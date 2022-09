Nouvelle Apple Watch Series 8 : mesure votre température, prédit votre ovulation et prolonge l’autonomie de la batterie

Apple a officialisé l’annonce de la Apple Watch Series 8 la nouvelle version de sa populaire smartwatch qui est dotée de spécifications améliorées et de nouvelles fonctionnalités. Lors de son événement Far Out, la société de Cupertino a donné le coup d’envoi avec une vidéo d’histoires racontant comment l’Apple Watch a été cruciale dans des situations d’urgence. La nouvelle Apple Watch Series 8 fait ses débuts avec une nouvelle sonde de température très attendue et un traceur sur l’ovulation féminine.

Selon Apple, l’Apple Watch Series 8 présente les caractéristiques suivantes. deux capteurs de température l’un situé sur la vitre arrière qui est attachée à votre poignet et l’autre sous l’écran. Cette conception minimise les enregistrements erronés influencée par la température ambiante. Le capteur arrière peut effectuer une mesure de la température la nuit et présenter les résultats sous forme de graphique dans l’application Santé.

Apple Watch Series 8 détecte des changements de température aussi faibles que 0,1 degré Celsius. L’inclusion du capteur est importante pour la santé des femmes, car la température corporelle s’élève en réponse aux changements hormonaux et peut indiquer une ovulation. La montre fournit une estimation de la date de la période d’ovulation, ainsi que d’éventuelles perturbations du cycle qui pourraient aider à détecter une maladie.

Comme pour toutes les données de santé, les enregistrements des données de température et d’ovulation resteront cryptés sur l’appareil et ne pourront être déverrouillés qu’avec votre code PIN, Touch ID ou Face ID.

Détection d’accidents à l’aide de l’apprentissage automatique



Une autre caractéristique importante de l’Apple Watch Series 8 est la la détection des accidents de la circulation. Cela est possible grâce à deux capteurs de mouvement intégrés au corps de la montre qui, combinés au gyroscope et à l’accéléromètre, sont capables de détecter les mouvements de la montre grands impacts.

Grâce à l’apprentissage automatique, l’Apple Watch peut enregistrer une variété d’accidents dans des voitures populaires, telles que des berlines, des SUV et des camionnettes. Lorsqu’un accident se produit, l’Apple Watch Series 8 préviendra les services d’urgence et indiquera votre position.

Le mode économie d’énergie offre jusqu’à 36 heures d’autonomie





Apple a révélé que l’Apple Watch Series 8 est dotée d’une batterie offrant jusqu’à 18 heures d’autonomie. L’une des nouvelles fonctionnalités est l’inclusion de l’outil d’évaluation de la qualité de l’eau. Mode d’économie d’énergie, qui garantit jusqu’à 36 heures d’autonomie de la batterie. avant de demander une charge. Lorsqu’elle est activée, certaines fonctions sont désactivées, comme la détection d’exercice ou le mode d’affichage permanent.

Une autre fonction importante est le itinérance internationale. C’est l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs de l’Apple Watch et ce sera désormais possible. Apple a confirmé que le nouveau modèle restera connecté lors de vos déplacements, simplement en activant l’option sur votre iPhone. L’itinérance sera disponible auprès de plus de 30 opérateurs dans le monde entier d’ici à la fin 2022 et sera proposée sur toutes les Apple Watches dotées d’une connectivité cellulaire, à commencer par le modèle Series 5.

Apple Watch Series 8 : prix et disponibilité



L’Apple Watch Series 8 sera disponible en quatre couleurs : noir, starlight argent et rouge. Un châssis en acier inoxydable sera également proposé en graphite, or et argent. Le prix sera 399 USD pour la version GPS et USD 499 pour le modèle GPS + cellulaire et sera disponible à partir du 16 septembre.