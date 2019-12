Juste à temps pour concourir dans la compétition « la rumeur la plus improbable de 2019 », Patently Apple rapporte, de sources taïwanaises, qu’Apple songerait à lancer un Mac haut de gamme orienté vers le gaming, et même vers le eSport. Le produit figurerait au rang des sorties 2020, avec, possiblement, une annonce lors de la WWDC, en juin 2020.

Les sources taïwanaise, pour donner un peu de crédit à leur rumeur, listent les principaux fournisseurs d’Apple comme sollicités pour ce produit du futur : Quanta en serait l’assembleur, TSMC fournirait les processeurs (le premier Mac ARM ?), tandis que Kecheng fournirait l’alimentation Delta et Lite-On, les ventilateurs, et Liangwei, les câbles internes.

Pour le reste, c’est le grand flou. L’appareil serait un « tout en un », logiquement un portable, même si l’option d’un genre d’iMac ne peut être écartée, et il serait vendu… autour de 5000 $.

Tout sonne faux ici. Certes, Apple a lancé son service Apple Arcade, orienté jeux, qui fonctionne sur iOS et macOS, mais celui-ci vise plutôt les joueurs occasionnels, et ne propose quasiment aucun titre susceptible d’intéresser le eSport. Certes, aussi, le marché du eSport est porteur, et des acteurs majeurs se positionnenet sur le jeu en streaming, comme Google avec Stadia. Mais dans le eSport, les joueurs privilégient des machines évolutives et Apple ne brille pas, c’est le moins que l’on puisse dire, sur ce sujet, sorti du tout nouveau Mac Pro. Quant à la logithèque de gros jeux de eSport, elle est inexistante ou presque sur Mac. Bref, on pourrait avoir envie de croire en cette folle rumeur, mais on ne devrait pas le faire. ;-)