L’iPhone 14 aura une batterie plus grande

Le site iPhone 14 ne sera pas seulement dotés d’un design légèrement différent, ils aura également une meilleure autonomie par rapport à l’iPhone 13. Ce sera la deuxième année consécutive qu’Apple améliore l’efficacité de la puce à l’intérieur de l’appareil et augmente la capacité de la batterie.

Le rapport de dernière minute, quelques heures seulement avant l’annonce des nouveaux appareils, provient de Mark Gurman, dans son article intitulé bulletin d’information appelez PowerOn. L’annonce de l’iPhone 14 mettra l’accent sur l’utilisation de la technologie eSIM, qui vise à éliminer la nécessité de la carte physique.

La rumeur de l’iPhone 14 et de batteries plus grandes circule depuis des mois. En juin, il a été signalé que la version ordinaire du smartphone passerait à 3 279 mAh, contre 3 227 mAh pour l’iPhone 13. Dans le cas du 14 Pro, elle serait de 3 200 mAh, contre 3 095 mAh pour le 13 Pro. Mais dans le cas du 14 Pro Max, il serait légèrement plus petit que l’iPhone 13 Pro Max, 4 323 mAh contre 4 352 mAh.

Il semble que l’accent soit mis cette année, en plus de la caméra, sur l’écran. Tout d’abord en raison de l’absence de la encoche qui sera remplacé par deux petits éléments dans la zone centrale supérieure de l’écran, en forme de cercle et de pilule. Également par un nouveau design de bord légèrement plus petit par rapport aux modèles des années précédentes.



Apple va mettre l’accent sur la technologie eSIM

Gurman a également mentionné qu’Apple mettra en avant la technologie eSIM lors du dévoilement de l’iPhone 14, ce qui sera probablement similaire à ce que nous avons vu avec l’introduction de la 5G sur ses appareils. Apparemment, Apple envisage de supprimer la carte SIM physique dans les appareils, soit cette année, soit l’année prochaine.

Avec la popularisation de la technologie eSIM, l’attribution d’une ligne téléphonique à un appareil est grandement simplifiée par le fait qu’il n’est plus nécessaire d’expédier des cartes SIM physiques et qu’il est possible de le faire virtuellement avec un simple code QR.

Toutes les nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 14

Contrairement à l’iPhone 13, qui était un appareil présentant des améliorations progressives, l’iPhone 14 vise à offrir un certain nombre de nouvelles fonctionnalités importantes. Notamment une caméra frontale avec autofocus, des capteurs de reconnaissance faciale améliorés, une résolution de 48 mégapixels dans le système de caméra, et de nouveaux capteurs pour le téléobjectif et l’ultra grand angle. En outre, les modes d’enregistrement vidéo et de photographie en basse lumière seront considérablement améliorés.

Ils présenteront également la nouvelle puce A16 Bionic bien qu’ils ne soient présents que dans l’iPhone 14 Pro et Pro Max. Enfin, la version mini disparaît et laisse place à l’iPhone 14 Plus, d’une taille de 6,7 pouces.