Matt Damon explique pourquoi les films ne sont plus réalisés comme avant

En dépit de la technologie, l’un des secteurs qui a le plus évolué ces dernières années est celui du divertissement. En son sein, le cinéma est peut-être le domaine qui a subi le plus de changements. Les formats ont évolué. Les ressources pour la réalisation de films ont également muté. Le public a été transformé. En bref, la façon de comprendre l’entreprise a changé et, avec elle, la façon de proposer des productions. Sur ce dernier point, l’acteur Matt Damon ont réfléchi au programme D’abord nous festoyons.

Il s’agissait d’un bref commentaire partagé avec le présentateur de l’émission, Sean Evans, alors qu’ils mangeaient des ailes de poulet, dans le cadre de l’émission de l’année performance qui se déroule dans D’abord nous festoyons. Tout en dégustant les bouchées, Matt Damon et le présentateur échangent des idées. De celles associées à sa carrière, comme le fait qu’il ait filmé Invictus (2009), à d’autres réflexions liées à sa compréhension de l’industrie cinématographique.

L’un des commentaires les plus révélateurs concernant le secteur était le suivant, à propos de la question de savoir pourquoi les films ne sont plus réalisés comme avant : Le DVD était un élément important de l’industrie à l’époque. L’évolution technologique l’a rendu obsolète. Les films que nous avions l’habitude de faire représentaient un investissement considérable car, dans les six mois, une partie de cette mise était remboursée par les ventes de DVD. C’était comme une seconde libération. Lorsque cela s’est arrêté, cela a changé le type de films que nous faisions.

La quasi-extinction du format susmentionné a modifié une partie de la structure commerciale, car il était nécessaire pour la production de disposer d’un montant garanti plus élevé pour pouvoir poursuivre le projet. Sinon, aucun progrès n’a été réalisé. Ce n’était pas le cas auparavant, l’option DVD étant une alternative pour continuer à générer des revenus et ainsi compenser les dépenses initiales élevées. Par conséquent, la marge d’erreur et, d’une certaine manière, d’invention par rapport au cinéma était réduite, comme on peut l’interpréter dans votre commentaire.

Matt Damon, le défi de Invictus et une anecdote sportive

Lorsque l’acteur a passé en revue une partie de sa carrière dans le programme, il a constaté que l’un des aspects les plus compliqués était l’accent qu’il devait donner à Francois Pienaar le personnage qu’il a joué dans Invictus. L’acteur a déclaré : L’accent sud-africain est à l’opposé de l’accent américain. Si vous dites « Je reviens bientôt », la façon dont votre langue avance, dans la version américaine, est différente de celle dont vous devez vous rétracter dans l’autre cas. Donc c’est comme, « Comment c’est possible ? ». Il a fallu beaucoup d’entraînement pour y arriver. Je l’ai pris comme faisant partie du travail.

Au cours du programme, et conformément au contexte sportif de Invictus Matt Damon a également partagé une anecdote lors d’un match de Boca Juniors. C’est l’équipe de sa femme, l’argentine Luciana Barroso. Lors d’une visite dans le pays d’origine de sa compagne, l’acteur a demandé à l’oncle de sa femme s’il était possible d’aller voir l’équipe en demi-finale d’un tournoi. Puis, avec un visage sérieux et réfléchi, l’homme lui dit : « On peut y aller… On peut y aller… Sans les enfants et les femmes… »

La réaction de l’interprète a été la suivante : Quoi, comment ça, on ne peut pas aller avec eux ?. Eh bien, j’ai compris quand nous y sommes allés parce qu’il y avait trois barrières de policiers, qui avaient des équipes de sécurité différentes. Nous avons dû les passer en revue. Il y avait une énorme séparation entre deux zones du terrain, de peur qu’ils ne s’attaquent l’un à l’autre. Lorsque le match s’est terminé, nous avons attendu environ 45 minutes avant de pouvoir partir. C’est la chose la plus folle que j’ai jamais vue.