évoquer ceux qui ne sont plus là : les parents avec qui cette production a été vue ou un couple qui avait un bon jugement.

La liste des films évoqués a une valeur essentielle dans l’histoire du septième art. En raison de leur influence sur ces productions, de leur impact sur la culture pop, du développement technologique qu’ils représentaient à l’époque, ainsi que d’autres valeurs. Ainsi, l’enrichissement de l’expérience cinématographique aux multiples sens semble incontestable.

La qualité comme valeur différentielle

Bien que cela puisse sembler évident, il est bon de s’en souvenir : un écran domestique peut être haut de gamme et rester en deçà de la valeur ajoutée du cinéma. Le premier aspect évident réside dans les dimensions des deux. Ce qui, à son tour, permet d’aborder d’autres questions. Parmi eux, une meilleure appréciation de la photographie, du grain de la pellicule, de ses couleurs, entre autres aspects. Ce n’est pas une coïncidence si la sortie de Les anneaux de pouvoir a également été produit avec des longs métrages de cinéma : c’est le meilleur moyen de tirer le meilleur parti des prouesses techniques de la série.



Dans le cas des productions susmentionnées, de. Casablanca à Avatar étaient des films conçus pour le cinéma. Il est bon de le rappeler car, bien que l’on puisse aujourd’hui les voir sur des plateformes de streaming vidéo, ils n’ont pas été conçus pour le cinéma. streaming ont été produites dans un contexte où cette option n’aurait peut-être même pas été imaginée. Ce détail n’est pas mineur car il a conditionné les différentes étapes de la production et de la réalisation. C’était une époque artisanale par rapport à de nombreuses productions d’aujourd’hui qui, en raison des accords et des délais, doivent souvent être réalisées dans l’urgence.

Lorsque des propositions telles que. Mad Max, L’Exorciste ou l’un des autres mentionnés ainsi qu’une grande variété d’autres options sont portés au cinéma, on obtient quelque chose de plus qu’un geste commercial. Leur reproduction sur grand écran invite les nouvelles générations à se laisser surprendre par ce qui a ému ou impressionné les autres. La possibilité de prolonger ces émotions est, en substance, de cultiver l’héritage cinématographique de ces choix afin que des références comme « Joue-le encore, Sam » sont compris sur la base de leur origine, au-delà du fait que la transcendance de Casablanca en a fait une sorte de référence pop clé dans la culture cinématographique.