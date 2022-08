O2 fait exploser le marché : améliore tout dans ses tarifs sans augmenter les prix

O2, l’opérateur secondaire de Telefónica, continue d’améliorer les conditions pour les utilisateurs sans tarif. Presque sans annonce majeure, l’entreprise a augmenté les données et amélioré la connexion en fibre optique pour un grand nombre de ses utilisateurs. Plus précisément, les clients d’O2 (nouveaux et existants) passeront de 60 Go de données mobiles à 100 Go, ce qui est désormais possible.

En outre, les vitesses de la fibre optique ont également été améliorées pour les utilisateurs bénéficiant de tarifs convergents, passant de 600 Mbps symétriques à 1 Gb fibre, ce qui représente un bond sans précédent dans les performances du réseau. Et tout cela sans augmentation de prix.

Mais O2 n’a pas seulement amélioré le tarif convergent le plus élevé, mais aussi beaucoup d’autres. À partir de maintenant, les utilisateurs existants et les nouveaux abonnés bénéficieront tous d’améliorations.

Par exemple, l’ancien tarif de 300 Mbps de fibre et 25 GB de données sera désormais de 600 Mbps et 50 GB, mais au même prix. Et le tarif mobile uniquement le plus élevé bénéficie également de l’augmentation, devenant Appels illimités et 100 Go de données pour 20 euros. Tous les prix incluent la TVA.

O2 améliore tous les tarifs sans augmentation de prix

Nous améliorons nos tarifs sans modifier le prix. Ce changement sera appliqué automatiquement aux clients existants à partir d’aujourd’hui.

Pour les nouveaux clients qui souscrivent à ces tarifs, nous appliquerons également l’amélioration.

Les deux seuls tarifs qui restent inchangés sont le tarif Fibre+Mobile avec 100 Mbps et 10 GB, le tarif mobile seul avec 20 GB et appels illimités pour 10 euros par mois et le tarif 300 Mbps fibre seule pour 27 euros. La gamme complète est la suivante :

Fibre 1 Gbps + Mobile avec 100 GB et appels illimités pour €50 (ou prix réduit de €45 pour les clients ayant souscrit à O2 au départ).

Fibre 500 Mbps + Mobile avec 75 GB et appels illimités pour 44 €.

Fibre 500 Mbps + Mobile avec 50 GB et appels illimités pour 38 €.

Fibre 100 Mbps + Mobile avec 10 GB et appels illimités pour 30 €.

Mobile 100 GB avec appels illimités pour 20 €.

Mobile 20 GB avec appels illimités pour €10.

Fibre 300 Mbps sans téléphone mobile pour 27 €.

Ligne supplémentaire dans les packs convergents avec 100 Go et appels illimités pour 15 €.

Ligne supplémentaire dans les packs convergents avec 10 Go et appels illimités pour 5 €.

Bien que l’augmentation des données et de la vitesse soit déjà appliquée aux clients réguliers, l’augmentation de la vitesse de la fibre ne semble toujours pas se refléter si nous effectuons un test de vitesse directement à partir du routeur.

Cependant, la société confirme que les améliorations seront appliquées à tous les tarifs tout en maintenant le même prix (également pour les contrats en cours) le 22 août, il est donc probable que ce soit à partir de ce jour que nous verrons les améliorations susmentionnées.