L’équipe de Cyme, une nouvelle entreprise montpelliéraine fondée par Claudia Zimmer et Matthieu Kopp (fondateurs d’aQuafadas), annonce le lancement d’Avalanche 1.0, un logiciel pour macOS qui permet de migrer sa photothèque d’un logiciel catalogue vers un autre. C’est d’abord Avalanche pour Lightroom qui est disponible, lequel permet de migrer les photothèque du défunt Aperture vers Adobe Lightroom. Le logiciel est vendu 59 € et permet non seulement de migrer les photothèques mais également d’en conserver les métadonnées, et, dans la mesure du possible, les réglages.

« Avalanche pour Lightroom, la première version d’Avalanche, est une solution dédiée aux photographes qui ont des photos dans Apple Aperture et souhaitent les migrer vers Adobe Lightroom. Depuis la sortie de Catalina, ces utilisateurs d’Aperture ne peuvent plus compter sur le fait que Aperture se lance pour accéder à leurs photos. Avalanche permet une transition en douceur vers d’autres applications de catalogage: Lightroom aujourd’hui, et bientôt vers d’autres telles que Luminar ou CaptureOne », explique l’éditeur.

Le logiciel utilise l’apprentissage des machines pour parvenir à préserver les réglages effectués, et même d’autres éléments intéressants comme la détection des visages. Matthieu Koop nous décrit : Nous voulions que toutes les données présentes dans la source soient converties du mieux possible, même si cela paraissait difficile voire impossible. Ainsi Avalanche convertit les visages et leur détection, non pas sous forme de mots-clés comme d’autres applications le font, mais comme de vrais détections annotées dans le catalogue de destination. Avalanche n’excelle pas seulement dans l’ouverture et la conversion de ces catalogues, mais il utilise également du Machine Learning pour convertir certains réglages. Et quand Avalanche estime qu’une image a subi des transformations qui sont trop complexes à recréer dans le catalogue de destination, il place cette image dans un album dédié pour une revue manuelle après la conversion.”

Avalanche 1.0 requiert marcOS 10.14 mais est également parfaitement compatible avec macOS Catalina 10.15.