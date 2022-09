Nous connaissons maintenant l’acteur qui jouera Ezra Bridger dans Ahsoka

Le calendrier de Star Wars pour 2023 est principalement constitué de deux sorties très attendues. La première, bien sûr, est la troisième saison de Le Mandaloriendont la sortie est prévue en février. Toutefois, il ne faut pas oublier qu’il y aura également une Ahsoka. A propos de ce dernier, aujourd’hui, nous avons enfin rencontré l’acteur qui jouera le même rôle. Ezra Bridger.

Le personnage susmentionné, un joueur clé dans Star Wars Rebels et amie proche d’Ahsoka Tano, sera joué par Eman Esfandi d’après ce que nous avons pu apprendre The Hollywood Reporter. C’est certainement un acteur dont la carrière décolle. Avant d’être signé par Disney, il est apparu dans Otage 911, Le roi Richard et bientôt dans L’inspection. Sans aucun doute, Ahsoka est présenté comme une grande opportunité pour lui de se faire connaître dans le monde entier.

Ainsi se termine l’un des plus grands feuilletons de l’histoire de l’humanité. Star Wars. Les débuts d’Ezra Bridger dans le format de la action en direct a fait l’objet de spéculations depuis l’apparition d’Ahsoka Tano dans la deuxième saison de la série télévisée Le Mandalorien. Cependant, Dave Filloni et ses réalisateurs ont décidé de laisser la présentation de l’apprenti Jedi pour plus tard.

Au-delà d’Eman Esfandi dans le rôle d’Ezra Bridger, les acteurs de la série Ahsoka a ajouté d’autres figures importantes au fil des mois. Mary Elizabeth Winstead est l’une d’entre elles, bien que nous ne sachions pas encore quel sera son rôle. Il est cependant spéculé qu’elle pourrait jouer Hera Syndulla ou Ar’alani. La participation de Ivanna Sakhno y Natasha Liu Bordizzo. Dans les deux cas, nous ne connaissons pas non plus leurs caractères.



D’autres acteurs qui apparaîtront dans Ahsoka

Peut-être que la plus grande surprise dans le casting de Ahsoka est la présence de Hayden Christensen, qui a récemment repris son rôle d’Anakin Skywalker / Dark Vador dans la série Obi-Wan Kenobi. Et pourquoi aura-t-il quelques minutes dans Ahsoka? Si vous avez déjà vu Star Wars The Clone Wars y Star Wars Rebels vous le savez déjà ; sinon, c’est parti : Ahsoka Tano était l’apprentie d’Anakin Skywalker. Ils avaient donc une relation étroite avant que le Jedi ne soit séduit par le côté obscur de la Force.

Maintenant, étant donné l’emplacement de Ahsoka dans la chronologie de Star Wars. L’apparition d’Anakin Skywalker ou de Dark Vador se fera par l’intermédiaire de flashbacks. Cela n’enlève rien à l’intérêt, car ce pourrait être la première fois que nous voyons les deux personnages ensemble dans une production. action en direct.

Cependant, avant la première de la troisième saison de la série Le Mandalorien et Ahsoka vous pourrez profiter Andor. La série du Capitaine Cassian Andor, qui sera à nouveau interprété par l’acteur mexicain Diego Luna, débute le 21 septembre en exclusivité sur Disney+.