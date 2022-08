Netflix annule la série Resident Evil après la première saison

Netflix a annulé la série de Resident Evil a appris que Date limite. La production, largement critiquée par le public principalement par les fans de la franchise de Capcom, n’a pas eu une seule saison. La plateforme n’a pas été satisfaite des chiffres d’audience et a choisi de ne pas aller de l’avant avec les nouveaux épisodes, qui étaient certainement sur la table en attente d’approbation.

Ce n’est certainement pas une surprise de voir que Resident Evil a été annulée. Depuis que le casting a été annoncé, il a déjà fait l’objet de nombreuses critiques. L’apparence physique des protagonistes emblématiques du jeu vidéo a été ignorée, et la narration du jeu n’a pas réussi à retenir l’intérêt du public après sa sortie. Cependant, après sa sortie, son approche narrative n’a pas réussi à retenir l’intérêt du public.

Selon les médias susmentionnés, Resident Evil n’a jamais pu rester dans le top 10 des séries les plus regardées sur Netflix aussi longtemps que prévu. Ce dernier point était suffisant pour le considérer comme un échec, car le projet avait bénéficié d’investissements importants. Néanmoins, Il n’a pas non plus été aidé par le fait qu’il a été publié presque en même temps que Stranger Things 4. La plupart des abonnés étaient impatients de voir la suite de la populaire bande des Hawkins.

Resident Evil les critiques n’ont pas aimé non plus



Mais au-delà du public, il n’a pas non plus été bien accueilli par les critiques. Sur Rotten Tomatoes, par exemple, il n’est accepté qu’à 55% par la presse spécialisée, et à 27% par le grand public. Ces chiffres anticipaient déjà ce qui a finalement été confirmé aujourd’hui.

Par conséquent, Resident Evil rejoint la longue liste d’adaptations ratées de Netflix. Cette même année, ils ont également annulé Cowboy Bebop après sa première saison. Ce qui est curieux, c’est que Netflix n’a pas l’intention de jeter l’éponge avec ce type de productions. En juillet dernier, par exemple, ils ont annoncé une nouvelle série action en direct de Death Note Malgré le fait que le film de 2017 soit un film d’horreur….

Maintenant, nous ne pourrions pas dire que Resident Evil a toujours été un fiasco dans le format action en direct puisque les films avec Mila Jovovich n’ont pas mal marché du moins, ils n’ont pas été détruits par la crise de l’immobilier. fandom-.

L’adaptation Netflix, d’ailleurs, contraste avec l’excellente dynamique de la franchise dans les jeux vidéo. Les remakes de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 ont été très bien accueillis, et non loin derrière se trouve l’exceptionnelle Village. Comme si ce n’était pas suffisant, le remake de Resident Evil 4. Il est donc surprenant que Capcom néglige son image de marque en dehors de l’arène du jeu.