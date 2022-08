Ne vous inquiétez pas : House of the Dragon a une intro comme Game of Thrones

Pour tout fan de Game of Thrones la séquence d’introduction de chaque épisode, ainsi que sa légendaire chanson thème, sont restées gravées dans sa mémoire. Etant des éléments si distinctifs de la série, beaucoup s’attendaient à voir une approche similaire dans la série House of the Dragon. Cependant, à la surprise générale, cela ne s’est pas produit, du moins pas au cours du premier chapitre.

Évidemment, cette situation a poussé de nombreux fans à exprimer leur mécontentement sur les médias sociaux. Mais ne vous inquiétez pas, House of the Dragon a sa propre introduction. Cependant, comme il s’agit de l’épisode d’ouverture de la série, il a été décidé de montrer une scène qui fournit des détails narratifs que nous devons connaître avant d’entrer à nouveau dans Westeros. Ainsi, la séquence nous fournit des informations sur la période à laquelle se déroule la série et un bref contexte historique de ce qui se passe autour du Trône de fer.

Selon les informations de Vautour, l’introduction de House of the Dragon fera ses débuts dans l’épisode 2. Pour l’instant, cependant, nous ne savons pas si elle s’inspirera de la scène d’introduction du film Game of Thrones où nous pourrions voir la carte de Westeros indiquant ses régions les plus importantes, ou s’ils opteront pour une idée complètement différente. Pour être honnête, nous préférons la deuxième option.

House of the Dragon part du bon pied



Malgré la petite polémique générée par l’absence d’intro et les inévitables scènes maladroites qui ont toujours caractérisé l’univers créé par George R. R. Martin, House of the Dragon a pris un bon départ. La plupart des spectateurs ont été satisfaits du premier épisode, mais sans perdre leur sang-froid car il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

Il est évident que l’immense déception causée par la fin de l’opération Game of Thrones est le principal obstacle de House of the Dragon. Le dénouement de l’histoire précédente nous a laissé un si mauvais goût dans la bouche que beaucoup de gens se sont désintéressés de tout spin-off. La première saison de la nouvelle série a donc la difficile mission de convaincre un public qui est encore bouleversé.

Va-t-il s’en sortir ? Nous devrons attendre les prochains épisodes. Au moins dans le premier épisode, il était clair que House of the Dragon hérite des ingrédients qui ont fait le succès de la série principale. Des séquences de violence graphique au sexe explicite qui met plus d’un spectateur mal à l’aise. En ce sens, il ne fait aucun doute que Westeros est de retour.