Samsung, qui est à nouveau dans la tourmente judiciaire après que son président, Lee Sang-hoon, a été condamné à 18 mois de prison pour avoir tenté, avec 23 autres cadres également condamnés, de démanteler frauduleusement le syndicat de son service client, n’en a pas terminé avec les smartphones pliables. Après l’échec, puis le succès, de son premier Galaxy Fold, le chæbol coréen s’apprêterait à remettre le couvert, mais en s’inspirant cette fois du futur RAZR de Motorola. Des images, invérifiables, publiées sur weibo montrent, en effet, un smartphone à clapet, qui se plie sur sa longueur.

On ne peut vérifier les images publiées par 王奔宏, mais celles-ci paraissent plausibles. Samsung a annoncé qu’il continuait à développer le concept de smartphone pliable, et a même montré un concept de smartphone à clapet, assez voisin de celui présenté en photo. Certains détails des images sont floutés, pour conserver sans doute l’anonymat du leaker, ce qui en renforce aussi le crédit. Et l’historicité de Samsung en matière de prise d’inspiration chez ses concurrent n’est plus à démontrer.On remarquera tout de même le côté « plastic cheap » du produit dévoilé, ainsi que l’apparente faiblesse de son module caméra, qui n’intègre « que » deux optiques. En façade, c’est un simple trou qui ménage l’espace de la caméra de façade.