Nous savons maintenant ce qu’il adviendra des jeux d’Activision et de Call of Duty lorsque l’achat par Microsoft sera conclu

L’un des plus grands doutes laissés par la nouvelle de l’année, à savoir que Microsoft rachetait Activision, était de savoir ce qu’il adviendrait de ses jeux, sachant aussi que la grande majorité d’entre eux sont multiplateformes. Aujourd’hui, après des mois de va-et-vient et de déclarations des deux côtés, Phil Spencer, PDG de Xbox, a voulu mettre les choses au clair une fois pour toutes.

Et il a été catégorique : Call of Duty restera disponible sur PlayStation, mais les utilisateurs de Xbox profiteront plus que les autres de cet achat.

Comment ? Tous les jeux d’Activision seront intégrés au Xbox Game Pass, y compris les sorties du jour : Nous avons l’intention de rendre la bibliothèque de jeux très appréciés d’Activision Blizzard, notamment Overwatch, Diablo et Call of Duty, disponible sur Game Pass et de développer ces communautés de joueurs.

Les services d’abonnement comme Game Pass rendent les jeux plus abordables et aident les joueurs du monde entier à trouver leur prochain jeu préféré. Le Game Pass permet aux développeurs d’offrir plus de jeux à plus de joueurs, pas moins.

La raison pour laquelle la franchise phare d’Activison reste sur PlayStation, Call of Duty, est la même que celle que Spencer a répétée à plusieurs reprises. Ils veulent que les utilisateurs jouent, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils jouent. Il a encore une fois été très clair à ce sujet :

Nous suivrons une voie fondée sur des principes. Nous avons entendu dire que cet accord pourrait priver des franchises comme Call of Duty des endroits où les gens y jouent actuellement. C’est pourquoi, comme nous l’avons déjà dit, nous nous sommes engagés à rendre la même version de Call of Duty disponible sur PlayStation le jour même du lancement du jeu ailleurs.

Xbox Game Pass et le lancement de jeux mobiles



Une autre des grandes annonces de Spencer est que l’entreprise continuera à se concentrer sur les jeux mobiles, mais de son point de vue. En d’autres termes, il ne s’agit pas seulement de lancer des titres exclusifs, mais aussi d’exploiter les possibilités du nuage et de l’Internet. Game Pass sur toutes les plateformes en utilisant la nouvelle technologie Cloud. Le PDG des jeux Microsoft laisse entendre que les intentions de la société sont d’offrir encore plus de valeur aux joueurs en étendant son attrait aux téléphones mobiles et à tout appareil connecté.

Il a donc particulièrement insisté sur la dynamique très différente que requiert ce marché, et pour laquelle il estime que la expertise d’Activision sera crucial :

Cependant, la mise à disposition d’un plus grand nombre de jeux sur les plateformes mobiles nécessite de nouvelles capacités. L’expérience des équipes d’Activision Blizzard en matière de développement de jeux pour les plateformes mobiles nous aidera à comprendre comment créer des jeux qui plaisent aux joueurs du monde entier.

Quoi qu’il en soit, Phil Spencer souhaite mettre les choses au clair concernant les doutes qui pèsent sur le rachat d’Activision : Call of Duty restera sur PlayStation, et ce, sur un pied d’égalité que sa version Xbox.