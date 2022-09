Nous testons le Honor 70 : le design comme atout pour s’imposer dans un milieu de gamme de plus en plus concurrentiel

Cela fait presque un an que Honor est revenu en Europe en tant que marque indépendante de Huawei, une entreprise qui continue d’être affectée par les restrictions américaines. La firme asiatique l’a fait, principalement avec le Honor 50 ; un téléphone mobile qui a gardé l’essence de Huawei, mais en maintenant ses points différentiels, comme son prix économique et la possibilité de télécharger des applications à travers le Google Play Store. Aujourd’hui, et après un Honor 60 qui a décidé de ne pas atterrir dans le monde, la société a lancé le Honneur 70 qui conserve les caractéristiques les plus notables de ses prédécesseurs, mais avec des fonctions plus évoluées.

Le Honor 70 se distingue donc par son design. Aussi pour son écran, ainsi que pour son appareil photo. Sans négliger pour autant ses performances et son autonomie. Le smartphone, en particulier, dispose d’un Snapdragon 778G Plus et possède une batterie de 4800 mAh. Il s’agit, en fait, de caractéristiques très similaires à celles que l’on trouve dans de nombreux téléphones mobiles du marché. se situe dans la fourchette de prix de 500 euros. C’est précisément le prix auquel est proposé ce nouveau smartphone de Honor.

Mais ces points sont-ils suffisants pour rivaliser avec les autres smartphones de ses concurrents ? Comme, par exemple, le Nothing Phone (1), le Xiaomi 12X ou le Google Pixel 6 déjà en promotion ?

Le Honor 70 mise tout sur le design, et aussi sur l’écran



L’un des aspects les plus remarquables de ce Honor 70, nous le répétons, est son design. C’est le cas, en effet, quelque peu différent des autres combinés que nous trouvons à ce prix qui optent pour une esthétique plus neutre – à l’exception de l’étonnant Nothing Phone (1) où le dos présente une finition mate et le module photographique, bien que prononcé en raison de la taille des capteurs, est plus subtil. L’honneur, par contre, va dans la direction complètement opposée.

Le Honor 70 a un dos brillant, très brillant. C’est d’autant plus frappant que l’une des finitions celle que nous avons eu l’occasion de tester, et que la firme a baptisée Crystal Silver présente un dos brillant imite pratiquement l’effet obtenu lorsqu’un diamant reflète la lumière. En fait, Honor a imité cette forme géométrique, et le fait en combinaison avec des cadres de couleur dorée, et un double module photo arrondi.

Personnellement, je suis un grand fan des téléphones avec une finition mate et un design moins prononcé, et heureusement, Honor propose également des variantes de couleurs plus subtiles pour ceux qui préfèrent un design moins ostentatoire. L’arrière, cependant, est complété par un avant très bien structuré. La face avant, en particulier, présente des rebords assez fins et symétriques. En d’autres termes, les bordures inférieure et supérieure ont les mêmes dimensions. L’écran est également légèrement incurvé sur les bords, ce qui donne à l’appareil un aspect beaucoup plus élégant et plus fin. Et en parlant de minceur, le Honor 70 n’est que de 7,91 mm d’épaisseur et pèse environ 180 grammes.

Honor conserve la double courbure sur l’écran

La face avant du Honor 70 se distingue également par son écran. Il s’agit d’un Panneau OLED de 6,67 pouces qui possède également une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Dans l’ensemble, il offre une qualité remarquable, avec des couleurs très bien calibrées et une luminosité qui permet de visualiser correctement les contenus même en extérieur. Le 120 Hz offre également un plus lors de la navigation dans l’interface et rend l’expérience beaucoup plus complète.

Cependant, la courbure de l’écran, tout en rendant le design beaucoup plus accrocheur, a un impact négatif non seulement sur la visualisation, mais aussi sur l’interaction avec le contenu. Selon la façon dont nous tenons l’appareil, il est courant de voir comment nous appuyons involontairement sur certains éléments de l’interface. La double courbure crée également un effet d’ombre qui est particulièrement visible lorsque le panneau joue des tons blancs.

Performance et autonomie : le dernier né de Qualcomm pour le milieu de gamme avec quelques absences



Honor a opté pour ce qui est actuellement l’un des processeurs les mieux équilibrés du marché, le Snapdragon 778G Plus. Il s’agit d’une version améliorée du Snapdragon 778G que Qualcomm a annoncé l’année dernière, qui améliore principalement l’efficacité et permet également aux fabricants de prendre en charge la recharge sans fil sur leurs smartphones.

Dans ce Honor 70, le Snapdragon 778G Plus, ainsi que ses 8 Go de RAM, font un très bon travail, permettant au terminal de se mouvoir avec fluidité même dans des tâches modérément exigeantes et sans que le terminal ne surchauffe excessivement. À cela, il faut ajouter la batterie de 4 800 mAh, qui vous permet d’atteindre la fin de la journée avec environ 20 % de l’autonomie de la batterie et, de plus, sans devoir limiter la fréquence de rafraîchissement de l’écran.

Le Honor 70, quant à lui, présente une Charge rapide jusqu’à 66W qui permet de charger environ 50 % de la batterie en 15 minutes environ. Honor a cependant oublié un petit détail : la recharge sans fil. Il n’est pas courant de voir cette fonctionnalité sur des smartphones coûtant 500 euros, mais jusqu’à présent, nous n’avions pas de processeur axé sur le milieu de gamme qui offre la possibilité d’alimenter la batterie via une base de chargement avec la technologie Qi. Ce n’est toutefois pas une raison pour écarter ce combiné.

Voici les performances des caméras du nouveau smartphone de Honor



Le Honor 70, en plus de son design, se distingue également par sa photographie. Le terminal, en particulier, a un triple objectif dans lequel le capteur principal est le protagoniste, une Capteur Sony IMX800 de 54 mégapixels qui, selon la société elle-même, est capable de fournir des résultats plus brillants dans différentes situations. Il est également accompagné d’une caméra ultra grand angle de 50 mégapixels, ainsi que d’un capteur macro de 2 mégapixels. Honor, de son côté, a inclus différents extras pour améliorer la section photographique, comme certains modes axés sur la vidéo ou un traitement amélioré appelé Image Engine.

Toutes ces spécifications se traduisent par une section photographique correcte, avec de bons résultats dans une bonne lumière et des détails plus que décents. Dans les scènes contrastées, le téléphone a tendance à réduire l’exposition afin de ne pas brûler les zones les plus lumineuses, mais cela entraîne parfois une obscurité excessive dans les ombres. En revanche, lorsque l’éclairage est bon, l’appareil photo a tendance à saturer les couleurs les plus intenses, comme les verts des plantes.

Les résultats de la caméra ultra grand-angle, qui a une résolution allant jusqu’à 50 mégapixels, ne diffèrent pas beaucoup de la caméra principale. En fait, ils conservent de bons détails et une exposition presque excellente, avec des couleurs plus naturelles. Toutefois, le fait qu’il s’agisse d’un objectif grand angle rend les zones de bordure légèrement floues. Le Honor 70 dispose également d’un Caméra macro de 2 mégapixels qui vous permet de capturer des images à une distance d’environ 4 centimètres avec des résultats décents.

Honor, de son côté, a inclus quelques modes intéressants pour booster l’enregistrement vidéo. L’un d’eux, surnommé « Coupe Solo » vous permet de vous concentrer en permanence sur un sujet tandis que la caméra grand angle continue d’enregistrer le reste de l’environnement. Un autre mode, appelé « Double vidéo » permet l’enregistrement simultané avec la caméra avant et arrière.

Le Honor 70 en vaut-il la peine ?



Le Honor 70, disponible pour 549 euros pour 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne et pour 600 euros pour la variante 8 Go + 256 Go, il s’agit sans doute de l’un des smartphones les plus équilibrés du catalogue toujours plus riche de Honor en Europe. Mais est-il vraiment à la hauteur de ses concurrents ?

Le smartphone d’Honor a plusieurs atouts pour tenir tête aux autres modèles disponibles pour environ 500 euros. L’un d’entre eux, bien sûr, est son aspect. Le Honor 70 n’offre pas seulement une esthétique légèrement différente, avec sa finition brillante et son double module photo. Il est également légèrement plus fin et plus léger que les autres smartphones.

Sa caméra d’autre part, est également très intéressante. Non seulement en termes de résultats, mais aussi en termes de modes d’enregistrement vidéo. Et tout cela sans négliger les performances, la bonne autonomie de la batterie ou l’écran lumineux et fluide.

C’est donc, une option intéressante pour les utilisateurs à la recherche d’un beau smartphone, léger et fin et qui offre un équilibre dans tous les autres domaines. Cependant, il ne faut pas oublier que pour ce prix, il existe des alternatives très alléchantes. Celui qui, à mon avis, est le plus intéressant est le Google Pixel 6, dont le prix est actuellement d’environ 500 euros et qui, bien qu’il ne se distingue pas en termes de design, offre une section photographique beaucoup plus avancée, ainsi qu’un logiciel plus propre et des fonctions supplémentaires que ce Honor 70 n’a pas, comme la recharge sans fil. Le Noting Phone (1), qui dispose également du même SoC et se distingue également par son design différentiel, pourrait également constituer une autre option intéressante.