L’USB 4 sera deux fois plus rapide, et vous pourrez toujours utiliser vos câbles existants

Le nouveau USB 4 Version 2.0 est officiel et promet d’être un bond en avant technique majeur par rapport à la génération actuelle. Le groupe des promoteurs de l’USB a annoncé la publication imminente de la nouvelle spécification, qui sera capable d’offrir des vitesses de jusqu’à 80 Gbps pour le transfert de données via le câble et le connecteur USB-C.

Il s’agit d’un saut notable, car il représente le double de la vitesse actuellement disponible via l’USB 4 d’origine, qui a été introduit en mars 2019, et Thunderbolt 4, qu’Intel a introduit en juillet 2020. Toutefois, les détails techniques complets ne seront pas révélés avant novembre, avant les événements USB DevDays.

Au-delà des aspects techniques, il y a un fait très pertinent qu’il ne faut pas négliger. Pour que l’USB 4 Version 2.0 puisse fonctionner avec des transferts de données allant jusqu’à 80 Gbps, une nouvelle architecture de couche physique sera utilisée. Il utilisera de nouveaux câbles USB-C actifs, prêts pour cette vitesse, mais fonctionnera également avec les câbles USB-C 40 Gbps passifs qui existent déjà aujourd’hui.

Comme prévu, la nouvelle norme USB 4 maintiendra une large rétrocompatibilité avec les spécifications précédentes. Tant avec USB 4 version 1.0 qu’avec USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt 3.

Avec l’introduction de la version 2.0 de l’USB 4, la prise en charge de DisplayPort et PCI Express sera améliorée, car elle utilisera sa dernière version. La norme USB 3.2 sera également améliorée pour offrir de meilleures performances, avec des vitesses supérieures à 20 Gbps, selon les créateurs de la spécification. La spécification USB Power Delivery sera également optimisée.

La nouvelle version 2.0 de l’USB 4 va faire un bond en avant phénoménal



On ne sait pas encore quand la nouvelle version 2.0 de l’USB 4 sera disponible pour le grand public. Le groupe de promotion de l’USB a indiqué que, pour l’instant, cette spécification sera destiné aux développeurs. Aucun calendrier n’a été mentionné quant à la date à laquelle les câbles certifiés et les produits portant le label USB 80 Gbps commenceront à être identifiés, bien qu’il ait été mentionné que ce serait « dans le futur ».

Cela représentera sans aucun doute un saut phénoménal pour de nombreux appareils basés sur l’USB-C. D’emblée, les disques de stockage les disques amovibles, par exemple – bénéficieront énormément de la capacité à transférer des fichiers volumineux en peu de temps. La version 2.0 de l’USB 4 permettra, par exemple, aux créateurs de contenu travaillant avec des vidéos 4K ou 8K de les déplacer d’un ordinateur à l’autre sans problème. Il en va de même pour tout type d’utilisateur professionnel.

Sans parler de la joueurs ou ceux qui utilisent quotidiennement des écrans à haute résolution et à taux de rafraîchissement élevé. Et n’oublions pas les quais et moyeux qui jouent également un rôle important dans les environnements de production.

Brad Saunders, président de l’organisation, s’est montré très enthousiaste à propos de cette sortie. « Une fois de plus dans la tradition de l’USB, cette spécification USB 4 mise à jour double le débit de données pour apporter des niveaux de fonctionnalité plus élevés à l’écosystème USB-C », a-t-il déclaré.

Pour l’instant, nous devons attendre un peu plus longtemps pour en savoir plus sur les nouveautés de la nouvelle version 2.0 de l’USB 4. Cette année, les USB DevDays se tiendront à l’adresse suivante les 1er et 2 novembre à Seattle, aux États-Unis, et les 15 et 16 novembre à Séoul, en Corée du Sud.