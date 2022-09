L’origine des silhouettes iPod, la campagne la plus emblématique d’Apple

Apple a clos un chapitre important de son histoire. Après 20 ans et des centaines de millions d’unités vendues, l’iPod a été abandonné. Dans les années précédant la sortie de l’iPhone, le lecteur de musique portable est devenu l’un des piliers de l’activité de l’entreprise et a marqué une génération. Avoir un iPod avec ses écouteurs blancs était synonyme d’être frais et une grande partie est due à silhouettes publicitaires.

Bien que Steve Jobs se soit attribué le mérite de l’idée des silhouettes dansantes, la campagne iPod était l’œuvre de Susan Alinsangan. Le directeur artistique de l’agence Chiat/Day crée une série de publicités originales qui deviendront une référence pendant près d’une décennie.

Pour comprendre le succès de cette campagne, nous devons prendre du recul et regarder la première pub ipod en 2001. On y voit un jeune homme danser au rythme de Prenez la Californie de Propellerheads utilisant son iPod. Après l’avoir mis dans sa chemise et avoir quitté la maison, une voix dans à l’arrêt dit iPod, mille chansons dans votre poche. Le résultat c’était tellement mauvais qu’il est devenu la cible du ridicule Presque immédiatement.

dans son livre Incroyablement simple : l’obsession qui fait le succès d’AppleKen Seagall fait référence à la première publicité pour iPod comme quelque chose d’inconfortable à regarder. « J’étais un jeune homme qui essayait d’agir frais et il l’a fait d’une manière assez pitoyable », déclare Seagall, qui était directeur créatif chez Chiat/Day et ami de Steve Jobs.

Un autre point important que Seagall met en avant est l’utilisation d’une personne réelle. « Steve (Jobs) avait évité d’utiliser des personnes dans ses publicités, car un acteur qui avait l’air frais pour un téléspectateur, cela pourrait en éteindre un autre », dit-il. Le jeune homme qui danse dans la première publicité pour iPod a été surnommé iClodqui se traduirait en espagnol par iZoquete.

De ‘iZoquete’ à U2, voici comment les silhouettes de l’iPod ont été créées

La campagne iPad Silhouettes a été créée par l’agence Chiat/Day et a débuté en octobre 2003.

Pour supprimer cette pilule amère, Susan Alinsangan s’est associée en 2003 à Lee Clow, créateur de la publicité légendaire 1984 et l’expression Penser différemment — et James Vincent, responsable des campagnes médiatiques les plus importantes de l’ère Jobs. Alinsangan n’en voulait pas d’autre iClod et pour cela il a proposé quelque chose qui sortait de l’ordinaire et enfreignait les règles d’Apple.

Jusqu’avant la campagne de 2003, la publicité d’Apple était traditionnelle et utilisait de vraies photographies sur fond blanc. La Des silhouettes 2D dansant au rythme de divers genres non seulement « iPod » et « Apple » parfaitement communiqués, mais aussi ils ont donné un poids jamais vu au produit.

Les ombres ont dansé joyeusement avec leur iPod à la main connecté aux écouteurs blancs emblématiques. « Au lieu de vous demander d’acheter cet appareil, Apple vous demandait d’acheter le frisson », mentionne Seagall dans son livre.

La meilleure chose est que la campagne pourrait être adapté à la fois aux publicités télévisées et aux énormes panneaux d’affichage qui étaient les favoris d’Apple à l’époque. Des publicités colorées pour l’iPod ont inondé tous les pays. Apple a pris soin de les placer à des endroits stratégiques et le contraste était visible à des kilomètres de distance.

Bien que dans les premières annonces les silhouettes ne représentaient personne, Apple a introduit quelques changements au cours des dernières années. U2 a produit une vidéo pour leur chanson vertige dans ce style dans le cadre d’une campagne iPod. Eminem a fait de même avec vous perdre dans une publicité combinant les silhouettes avec une vidéo postérisée. Paul McCartney a opté pour quelque chose de plus coloré, donnant plus de poids à l’artiste, tandis que Coldplay a opté pour de nouveaux effets visuels.

Après le lancement de l’iPhone, l’iPod a perdu de sa pertinence, tout comme le concept d’ombres créé par Susan Alinsangan. Les dernières annonces du baladeur d’Apple laissaient de côté les silhouettes et optaient pour de vrais acteurs et un fond blanc.

Steve Jobs n’a pas approuvé la campagne au début



Le succès de la campagne médiatique a catapulté les ventes d’iPod et créé un phénomène jusqu’ici difficile à reproduire. Avec curiosité, les silhouettes n’étaient pas du goût de Steve Jobs. « Ce n’est pas Apple », a déclaré le co-fondateur de la société lorsqu’il a vu les images pour la première fois.

Walter Isaacson a écrit dans Steve Jobs que Lee Clow et un jeune James Vincent ont tenté de pousser une campagne plus émotionnelle que la publicité traditionnelle. Lors d’une réunion avec des dirigeants d’Apple, des créatifs de TBWA/Chiat/Day ont montré les silhouettes, et quand Jobs les a vues, il a répondu : « Ils ne montrent pas le produit. Ils ne disent pas ce que c’est. »

Des publicités télévisées mettaient en vedette les silhouettes emblématiques dansant sur des chansons choisies par Jobs, Clow et Vincent. « Trouver la musique est devenu notre principal plaisir lors de nos réunions marketing hebdomadaires », a déclaré Clow. « Nous jouions une coupe torride, Steve disait: » Je déteste ça « et James devait le convaincre. » Lorsqu’une nouvelle publicité était sur le point d’entrer en production, Jobs avait souvent des doutes, appelant Vincent et insistant pour qu’il l’annule. « ça sonne un peu coquelicot» ou « Cela semble un peu trivial », disait-il. « Annulons-le. » James devenait nerveux et essayait de le convaincre. « Attends, ça va être génial, » argua-t-il. Invariablement, Jobs céderait, l’annonce serait faite et il adorerait ça. Isaacson, Walter. (2011). Steve Jobs. Simon & Schuster

James Vincent était un acteur clé et avait l’une des tâches les plus complexes : convaincre Steve Jobs que tout irait bien. En fin de compte, la campagne a fonctionné et le reste appartient à l’histoire.