Modern Warfare 2 et FIFA 23 dans le top 2022 des téléchargements

Sony a connu une année 2022 très intéressante dans le domaine des jeux vidéo, tant en termes de quantité que de qualité des sorties. La société japonaise a révélé qui étaient les jeux les plus téléchargés sur le PlayStation Store l’année dernièreavec un accent particulier sur la PS4 et la PS5. Et sur les principaux marchés, il y a eu deux grands gagnants : Call of Duty : Modern Warfare 2 y FIFA 23.

La firme asiatique a publié des listes des titres préférés des joueurs sur certains des marchés les plus importants du monde. Il est vrai que les données sont partielles, puisque seules l’Europe et une partie de l’Amérique du Nord (les États-Unis et le Canada, plus précisément) sont couvertes, mais elles dressent un tableau intéressant qui confirme certaines des tendances évoquées au cours de l’année écoulée.

Il est intéressant de noter que Sony a publié quatre listes différentes. D’un côté, les jeux PS5 les plus téléchargés, de l’autre les jeux PS4, ainsi que les titres PlayStation VR et les jeux PS4 les plus téléchargés. free-to-play PlayStation 4 et 5 combinées. À ce titre, des tendances intéressantes ont été observées, que nous allons examiner ci-dessous.

Modern Warfare 2le premier en Amérique du Nord et l’un des plus recherchés en Europe

Si nous disons que Call of Duty : Modern Warfare 2 était l’un des jeux les plus attendus de 2022, c’est un euphémisme. Le site tireur Le jeu de tir d’Infinity Ward n’a pas seulement suscité beaucoup d’intérêt dans les mois qui ont précédé sa sortie, mais sa campagne a également reçu des critiques élogieusesde la part des utilisateurs et de la presse. L’histoire avec son multijoueur n’était pas la même, car il y avait quelques problèmes, bien que les développeurs aient essayé de les corriger.

Modern Warfare 2 a été le jeu le plus téléchargé du PlayStation Store aux États-Unis et au Canada sur la PS4 et la PS5, tandis qu’en Europe, il s’est classé deuxième sur la PlayStation 5, et troisième sur son prédécesseur. Une belle performance, sans doute, si l’on considère que le jeu est arrivé sur le marché dans les derniers jours d’octobre, et qu’il a enregistré des performances phénoménales. Ainsi, il n’a fallu qu’un week-end pour qu’il devienne le meilleur lancement de l’histoire de l’UE. Call of Duty.

En Europe, pendant ce temps, la liste des meilleurs téléchargements du PlayStation Store, sur PS4 et PS5, a été menée par . FIFA 23. Le célèbre jeu de football, le dernier jeu FIFA sous licence officielle développé par EA Sports, a réussi à s’imposer sur les deux consoles. Quelque chose qui sûrement a été motivée par l’agitation suscitée par la Coupe du monde au Qatar.bien qu’elle ait été beaucoup moins importante aux États-Unis et au Canada, étant donné qu’il s’agit de pays beaucoup moins développés. pays pratiquant le football.

Les 10 jeux les plus téléchargés sur le PlayStation Store en 2022

PS4 États-Unis/Canada Europe 1 Call of Duty : Modern Warfare 2 FIFA 23 2 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V 3 Minecraft Call of Duty : Modern Warfare II 4 Anneau d’Elden Minecraft 5 NBA 2K23 FIFA 22 6 Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 7 NBA 2K22 Parmi nous 8 Madden NFL 23 The Last of Us Part II 9 God of War Ragnarök Anneau d’Elden 10 FIFA 23 La forêt

PS5 États-Unis/Canada Europe 1 Call of Duty : Modern Warfare 2 FIFA 23 2 God of War Ragnarök Call of Duty : Modern Warfare II 3 NBA 2K23 God of War Ragnarök 4 Anneau d’Elden Anneau d’Elden 5 Madden NFL 23 Grand Theft Auto V 6 Grand Theft Auto V Gran Turismo 7 7 FIFA 23 Cyberpunk 2077 8 Horizon L’Ouest interdit Horizon L’Ouest interdit 9 Gran Turismo 7 LEGO Star Wars : La saga des Skywalker 10 Dying Light 2 Dying Light 2

Mais tout n’a pas été Modern Warfare 2 y FIFA 23 dans cette histoire. Comme le rapporte Sony, Battre le sabre a été le jeu le plus téléchargé de PlayStation VRqui est partagée en Europe et en Amérique du Nord. Alors que Les gars de l’automne était en tête du classement des free-to-play sur PS4 et PS5 dans les deux régions.