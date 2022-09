L’iPhone 14 Plus est la nouvelle star d’Apple : plus grand, meilleure batterie et un appareil photo exceptionnel

Apple a officiellement dévoilé l’iPhone 14, son nouveau smartphone avec lequel il compte dominer le haut de gamme au cours des 12 prochains mois. Avec un design pratiquement identique à celui de l’iPhone 13 qui comprend la même puce A15 Bionic et un écran OLED Super Retina XDR, le nouveau modèle se distingue dans d’autres domaines. Si vous vivez au Mexique et que vous souhaitez l’acheter, voici le prix de l’iPhone 14.

L’iPhone 14 est proposé en deux variantes : le normal, avec un écran de 6,1 pouces, et le Plus, avec un écran de 6,7 pouces. Les deux sont disponibles en bleu, minuit, blanc stellaire, rouge produit et la nouvelle nuance de violet. Le prix final, comme les autres années, dépendra de la capacité de stockage, qui va de 128 Go à 512 Go.

Combien l’iPhone 14 coûtera-t-il au Mexique ?

Modèle Prix (MXN) iPhone 14 (128 GB) 20 999 pesos iPhone 14 (256 GB) 23 999 pesos iPhone 14 (512 GB) 28 999 pesos iPhone 14 Plus (128 GB) 23 999 pesos iPhone 14 Plus (256 GB) 26 999 pesos iPhone 14 Plus (512 GB) 31 999 pesos

Au cours de l’événement Far Out, la société de Cupertino a révélé la iPhone 14 Pro et Pro Max les modèles avec des spécifications améliorées et des changements par rapport à leur prédécesseur. L’iPhone 14 Pro et Pro Max ne se débarrassent pas seulement de l’archaïque encoche mais qui disposent de la nouvelle puce A16 Bionic. Une puce de 4 nanomètres qui offre de meilleures performances sans sacrifier l’autonomie de la batterie.

L’une des meilleures caractéristiques est sans doute le nouvel appareil photo de 48 mégapixels qui intègre un capteur 65 % plus grand que le modèle précédent. En matière de photographie, Apple n’a pas son pareil avec l’iPhone 14 Pro, qui offre également des options pour les cinéastes et les photographes professionnels.

Quel est le prix de l’iPhone 14 Pro et Pro Max au Mexique ?



L’iPhone 14 Pro et Pro Max sera également disponible au Mexique dans différentes configurations de stockage et de prix. Les couleurs disponibles seront le violet foncé, l’or, l’argent et le noir spatial pour les deux versions.

Modèle Prix (MXN) iPhone 14 Pro (128 GB) 25 999 pesos iPhone 14 Pro (256 GB) 28 999 pesos iPhone 14 Pro (512 GB) 33 999 pesos iPhone 14 Pro (1 TB) 38 999 pesos iPhone 14 Pro Max (128 GB) 28 999 pesos iPhone 14 Pro Max (256 GB) 31 999 pesos iPhone 14 Pro Max (512 GB) 36 999 pesos iPhone 14 Pro Max (1 TB) 41 999 pesos

Pour l’instant. la date de disponibilité de l’iPhone 14 au Mexique est inconnue. Dans les lancements précédents, le pays aztèque a coïncidé avec les États-Unis. Le site web du magasin ne permet pas les préventes et mentionne que les détails de la date de sortie seront disponibles à une date ultérieure.