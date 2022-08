L’iPhone 14 Pro va enfin améliorer l’un des points les plus faibles de son appareil photo

L’une des grandes attractions de chaque mise à jour de l’iPhone est sans aucun doute le système de caméra. de l’iPhone 14, surtout le Pro, une amélioration significative est attendue. Même si, jusqu’à présent, très peu de rumeurs ont circulé à ce sujet. Toutefois, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo souligne que l’une de ces améliorations majeures concernera l’appareil photo ultra grand angle.

Apple a considérablement amélioré son objectif grand angle ces dernières années, en particulier dans des conditions de faible luminosité, mais il semble que l’iPhone 14 Pro sera… va changer diamétralement le capteur de cet objectif pour obtenir de meilleurs résultats.

Selon les sources de Kuo, les modèles d’iPhone haut de gamme de cette année seront dotés d’un nouveau capteur ultra grand angle avec des pixels plus grands. Une énorme nouvelle pour ceux qui cherchent à développer leur créativité en utilisant l’objectif le plus ouvert d’Apple. La mauvaise nouvelle est que le capteur et l’objectif améliorés seraient limités à l’iPhone 14 Pro en laissant de côté les modèles standard qui comprennent également ce type d’objectif.

Un capteur plus grand pour l’iPhone 14 Pro à ultra grand angle



Les avantages de l’iPhone 14 comprenant un capteur avec des pixels plus grands sont de capturer des images avec plus de lumière et moins de bruit, ainsi que de réduire la nécessité d’appliquer des algorithmes complexes d’amélioration de l’image.

Et quelle sera l’ampleur de cette amélioration ? Eh bien, si l’on considère que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont dotés d’un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels avec des pixels de 1,0 µm (micromètre) nous verrions un grand saut. Kuo note que les modèles Pro de cette année auront des pixels de 1,4 µm.

Les améliorations apportées à l’appareil photo entraîneront, bien entendu, une augmentation du prix de l’appareil. Selon Kuo, les nouveaux composants sont jusqu’à 70% plus cher que les actuels. De plus, ce changement dans le Pro entraînerait un changement dans les fournisseurs habituels. Pour ce composant, ni Sony, ni Minebea, ni VCM, ni Largan, ni LG Innotek ne seront responsables de la caméra ultra grand angle du nouvel iPhone 14 Pro.

Quoi qu’il en soit, nous en aurons le cœur net dans un peu plus d’une semaine, lorsque les nouveaux iPhones seront dévoilés.