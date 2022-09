Nouvelle Apple Watch SE 2022 : une légère évolution à un prix révolutionnaire

Aujourd’hui, l’événement Apple Far Out a finalement eu lieu. Au cours de son émission, la société de Cupertino a dévoilé sa nouvelle famille d’iPhone 14 et 14 Pro. Mais ce n’est pas tout, nous avons également assisté à l’annonce de l’Apple Watch Series 8 et de la nouvelle variante Ultra destinée aux athlètes, y compris celle que nous vous présentons aujourd’hui : l’Apple Watch SE 2.

Après de nombreuses rumeurs, la remplaçante de la première Apple Watch SE présentée en 2020 est enfin arrivée. Il a été présenté comme une proposition économique mais capable d’offrir d’excellents résultats à des utilisateurs peu exigeants. Aujourd’hui, enfin, nous assistons à son renouvellement, bien que il est peu probable que vous trouviez de grandes différences au niveau physique.

Cependant, ce n’est pas parce que son apparence physique n’a pas changé de façon radicale que l’Apple Watch SE 2 n’apporte pas de nouvelles fonctionnalités. En fait, est l’un des wearables les plus puissants disponibles aujourd’hui avec un processeur de pointe qu’elle partage avec ses grandes sœurs, les Apple Watch Series 8 et Ultra.

Apple Watch SE (2022) Dimensions Boîtier de 44 mm ou 40 mm Afficher Écran Retina OLED de 386 x 448 (44 mm) et 324 x 394 (40 mm). Luminosité jusqu’à 1 000 nits Connectivité LTE et UMTS (modèles cellulaires), Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 Capteurs Fréquence cardiaque, GPS, Gyroscope, Altimètre, Boussole, GLONASS, Capteur de lumière ambiante. Résistances Résistant à l’eau jusqu’à une profondeur de 50 mètres. Batterie Jusqu’à 18 heures d’autonomie. Chargement magnétique Prix 299 Euros et 6,499 Pesos Mexicains / 349 Euros et 7,899 Pesos Mexicains

Une nouvelle génération dans un corps que nous connaissons déjà



L’Apple Watch SE 2 arrive avec un écran Retina OLED à technologie LTPO, et une résolution de 368 x 448 pixels pour la version 44mm, et 324 x 394 pixels pour la version 40mm.

Comme c’est le cas pour tous les autres appareils Apple, l’Apple Watch SE 2 arrive avec une esthétique soignée. Cependant, contrairement à ses grands frères, l’écran est de taille plus modeste, mais d’une qualité brillante. L’écran est également 30 % plus grand que celui de l’Apple Watch Series 3.

D’autre part, l’Apple Watch SE 2022 a un dos redessiné, fabriqué en nylon. Cela donne à l’appareil un corps beaucoup plus léger que toutes ses versions précédentes. Le reste de son corps sera toujours en aluminium, ce à quoi nous sont habitués les montres plus abordables de Cupertino.

La grande puissance de la nouvelle génération, à un coût réduit



Oui, comme vous l’avez lu. L’Apple Watch SE 2 arrive avec un processeur S8 de nouvelle génération le dernier processeur, que l’on retrouve également dans la Série 8. Cela nous donne un appareil beaucoup plus puissant que la version précédente, qui était équipée du processeur S5 introduit avec la variante de la série 5.

Avec les deux cœurs du S8, nous avons un wearable 20 % plus puissant que la génération précédente, et à un coût moindre sur le marché actuel. Et le mieux, c’est de l’obtenir, vous n’aurez pas à payer le coût total de l’Apple Watch Series 8. Cette deuxième génération de la SE devrait vous suffire amplement. Si vous êtes un athlète très exigeant, l’Ultra pourrait être la version la plus recommandée pour vous.

Si vous voulez simplement un appareil à partir duquel vous pouvez étendre l’utilité de votre iPhone, sans avoir besoin de toujours avoir votre iPhone dans les mains, avec l’Apple Watch SE 2, vous n’aurez besoin de rien du tout.

Une refonte des capteurs de l’Apple Watch SE 2

L’Apple Watch SE originale manquait de certaines fonctionnalités essentielles d’Apple Watches. Il s’agit notamment de l’application Blood Oxygen et du moniteur de fréquence cardiaque.

A cette occasion, cependant, l’Apple Watch SE 2 offre les deux fonctions oubliez le capteur de température corporelle. Bien qu’elle devrait être relativement facile à mettre en œuvre, Apple semble avoir décidé de s’en passer. Probablement à cause du facteur taille plutôt qu’autre chose.

D’un autre côté, possède les mêmes capteurs de mouvement que l’Apple Watch Series 8. Nous aurons donc des fonctions comme la détection des chocs, la détection des chutes, le moniteur d’activité.

Prix de la nouvelle Apple Watch SE 2



L’Apple Watch SE sera commercialisée le 16 septembre pour un montant de 1,5 million d’euros. 299 euros pour la version GPS. Le modèle avec capacité cellulaire et GPS sera lancé au prix de 349 euros. Au Mexique, la version GPS sera lancée pour 6 499 pesos mexicains, et la version GPS + Cellulaire pour 7 899 pesos mexicains.

Les couleurs disponibles pour cette Apple Watch SE 2022 ont été confirmées comme suit argent, minuit et blanc étoile.