L’iPhone 14 ferait revenir le nom Plus sur son plus grand modèle

iPhone 14 Plus ce serait le nom par lequel Apple reconnaîtrait le nouveau modèle d’entrée de gamme de 6,7 pouces qui sera le plus grand. L’information a été révélée parce qu’un Utilisateur de Twitter (via MacRumors) a partagé quelques photos des prétendus étuis MagSafe pour le combiné, dont l’emballage expose la désignation MagSafe.

Pour le moment, cependant, il n’y a pas de confirmation, donc nous ferions mieux de prendre le rapport avec prudence et d’attendre la présentation officielle d’Apple. N’oublions pas que la prochaine keynote aura lieu le jour de l’inauguration Mercredi 7 septembre à 19h00. Outre l’iPhone 14, l’Apple Watch Series 8 devrait également être annoncée.

Il convient toutefois de mentionner que cette n’est pas la première fois que nous entendons parler de l’iPhone 14 Plus. Des rumeurs concernant ce nom ont déjà fait surface ces derniers mois, et il a accompagné plusieurs modèles d’iPhone par le passé l’iPhone 8 étant le dernier en date.

Toutefois, étant donné que ce sera la première fois qu’Apple présente une variante d’une telle taille depuis que l’iPhone d’entrée de gamme a adopté le encoche. Si la nomenclature « Plus » est choisie, ce serait une étape logique pour le distinguer de son petit frère, qui restera apparemment à 6,1 pouces.

D’autre part, un iPhone 14 Plus permettrait également à Apple d’établir une ligne différentielle avec le haut de gamme de la génération c’est-à-dire que le iPhone 14 Pro Max. Pour le consommateur, il serait sans doute plus facile d’identifier les deux appareils de cette manière.



Une rumeur avait également circulé par le passé selon laquelle ce modèle s’appellerait l’iPhone 14 Max, mais la suppression du « Pro » ne suffirait pas à éviter toute confusion potentielle.

Si les fuites sont correctes, Apple va dévoiler quatre versions. Tout d’abord, les iPhone 14 d’entrée de gamme de 6,1 pouces et 6,7 pouces. Ensuite, nous avons l’iPhone 14 Pro dont les mesures sont exactement les mêmes que celles des modèles d’entrée de gamme.

Mais les noms ne seront pas le seul moyen de les différencier. C’est un fait que l’iPhone 14 Pro se passera de la encoche et intégrera à la place un écran perforé à deux trous bien qu’une rumeur récente suggère qu’un seul « trou » en forme de pilule s’affichera lorsque l’appareil sera allumé. L’iPhone 14s, quant à lui, conservera l’habituelle protubérance supérieure. Et, bien sûr, l’arrière aura des configurations d’appareils photo complètement différentes, le « Pro » bénéficiant des meilleures nouveautés.

En interne, il y aurait également une différence essentielle. L’iPhone 14s conserverait le processeur de l’iPhone 13, le A15 Bionic. Le Pro serait donc le seul à adopter un processeur entièrement nouveau, le A16 Bionic. Nous savons également que, même si les deux intégreront une 6GB RAM. Ce n’est que sur le Pro qu’il sera LPDDR5.

À un peu moins d’une semaine de la présentation détaillée des nouveaux smartphones d’Apple, assisterons-nous à la résurgence du modèle Plus ? Nous le saurons la semaine prochaine.