Microsoft promet que Call of Duty restera sur PlayStation pour les années à venir

Lorsque Microsoft a annoncé l’achat d’Activision Blizzard pour près de 70 milliards de dollars, certains ont craint pour l’avenir de l’industrie du jeu vidéo Call of Duty. L’idée de devenir Jeu exclusif Xbox a déclenché des signaux d’alarme parmi les fans et certains régulateurs qui examinent l’accord. La bonne nouvelle est que la franchise restera sur PlayStation pour plusieurs années à venir selon une promesse de Microsoft.

Selon The VergeLe grand patron de Xbox, Phil Spencer, a envoyé une lettre à Jim Ryan en janvier, dans laquelle il s’engageait à maintenir… Call of Duty depuis plusieurs années sur les consoles PlayStation.

En janvier, nous avons proposé un accord signé à Sony pour garantir que Call of Duty sur PlayStation, avec une parité de fonctionnalités et de contenu, pour au moins plusieurs années au-delà du contrat actuel de Sony, une offre qui va bien au-delà des accords habituels de l’industrie du jeu vidéo.

Les remarques de Phil Spencer interviennent dans le cadre d’un examen du rachat d’Activision Blizzard par le régulateur britannique. Il y a quelques jours, l’Autorité de la concurrence et des marchés a fait part de son inquiétude quant au fait que l’opération pourrait réduire la concurrence dans le domaine des consoles, des services d’abonnement et des jeux en nuage. La décision britannique est conforme à ce qui a été publié il y a quelques semaines par le régulateur brésilien.

Call of Duty est une franchise irremplaçable, selon PlayStation



Sony estime que la gamme de jeux sur les consoles influence les achats de matériel des consommateurs. Selon les responsables de la société, les joueurs choisissent leur plateforme en fonction de caractéristiques telles que le prix, les spécifications et le catalogue de jeux disponibles.

Si Microsoft décide que Call of Duty sera exclusive à la Xbox, Sony perdrait des millions de revenus. Selon les déclarations de PlayStation au régulateur brésilien, il s’agit de une franchise qui ne peut être remplacée. À cause de cela, Phil Spencer a déclaré à plusieurs reprises qu’ils n’avaient pas l’intention de faire de l’ombre à l’histoire. Call of Duty en un jeu exclusif et ils tiendront cette promesse pendant plusieurs années.

Il y a quelques jours, le responsable de Xbox a déclaré dans une interview avec Gamesindustry.biz que les jeux vont au-delà d’un appareil.

Les jeux sont synonymes de divertissement, de communauté et d’amusement. […] et il me semble tout à fait contraire à ce qu’ils sont sur le point de dire qu’une partie de ce… c’est d’empêcher les gens d’avoir accès à ces jeux. Ou forcer quelqu’un à acheter mon appareil spécifique le jour où je le décide.

Convertir en Call of Duty dans un jeu exclusif à la Xbox n’aurait pas de sens, et non parce que les frontières n’existent pas dans les jeux vidéo. Payer 70 milliards de dollars pour l’une des plus grandes franchises du secteur et la limiter à une seule plate-forme ne serait viable que si la Xbox était la console dominante.

Xbox peut prévoir d’autres avantages pour les joueurs. Call of Duty sur sa plateforme. Si le rachat d’Activision est mené à bien, les jeux de la société arrivera sur le Game Pass le jour du lancement. Sony est peut-être plus préoccupé par le service de jeux sur demande. De nombreuses personnes préfèrent payer 10 dollars pour un abonnement à plusieurs jeux plutôt que 70 dollars pour un seul jeu.