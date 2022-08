L’iPhone 14 arrivera avec un MagSafe amélioré et de nouveaux accessoires

Un autre jour, une autre rumeur sur le iPhone 14. À quelques jours de l’annonce officielle du prochain smartphone d’Apple, de nouvelles fuites émergent et confirment certaines spécifications déjà signalées. Selon une publication dans Naver qui désigne un développeur comme source, l’iPhone 14 arrivera avec mises à niveau MagSafe, nouveaux accessoires et charge rapide de 30W.

Selon l’auteur, certains développeurs disposent déjà des modèles de base et Pro de l’iPhone 14, de sorte que certains détails ont été divulgués. Pour commencer, il est confirmé que les performances de la puce A16 sont légèrement meilleures que celles de la puce A1.5. Le prochain iPhone sera performant, et une grande partie de cela a à voir avec le système de gestion de l’information améliorations de la gestion thermique.

La rumeur confirme également que L’iPhone 14 prendra en charge la recharge rapide de 30W par câble. Ce sera la première fois qu’un iPhone atteint cette puissance, bien qu’il ne soit pas précisé si elle sera exclusive à l’iPhone 14 Pro ou sera présente sur tous les modèles. Une chose qui est mentionnée est que la vitesse de chargement sans fil restera inchangée.

En ce qui concerne le MagSafe, il est dit que la force magnétique sera plus puissante afin que les aimants situés au dos de l’iPhone maintiennent la batterie ou le portefeuille MagSafe en place. La fuite affirme qu’Apple ajoutera un accessoire unique, très probablement un chargeur dans la nouvelle couleur violette de l’iPhone 14.

La couleur violette est nouvelle, même si Apple a pensé à un iPhone 14 en titane



Enfin, et en parlant de couleurs, Apple proposera le modèle de base de l’iPhone 14 en vert, violet, bleu, noir, blanc et rouge. L’iPhone 14 Pro sera disponible en vert, violet, argent, or et graphite. La gamme de couleurs reste presque identique à celle de l’iPhone 13. Le seul ajout est la couleur violette, qui remplacera le rose dans le modèle de base et le bleu alpin dans la configuration Pro.

Un fait intéressant est que la source affirme que Apple a travaillé sur l’iPhone 14 avec une coque en titane. Cependant, la société de Cupertino a abandonné l’idée en raison des coûts de fabrication élevés. Parmi les autres détails marquants, citons une batterie plus petite, mais de plus grande capacité, et un système de contrôle de la qualité qui pourrait être différent de ce que nous attendons.

Apple va-t-elle ajuster le prix de l’iPhone 14 comme Sony l’a fait avec la PS5 ? Si Tim Cook et sa société décident d’augmenter le prix de l’iPhone, ce sera une pilule amère à avaler pour les consommateurs. Cependant, ce ne serait pas une surprise si nous prenions en compte que nous connaissons actuellement.

Comme pour toutes les rumeurs, il est préférable de prendre les choses avec une pincée de sel attendez l’annonce officielle le 7 septembre.