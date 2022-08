L’iPhone 14 sera équipé d’un système de charge rapide pouvant atteindre 30 W

À quelques jours du lancement attendu de l’iPhone 14 les rumeurs commencent à devenir de plus en plus fortes. La plus récente concerne la possibilité que le prochain smartphone d’Apple offrira une charge rapide de 30W. Selon Apple Insider une société de chargeurs a envoyé ses nouveaux produits à certains médias et devrait apparaître dans une vidéo d’expérience de l’iPhone 14.

La rumeur provient de DuanRui, un compte Twitter connu pour republier toutes les fuites provenant de Chine. Le tweet en question n’offre aucune autre information sur les modèles qui adopteraient cette fonctionnalité, bien que si elle est confirmée pourrait apparaître sur l’iPhone 14 Pro.

The iPhone 14 Pro series may use 30W charging power? Recently, a charger brand began to send new charger products to the media, and it will advertise in the experience video of the iPhone 14 series. — DuanRui (@duanrui1205) August 29, 2022

Le site Charge rapide de 30W dans le prochain iPhone viendrait sous la forme d’un nouvel adaptateur. Il y a quelques mois, Ming-Chi Kuo qui jouit d’une réputation irréprochable lorsqu’il s’agit de rumeurs concernant Apple avait prédit que la société de Cupertino sortirait un nouveau produit un nouveau chargeur de 30 W doté de la technologie du nitrure de gallium (GaN). Cet adaptateur serait similaire à celui du MacBook Pro 16 pouces, bien que Kuo n’ait pas précisé qu’il serait destiné à l’iPhone 14.

Apple may release its next GaN charger in 2022, which supports about 30W and has a new form factor design. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 7, 2022

Un point intéressant mentionné dans la rumeur du tweet est que la puissance de crête de l’interface Lightning est de 27 W. C’est important, car les tests effectués sur l’iPhone 13 Pro Max ont révélé qu’il pouvait tirer le maximum de puissance de l’interface lorsqu’il utilisait des chargeurs entre 30W et 120W. L’expérience menée par Charger LAB a constaté que le modèle le plus robuste de la gamme actuelle se chargeait « plus rapidement », même s’il n’exploite pas systématiquement les 27W.

Un iPhone 14 avec un port USB-C ?



Pour l’instant. on ne sait pas si Apple proposera une recharge rapide de 30W sur l’iPhone 14 Pro ou sur la gamme complète de smartphones qu’elle annoncera le 7 septembre. On ignore également si le nouvel iPhone adoptera le port USB-C, une exigence incontournable de la nouvelle réglementation européenne. Les règles imposées par l’UE prendront effet jusqu’en 2024, ce qui laisse à l’entreprise technologique le temps de préparer la transition.

Actuellement, Apple propose également la technologie MagSafe qui est basé sur la norme Qi. Le chargeur sans fil MagSafe fournit jusqu’à 15W de puissance lorsqu’il est aligné magnétiquement avec les iPhone 12 et 13, bien qu’il puisse également charger les modèles iPhone 8 et suivants, ainsi que les AirPods.

L’iPhone 14 sera révélé lors d’un événement spécial le 7 septembre. Parallèlement au nouveau smartphone, l’Apple Watch Series 8 sera également annoncée.