C’est fait : on peut désormais choisir l’option SSD de 8 To pour les nouveaux Mac Pro. Celle-ci est facturée 3120 € et arrive une semaine après le lancement de la machine professionnelle Apple, une merveille à démonter qui affiche, sur ses modèles 8 et 16 cœurs des performances voisines de celles des configurations comparables du côté des iMac Pro.

Pour l’heure par contre, pas de trace des options cartes graphiques Radeon Pro W5700X avec 16 Go de mémoire GDDR6 et double cartes Radeon Pro W5700X avec 16 Go de mémoire GDDR6 chacune.