Où se trouve Andor dans la chronologie de Star Wars ?

A quel moment dans la chronologie compliquée de Star Wars les évènements qui seront racontés par Andor sur Disney+ ? Les vicissitudes du rebelle tragique explorent une place inhabituelle dans la chronologie de la saga. Quoi qu’il se soit passé avant les événements de Rogue One est un point sombre dans la longue histoire d’une galaxie très, très lointaine. Ou du moins, jusqu’à présent, il n’y avait pas de protagoniste témoin des premières années de la Résistance.

La chose la plus proche du sujet dans le action en direct a été le récent Obi Wan Kenobi. Le principe de la série consistait à découvrir les événements des Jedi fugitifs dix ans après la chute de la République. Cependant, le programme s’est attaché à montrer le conflit intérieur du personnage.

En plus de son inévitable confrontation avec Dark Vador. Le contexte qui l’entoure a été montré comme un regard partiel sur les premières tentatives de résistance au régime totalitaire intergalactique. Mais pas sur ce qui se passe au cœur même de la Rébellion.

Andor qui a été décrit comme une intrigue proche d’une « prémisse d’espionnage », pourrait être le premier à approfondir le sujet à plusieurs niveaux différents. Ou du moins, comment les habitants des différentes planètes ont réagi à la mainmise de l’Empire sur leurs vies. Un point d’un intérêt considérable, lorsqu’il s’agit de comprendre comment la résistance naturelle au pouvoir est devenue une organisation de choc.

Un moment singulier dans la mythologie de George Lucas



Le premier point clair est que tout ce qui sera vu dans la série Andor se déroule cinq ans avant les événements de Rogue One. Un fait révélé par le showrunner de la série, Tony Gilroy. Comme vous vous en souvenez peut-être, dans le long métrage, Cassian Andor était un rebelle profondément engagé. Un, en outre, qui avait vécu une série de situations en faveur de la résistance et qui avait une histoire compliquée derrière lui.

L’exactitude de la créatrice nous permet de conclure que les événements en Andor il faudra attendre environ cinq ans avant que Un nouvel espoir mais ils ont lieu après La vengeance des Sith. En d’autres termes, il s’agit de la préquelle d’un film existant. Mais c’est aussi la suite d’une plus grande histoire de Star Wars.

Aussi compliqué que cela puisse paraître, ce n’est pas si compliqué. Andor se déroule au lendemain de la chute de la République, lorsque la Rébellion n’était guère plus qu’une réaction naturelle au système autoritaire. Une approche intrigante qui donne au scénario la possibilité de montrer le processus d’organisation d’un tel groupe.

Au point de gagner des adhérents dans les sphères du pouvoir et aussi au sein de l’Empire lui même. Un sujet qui a été abordé plus tôt cette année. Au moment de la Obi Wan Kenobi il est déjà évident que les membres du nouveau régime commencent à prendre conscience de l’étendue de leur violence. Il est donc probable que Andor Le chemin ardu qui mène d’une cause abstraite à une stratégie plus raffinée et plus efficace.

Un nouveau regard sur un vieux conflit

Le showrunner Tony Gilroy a insisté pour que la série soit un nouveau décor. Surtout au milieu de la pléthore de récits Star Wars sortis au cours de la dernière décennie. Selon le créateur, qui dirigera les deux saisons confirmées de la série, le regard porté sur les premiers jours de la Rébellion sera sans précédent. Il comprendra également des détails sur des événements majeurs qui auront un impact sur plusieurs scénarios futurs possibles de la franchise.



Gilroy a aussi expliqué à Nerdist que le premier épisode de la série… Andor durera douze épisodes et couvrira une année de la vie du personnage. Le prochain se penchera sur les quatre années qui ont précédé le moment où Cassian a décidé de prendre part à la mission sans retour vers l’Europe. Rogue One. Selon Gildroy, l’histoire s’intégrera finalement parfaitement au film. Un fait qu’il a souligné dans une interview récente avec Total Film, dans laquelle il a précisé que la deuxième saison liera le long métrage vénéré et la série.

« Nous avons quatre blocs de trois… Et chacun d’eux vous rapprochera d’un an de Rogue One. Et parce que c’est une année [cada vez]nous pouvons faire quelque chose de vraiment fascinant sur le plan narratif, que nous n’aurions jamais l’occasion de développer dans un film. C’est excitant. »

Andor et sa relation étroite avec l’univers Star Wars

Bien sûr, la date à laquelle les événements en Andor n’est pas un jalon unique dans la saga. En fait, cela coïncide avec la première saison de Star Wars Rebels qui se déroule également cinq ans avant les événements de Un nouvel espoir. Bien qu’il n’y ait pas de confirmation sur la possibilité de caméos ou l’inclusion de personnages de la série dans Andor il ne serait pas impossible que cela se produise. Je pouvais le contextualiser dans plusieurs scénarios à la fois, liés à la Rébellion et à sa portée.

La coïncidence temporelle de Andor avec trois récits, montrera qu’il y avait plusieurs groupes rebelles agissant en même temps. Cela signifie que la Rébellion a commencé par une résistance locale et, en même temps, par une perception du danger indépendante l’une de l’autre. L’Alliance rebelle, qui deviendra plus tard un élément central de la Guerre des étoiles, n’en est encore qu’au début de son intégration. La vision de Cassian en tant que protagoniste et observateur d’une telle circonstance apportera une valeur ajoutée considérable à l’intrigue.

L’importance du sénateur Mon Mothma

L’un des points sur lesquels Tony Gilroy a insisté est que le personnage classique de Mon Mothma est d’une importance capitale dans le film. Andor. En particulier, parce qu’il montrera comment la Rébellion n’était pas seulement une décision entre militants anonymes. Il s’agit également de sphères de pouvoir qui commencent à comprendre le danger de l’Empire à l’avenir. Comme on s’en souvient, le sénateur faisait partie du complot de la Le retour du Jedi dans l’histoire duquel il joue un rôle actif dans la bataille d’Endor.



Sur Andor le personnage concerné subira une transformation morale fondamentale. Le récit comprendra des doutes et des questions sur sa loyauté, alors qu’elle passe du statut de sénateur impérial à celui de membre éminent de la rébellion. Cela a été mis en évidence dans plusieurs scènes de l’icône Rogue One.

Les sensibles de la Force sur Andor

Un point à considérer dans Andor est le rôle que les Jedi fugitifs et les survivants de l’Ordre 66 de l’Empire peuvent ou non jouer. L’un des noms les plus significatifs est une vieille connaissance pour les fans de jeux vidéo basés sur Star Wars. Carl Kestis, le personnage de Jedi : Ordre déchu pourrait faire ses débuts dans le action en direct.

Une rumeur qui a commencé pendant le tournage de l’émission et qui n’a toujours pas été démentie. L’intrigue de son histoire se déroule environ quatorze ans avant Un nouvel espoir. Ce qui pourrait faire coïncider les deux intrigues à un moment ou à un autre.

Cependant, les créateurs de Andor ont clairement indiqué, à plusieurs reprises, que leur intention était de donner à la série un aspect sombre et politique. Cela éloignerait l’histoire de tout ce qui a trait à la Force. Il est donc probable que le Jedi roux ne sera pas inclus dans l’intrigue. On pourrait dire la même chose d’Ahsoka Tano.

Bien que dans le cas de l’ancienne Padawan d’Anakin Skywalker, il y a encore un léger espoir pour son apparition sur Andor. Comme raconté par Rebelles le Jedi était un espion pour l’organisation Fulcrum, à laquelle Cassian appartiendrait également. Serait-ce le lien entre la série Andor et le futur impliquant l’histoire d’Ahsoka Tano ? Cela reste à voir.