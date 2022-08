Nous connaissons déjà la date à laquelle Apple présentera l’iPhone 14

Apple prévoit d’organiser une keynote la semaine prochaine 7 septembre selon Mark Gurman (Bloomberg). De toute évidence, l’événement est destiné à l’annonce officielle de l’iPhone 14, dont les caractéristiques sont presque entièrement connues grâce à des fuites constantes. La firme de Cupertino n’aura donc aucun mal à respecter le mois habituel de dévoilement de son nouveau combiné, qui cette année s’accompagnera de nouveautés importantes, notamment dans la variante Pro.

Selon Gurman, l’iPhone 14 aura un design très similaire à la génération actuelle, à une exception près que nous ne retrouverons que dans les modèles plus performants. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max diront finalement adieu à la très controversée « encoche » pour laisser place à un écran perforé.

Cela dit, contrairement aux propositions des autres fabricants, Apple va opter pour deux trous au lieu d’un. Cela a été nécessaire pour accueillir la caméra frontale et les capteurs TrueDepth qui font fonctionner Face ID. Par conséquent, nous aurons une perforation de type « pilule et trou ». Grâce à cette solution, l’écran aura un espace légèrement plus grand.